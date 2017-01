Verbraucher informieren sich auf vielen Kanälen

Die Deutschen informieren sich auf vielen Kanälen über Lebensmittel. Das geht aus der aktuellen Ausgabe des vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) veröffentlichten Ernährungsreports hervor. Demnach machen sich 78 Prozent im Geschäft ein Bild von der Qualität der Ware. Aber auch die digitalen Medien spielen mittlerweile eine wichtige Rolle. So recherchiert die Hälfte der Verbraucher im Internet zu Produkten, 25 Prozent informieren sich in Internetforen und immerhin rund jeder achte in den sozialen Medien. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/7399/wie-sich-die-deutschen-ueber-lebensmittel-informieren/

