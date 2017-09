Unified Communications as a Service: Anbieter im Vergleich

Der All-IP-Countdown bietet große Chancen für die Anbieter von Unified Communications as a Service – welche sind führend in Deutschland?

In der aktuellen Auflage des Anbietervergleichs »Cloud Transformation/Operations Services & XaaS – ISG Provider Lens Germany 2017« analysierte ISG zum zweiten Mal den deutschen Markt für Unified Communications as a Service (UCaaS). Im vorletzten Jahr wurde noch das umfassendere Thema Communication as a Service (CaaS) analysiert. Allerdings bewegt sich der Markt immer stärker in Richtung UCaaS beziehungsweise UCCaaS (Unified Communications & Collaboration as a Service); auch bisherige typische IP-Centrex-Anbieter haben ihr Angebot um Unified Communications ergänzt, um auch Kunden mit anspruchsvolleren Anforderungen an Kommunikation und Zusammenarbeit bedienen zu können. Ein weiterer Aspekt, der von ISG besonders gewürdigt wird, ist auch die zunehmende Integration von Social-Communications- und Collaboration-Funktionen; damit wird nach unserer Auffassung ein zukunftsweisender Ansatz verfolgt, der die Nutzung des jeweils Besten aus Social- und Realtime-Welt ermöglicht.

Unified Communications & Collaboration as a Service ist ein spannendes Thema und ist hochaktuell. Kommunikation (und virtuelle Zusammenarbeit) eignet sich besonders gut für den Betrieb in der Cloud. Hierfür sprechen u.a. die Netznähe sowie der hohe Grad der Standardisierung. Entsprechend wird der Markt für UC(C)aaS 2017 in Deutschland um fast 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr wachsen. Ein weiterer Treiber ist der 2018 anstehende Abschluss der Umstellung des ISDN- auf das All-IP-Netz. Gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist angesichts des laufenden Countdowns das Thema Kommunikationslösungen auf die Agenda gerückt. Viele werden sich dabei der neuen Möglichkeiten der Kommunikation und Zusammenarbeit bewusst, und der Bezug einer Cloud-Lösung erspart Investitionskosten, die bei einer neuen Telefonanlage fällig wären. Die Umwandlung von Kapital- in Betriebskosten ist vor allem für die häufig kapitalschwachen kleinen und mittelständischen Unternehmen interessant, weshalb das Marktwachstum in diesem Segment besonders stark ist.

Die zentralen Bewertungskriterien beziehungsweise Anforderungen an die Anbieter von UC(C)aaS lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Breite des Funktionsspektrums

Technische Basis (Technologiehersteller, Public/Private Cloud)

Standort des Rechenzentrums (Betrieb in Deutschland)

Eigenes Netz des Providers, End-to-End-Verantwortlichkeit

Supportbereitschaft

Referenzen

Präsenz und Awareness in Deutschland

Momentum im Markt

Vertriebskanal

Gegenüber dem Vorjahr wurden – wie bei allen anderen Anbietervergleichen von ISG – die Bewertungskriterien verschärft. Somit sind weniger Anbieter als im Vorjahr im Leader-Quadranten vertreten. Auch die Gesamtzahl der bewerteten Provider hat sich in diesem Zuge gegenüber dem Vorjahr reduziert. Shoretel und Capgemini sind nicht mehr in der aktuellen Analyse vertreten. hat. Ersterer Anbieter ist zwar international erfolgreich, aber es fehlt ihm noch am »Footprint« in Deutschland (erst vor einigen Wochen – also nach Abschluss dieser Studie im Frühsommer – hat Mitel die Übernahme von Shoretel angekündigt, eine spannende Entwicklung, vor allem mit Blick auf den internationalen Markt). Capgemini ist nicht mehr vertreten, da lediglich ein Cross-Selling-Angebot zur Abrundung des Portfolios offeriert wird, das nicht aktiv vermarktet wird.

Auf der anderen Seite konnte Placetel eine deutliche Verbesserung verzeichnen. Das Kölner Tochterunternehmen von Broadsoft, einem der weltweit führenden Ausrüster von Cloud-Telefonie- und UCaaS-Providern, hat die Themen UCaaS- und auch Social-Collaboration-Integration mit seinem neuen Produkt UC One deutlich nach vorn gebracht.

Nicht vertreten sind in der Analyse Anbieter, die erst nach dem Abschluss der Research-Phase ihr Angebot einer eigenen UC(C)aaS-Lösung auf den Markt bringen beziehungsweise gebracht haben. Zu nennen ist hierbei u.a. Alcatel-Lucent Enterprise (ALE). ALE ist im Bereich UC(C)aaS Technologielieferant für Service Provider, die auf Basis der OpenTouch Enterprise Cloud (OTEC) UC(C)aaS-Leistungen im eigenen Namen offerieren. Das eigene Endkundenangebot »Rainbow« hat ALE erst im Zuge der CeBIT 2017 auf den Markt gebracht.

Frank Heuer, ISG, www.isg-one.com/DE

Bewertung der Anbieter

ISG identifizierte im deutschen Markt 21 Unternehmen als relevante Anbieter von SaaS – Unified Communications (UCaaS). Davon konnten sich acht Provider im Leader-Quadranten positionieren; diese sind

BT

Cisco

Microsoft

NFON

Placetel

T-Systems (Deutsche Telekom (TSI))

Telekom Deutschland (Deutsche Telekom (TDG))

Vodafone

Abbildung: Positionierung der Anbieter von UCaaS in Deutschland. Quelle: ISG Germany, 2017.