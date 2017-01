Unternehmen verschlafen den Trend zum Internet of Things

Die Studie »Inter­net of Things in Deutsch­land 2016« zeigt, dass 55 Prozent der Unter­neh­men dem Thema »Inter­net der Dinge« noch keine hohe Relevanz für ihr heuti­ges Geschäft beimes­sen und glauben, dass sie noch drei Jahre Zeit für die Umset­zung haben.

Der Relevanz-Wert steigt jedoch mit der Unter­neh­mens­größe an. So messen 58 Prozent der Unter­neh­men mit mehr als 1.000 Mitar­bei­tern dem Inter­net of Things (IoT) derzeit eine große bis sehr große Bedeu­tung zu, im Vergleich zu 27 Prozent bei den kleinen und mittle­ren Unter­neh­men bis 99 Mitar­bei­tern.

Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der IT-Verantwortlichen im deutsch­spra­chi­gen Raum zweifelt an der aktuel­len Relevanz des Inter­net of Things (IoT) für ihr Unter­neh­men – und lässt damit die Möglich­keit ungenutzt, sich frühzei­tig im Wettbe­werb zu positio­nie­ren. Ganz anders sieht es für die Zeitspanne der nächs­ten drei Jahre aus: Rund 72 Prozent der Unter­neh­men sind davon überzeugt, dass IoT dann für sie wichtig oder sehr wichtig wird. Das geht aus der von der IDG Business Media veröf­fent­lich­ten Studie »Inter­net of Things in Deutsch­land 2016« hervor, die mit Unter­stüt­zung von Dimen­sion Data in Deutsch­land durch­ge­führt wurde. Von Septem­ber bis Oktober 2016 wurden dafür 369 (IT-)Security-Verantwortliche von Unter­neh­men in der DACH-Region, strate­gi­sche (IT-)Entscheider im C-Level-Bereich und den Fachbe­rei­chen (LoBs) sowie IT-Entscheider und IT-Spezialisten aus dem IT-Bereich befragt.

Deutli­che Unter­schiede

Je nach Größe des Unter­neh­mens sowie Position und Branche zeigten sich in der Studie deutli­che Unter­schiede. So maßen 58 Prozent der Unter­neh­men mit mehr als 1.000 Mitar­bei­tern dem Thema IoT derzeit eine große bis sehr große Bedeu­tung zu, 83 Prozent sehen eine Relevanz in den nächs­ten Jahren. Bei den kleinen Unter­neh­men bis 99 Mitar­bei­tern waren es hinge­gen nur 27 Prozent (heute) bezie­hungs­weise 53 Prozent (in den nächs­ten drei Jahren). Auffäl­lig sind zudem die relativ hohen Werte bei CIOs mit 67 Prozent (IoT heute) und 87 Prozent (Zukunft) sowie bei der Pharma- und Chemie-Industrie mit 74 bezie­hungs­weise 87 Prozent.

»Die Studie zeigt deutlich, dass die Mehrheit der Entschei­der zwar davon überzeugt ist, dass dem Inter­net der Dinge die Zukunft gehört«, erklärt Frank Becke­reit, Head of Digital Trans­for­ma­tion Group bei Dimen­sion Data Deutsch­land. »Aller­dings gehen Viele davon aus, dass die Zeit nicht drängt und sie für die Umset­zung der neuen Techno­lo­gie noch einige Jahre Zeit haben. Dabei wird oft vernach­läs­sigt, dass das Inter­net der Dinge kein Produkt ist, das man zum gegebe­nen Zeitpunkt einfach einfüh­ren kann. Vielmehr muss die gesamte Organi­sa­tion frühzei­tig auf die Verän­de­run­gen einge­stellt werden, die eine solch umgrei­fende digitale Vernet­zung mit sich bringt.«

IT-Abteilung und Geschäfts­füh­rung treiben die Entwick­lung voran

Laut den Ergeb­nis­sen der Studie ist das Thema »Inter­net der Dinge« in den Unter­neh­men noch immer mehrheit­lich Sache der IT-Abteilung: In sechs von zehn Unter­neh­men beschäf­tigt sie sich derzeit am häufigs­ten mit der Materie. Bei der Umset­zung des ersten IoT-Projekts ergrei­fen sie folglich auch in rund einem Drittel der Unter­neh­men (32 Prozent) die Initia­tive. Dicht darauf folgt jedoch die Geschäfts­füh­rung, die in 30 Prozent der Firmen die treibende Kraft hinter dem ersten IoT-Projekt ist. Spezi­elle IoT-Teams sind hinge­gen nur in einem von zehn Unter­neh­men erste Impuls­ge­ber.

Bei der Umset­zung der IoT-Projekte zeigt sich, dass das Thema bei vielen Unter­neh­men noch in den Kinder­schu­hen steckt. Befragt nach dem aktuel­len Stand der Projekte in Verbin­dung mit IoT im Unter­neh­men gaben ledig­lich rund 15 Prozent der Befrag­ten an, mindes­tens eines umgesetzt zu haben. In 61 Prozent der Unter­neh­men sind sie immer­hin kurz- oder mittel­fris­tig geplant oder die Vorbe­rei­tun­gen dafür haben bereits begon­nen. Knapp ein Viertel der Unter­neh­men (22 Prozent) plant dagegen gar keine IoT-Projekte. Als Haupt­gründe nannten viele Befragte andere Priori­tä­ten (46 Prozent), mangelnde Relevanz (26 Prozent) oder ein fehlen­des Geschäfts­mo­dell (25 Prozent).

Chancen und Hürden für das Thema IoT

Die Studie belegt, dass Unter­neh­men vielfäl­tige Chancen sehen, die sich durch den Einsatz des Inter­nets der Dinge für sie ergeben. Befragt nach den erwar­te­ten positi­ven Effek­ten, gab die überwie­gende Zahl der Teilneh­mer eine gestei­gerte Effizi­enz bereits bestehen­der Geschäfts­pro­zesse im Unter­neh­men an. Beson­ders häufig wurde dabei die Vernet­zung aller Prozess­ket­ten (27,4 Prozent), eine verstärkte Automa­ti­sie­rung (21 Prozent) oder eine höhere Kunden­zu­frie­den­heit (24,1 Prozent) genannt. Darüber hinaus erhof­fen sich viele Entschei­der neue Geschäfts­chan­cen. So sehen jeweils ein Viertel der Befrag­ten neue Service­an­ge­bote oder die Erschlie­ßung neuer Kunden­po­ten­ziale als Chance für ihr Unter­neh­men. 21 Prozent verspre­chen sich dagegen neue Business-Modelle.

Der Vielfalt der Möglich­kei­ten im Umfeld des Inter­nets der Dinge stehen aber auch Heraus­for­de­run­gen gegen­über. So fühlt sich ein Drittel der befrag­ten Unter­neh­men von der vermeint­li­chen Komple­xi­tät des Themas abgeschreckt. Aufgrund der Menge an gesam­mel­ten Daten sowie der Vielzahl an Geräten, die in der Lage sind, Daten zu empfan­gen und zu senden, dominiert vor allem das Thema Daten­schutz und IT-Sicherheit. Fast die Hälfte der Befrag­ten befürch­tet, dass IoT als neues Einfall­stor für Cyber-Angriffe dienen könnte.

»Die Themen Daten­schutz und IT-Sicherheit müssen bei der Entwick­lung von IoT-Lösungen von Anfang an als integra­ler Bestand­teil in das Design einflie­ßen«, so Becke­reit. »Denn etablierte IT-Sicherheitskonzepte aus dem Office-Bereich können üblicher­weise nicht einfach übertra­gen werden. Grund dafür sind vor allem die Proto­kolle, die Komple­xi­tät der Kommu­ni­ka­ti­ons­be­zie­hun­gen sowie die Art und Sensi­bi­li­tät der erfass­ten Daten. Nur mit einer siche­ren und daten­schutz­kon­for­men Gestal­tung von Technik und Prozes­sen können Unter­neh­men poten­zi­el­lem Missbrauch vorbeu­gen und ihren Kunden Mehrwerte bieten.«

Weitere Ergeb­nisse der Studie:

Die meisten Unter­neh­men assozi­ie­ren das Inter­net of Things vor allem mit der Vernet­zung intel­li­gen­ter Produkte und Systeme sowie mit dem Begriff Indus­trie 4.0.

In 62 Prozent der Unter­neh­men kommt es durch IoT-Projekte zu zusätz­li­chen Inves­ti­tio­nen etwa in Hardware, Cloud-Services oder Security.

Die Mehrzahl der aktuel­len Projekte werden in den Berei­chen der vernetz­ten Produk­tion und Smart Connec­ted Products (47 Prozent), der Logis­tik (45 Prozent) sowie Smart Supply Chain (40 Prozent) umgesetzt.

In Zukunft werden dagegen vor allem Gebäu­de­ma­nage­ment (36 Prozent) und Connec­ted Health (34 Prozent) an Bedeu­tung gewin­nen.

Bei der Wahl eines IoT-Anbieters legen Unter­neh­men am meisten Wert auf techni­sches Wissen (47 Prozent). Danach folgen das Vertrauen in den Anbie­ter (41 Prozent) und die Branchen­kom­pe­tenz (37 Prozent).

[1] Über die Studie »Internet of Things in Deutschland 2016«