Unternehmenssoftware: Wenn Excel die Luft ausgeht

CompuSME verbindet die Einfachheit einer Tabellenkalkulation mit der Leistungsfähigkeit datenbankbasierter Unternehmenssoftware.

Tabellenkalkulationen werden in vielen Unternehmen eingesetzt, um einfache Vorgänge abzubilden. Wenn jedoch betriebliche Abläufe komplexer werden, stoßen sie schnell an ihre Grenzen. Mit der neuen Software-Suite »CompuSME« schließt CompuKöln die Lücke zwischen Tabellenkalkulation und Standardsoftware. Sie verbindet die Steuerung von Unternehmensabläufen mit der Verwaltung von Daten und Dateien in einer einfachen, einheitlichen und intuitiven Umgebung.

Wenn der Kollege, der die Excel-Liste pflegt, in Urlaub ist, wird es kompliziert: »Welche Aufträge sind schon abgearbeitet und welche nicht?« »Kann ich eine neue Spalte einfügen, ohne Verknüpfungen zu zerstören?« Dann hält die Zettelwirtschaft wieder Einzug: Handschriftliche Notizen, Listen und Laufzettel sind die Notlösung.

So sieht der Alltag in vielen Unternehmen aus: Sobald Excel-Tabellen mit der Zeit wachsen und mehr und mehr die Aufgaben einer Datenbank erfüllen, behält oft nur noch derjenige den Überblick, der die Arbeitsblätter programmiert hat. Spätestens wenn Teamarbeit erforderlich wird und mehrere Mitarbeiter gleichzeitig auf Daten zugreifen sollen, ist es Zeit, auf eine leistungsstärkere aber gleichsam flexible Lösung zu wechseln.

CompuSME verbindet die Steuerung von Unternehmensabläufen mit der Verwaltung von Daten und Dateien in einer einfachen, einheitlichen und intuitiven Umgebung.

Mit der neuen Software-Suite CompuSME (SME = Small and Medium-sized Enterprises) bietet CompuKöln die Lösung: Sie verbindet die Einfachheit der Tabellenkalkulation mit der Leistungsfähigkeit einer konfigurierbaren Unternehmenssoftware. Die Mitarbeiter können gleichzeitig auf Daten und Dokumente zugreifen. Die strikte Trennung zwischen Benutzung und Administration der Unternehmenssoftware verhindert die unbeabsichtigte »Zerstörung« der hinterlegten Zusammenhänge.

CompuKöln hat CompuSME entwickelt, um individuelle Prozesse in Unternehmen abzubilden, für die Standardprodukte nicht flexibel genug sind. Die Software bietet die Möglichkeit, eine Fülle individueller Abläufe einfach, schnell und ohne die Hilfe von Programmierern umzusetzen.

Die neue Software verknüpft unterschiedlichste Daten miteinander und macht sie in einer einheitlichen Anwendung nutzbar: Ohne von Programm zu Programm wechseln zu müssen, haben die Nutzer direkten Zugriff auf eine Vielzahl verschiedener Daten, zum Beispiel auf Kunden-Stammdaten, Angebotstexte, Produktionsdaten oder Ereignisse.

Dr. Oliver Schliebusch, der Geschäftsführer von CompuKöln, will die Tabellenkalkulation dort ablösen, wo sie als Behelf für Datenbanken nicht mehr passt: »Excel zum Beispiel ist eine hervorragende Tabellenkalkulation – aber kein Datenbanksystem. Viele Unternehmen verpassen den Zeitpunkt, an dem aus einer einfachen Tabelle eine unverzichtbare Anwendung zur Steuerung von Unternehmensabläufen wird. Dann sind Tabellen überfordert. Hier kommt CompuSME ins Spiel: Auf einfache Art und Weise kann man Daten und Dateien integrieren und sie miteinander kombinieren.«

Die Technik im Detail

CompuSME ist sowohl als Lizenz für den Betrieb auf dem eigenen Server und auch als Cloud-Service erhältlich. Beide Varianten beginnen mit einem Paket von fünf Benutzerlizenzen und können bis zu mehreren Hundert Benutzern skaliert werden, die gleichzeitig mit den Daten und Dateien arbeiten.

Die Suite bietet unter anderem alle Funktionen, die aus Tabellenkalkulationen bekannt sind, wie zum Beispiel Sortieren, Filtern, Suchen, bedingte Formatierung oder Formeln zur Berechnung von Zelleninhalten. Darüber hinaus kann einfach gruppiert werden, zum Beispiel nach Firmen oder Orten.

Hinzu kommen die typischen Funktionen des integrierten Dokumenten-Managements wie revisionssicheres Archivieren und Versionieren, OCR/Texterkennung, Volltextsuche und manuelle Verschlagwortung.

Berechtigte Nutzer können auf den »Anwendungs-Designer« zugreifen, mit dem sie die individuellen Unternehmensanwendungen erstellen, analog zur Definition von Tabellenblättern in Tabellenkalkulationen. Hierdurch ist die strikte Trennung von Anwendungsdefinition und deren Benutzung gewährleistet.

Die Bedienung von CompuSME ist intuitiv, die Benutzer arbeiten in vertrauter Windows-Umgebung mit Verzeichnisbäumen, Mausklicks und »Drag-and-drop«.