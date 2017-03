Unternehmen stehen sich beim Thema Cybersicherheit selbst im Weg

Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Sicherheitsstrategien.

Interne Abläufe blockieren effektive Implementierung.

Unternehmen müssen Anreize schaffen, um Cybertalente auf ihre Seite zu holen.

Intel Security hat in Zusammenarbeit mit dem Center for Strategic and International Studies (CSIS) den globalen Bericht »Tilting the Playing Field: How Misaligned Incentives Work Against Cybersecurity« veröffentlicht [1]. Er enthüllt drei wesentliche Gründe, wieso Cyberkriminelle den Unternehmen immer einen Schritt voraus sind: Die starren Unternehmensstrukturen, Herausforderungen bei der Umsetzung einer Sicherheitsstrategie und die Kommunikation zwischen Führungsebene und Personal. Der Bericht zeigt Unternehmen außerdem Möglichkeiten auf, wie wir von Cyberkriminellen lernen können.

Der Bericht basiert auf einer weltweiten Umfrage unter 800 Security-Fachkräften aus fünf Industriesektoren und zeigt auf, wie Cyberkriminelle von ihrem flexiblen und dynamischen Markt profitieren. Unternehmen hingegen arbeiten meist in bürokratischen Strukturen, sodass sie nur schwer mit den virtuellen Angreifern mithalten können.

»Der Markt für Cyberkriminelle ist schon allein aufgrund seiner Struktur auf Erfolg ausgerichtet; er belohnt schnell Innovation und fördert die gemeinsame Nutzung der besten Tools«, so Candace Worley, Vice President der Unternehmenslösungen bei Intel Security. »Damit es IT- und Cybersicherheitsfachleute in Regierungsbehörden und Unternehmen mit Angreifern aufnehmen können, müssen sie so schnell und wendig wie die Kriminellen sein, die sie fassen wollen, und Anreize zur Verfügung stellen, die das IT-Personal zu schätzen weiß.«

Herausforderungen bei der Umsetzung einer Sicherheitsstrategie

Ein weiteres Problem ist die mangelnde Implementierung von Sicherheitsstrategien in Unternehmen. Während beispielsweise mehr als 90 Prozent der befragten Unternehmen angeben, eine Cybersicherheitsstrategie zu haben, hat nur weniger als die Hälfte sie auch vollständig umgesetzt. Weiterhin geben 83 Prozent an, dass ihr Unternehmens bereits Ziel eines Angriffs war, was ein weiteres Indiz für mangelhafte Umsetzung ist. Ein Grund hierfür ist unter anderem auch, dass die Führungsebene eine andere Sichtweise auf das Problem hat als die Mitarbeiter.

»Führungskräfte, die Cybersicherheitsstrategien entwerfen, messen Erfolg anders, als diejenigen, die diese Strategien durchführen, was ihre Wirksamkeit beeinträchtigt.,« sagt Hans-Peter Bauer, Vice President Central Europe bei Intel Security. »Während 60 Prozent der Management-Ebene denken, dass ihre Sicherheitsstrategie vollständig umgesetzt ist, stimmen hier nur 30 Prozent des IT-Personals zu. Dass sich Unternehmen in falscher Sicherheit wägen, zeigt auch eine andere Zahl: 95 Prozent der Befragten geben an, bereits Folgen von Angriffen gespürt zu haben. Da aber nur 32 Prozent davon einen finanziellen Schaden nach sich zog, fühlen sich Führungskräfte fälschlicherweise sicher.«

Cybertalente mit richtigen Anreizen in Unternehmen locken

Cyberkriminelle haben für ihre Arbeit direkte Anreize, während es für Fachleute wenig Gründe gibt, den Bereich Cybersicherheit zu wählen. Die Studie zeigt, dass Führungskräfte hinsichtlich der Effektivität der bestehenden Leistungsanreize sehr viel zuversichtlicher waren, als das Betriebspersonal. So gaben nur 18 Prozent der Entscheidungsträger und 8 Prozent der Führungskräfte an, dass gar keine Anreize bestehen würden, auf Seiten des Personals waren es mit 42 Prozent deutlich mehr. Von diesen Fachkräften gaben 65 Prozent an, nur persönlich motiviert zu sein. Unternehmen sollten sich daher überlegen, wie sie richtige Anreize schaffen, um die Verteidigerseite attraktiver für Cybertalente zu gestalten.

»Sich eine Strategie auszudenken ist einfach, doch die Umsetzung ist schwierig«, sagt Denise Zheng, Direktorin und leitende Kollegin des Technologiepolitikprogramms am CSIS. »Wie Regierungen und Unternehmen mit ihren falsch gesetzten Anreizen umgehen, bestimmt die Effektivität ihres Cybersicherheitsprogramms. Es ist keine Frage des ›was‹ getan werden muss, sondern eher ›wieso‹ es nicht gemacht wird und ›wie‹ man es besser machen kann.«

Aus dem Bericht geht außerdem hervor, dass die meisten Unternehmen die Ernsthaftigkeit des Cybersicherheitsproblems wahrnehmen und sich darum kümmern wollen. Allerdings sollten Unternehmen Cybersicherheit nicht nur kostenbewusst betrachten, sondern innovativer in Bezug auf Organisationsstrukturen und Prozessen werden. Es gilt, die richtigen Anreize zu finden, um eine stringente Strategie zu implementieren.

Der Bericht schlägt daher Möglichkeiten vor, wie die Verteidiger-Community von den Angreifer-Communities lernen kann. Diese Möglichkeiten umfassen:

Mit Boni und Preisen die IT-Sicherheitskräfte für gute Leistungen belohnen

Die Wahl von Security-as-a-Service, um dem Cybercrime-as-a-Service-Model des kriminellen Marktes entgegenzuwirken

Verbesserte Patching-Methoden und schnellerer Austausch von Legacy-Systemen

Informationsaustausch und Zusammenarbeit von Sicherheitsanbietern

Verbesserte interne Transparenz

Erleichterter Eintritt in Unternehmen für Cybertalente

Anpassung der Leistungsanreize von der Führungsspitze bis hin zu Betreibern

[1] Um den ganzen Report zu lesen, besuchen Sie http://www.mcafee.com/misaligned