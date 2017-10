Verkaufspreise für Smartphones steigen auf Rekordhöhe

Weltweit stieg der durchschnittliche Verkaufspreis für Smartphones im dritten Quartal dieses Jahres deutlich an und verzeichnete das bisher größte Plus gegenüber dem Vorjahr. Eine besonders hohe Nachfrage nach Smartphones gab es im dritten Quartal vor allem in Lateinamerika sowie Mittel- und Osteuropa. Das zeigen aktuelle GfK-Daten.

Im dritten Quartal 2017 wurden weltweit 367 Millionen Smartphones verkauft. Das entspricht einem Anstieg von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zu allen von GfK erfassten dritten Quartalen war dieser Zeitraum trotz geringeren Wachstums der mit der höchsten absoluten Nachfrage. Rekordzahlen wurden vor allem in Lateinamerika (Anstieg um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr) sowie Mittel- und Osteuropa (Anstieg um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr) erzielt. Der durchschnittliche nicht subventionierte Verkaufspreis stieg im dritten Quartal weiter an, und zwar um einen Rekordwert von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Arndt Polifke, Global Director für Telekommunikation bei GfK, erklärt: »Die Absatzzahlen für Smartphones sind zwar in einigen Regionen gesunken. Gleichzeitig führte der Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises aber zu einer Wertsteigerung des Smartphone-Marktes. Das sind gute Nachrichten für Hersteller, besonders in Regionen wie Westeuropa, wo die Marktsättigung zu geringeren Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr geführt hat. Die Branche legt den Schwerpunkt nun auf den Absatz von Premiumgeräten. Weltweit führende Marken wie Apple, Google, HTC, Huawei, LG, Moto, Nokia, Samsung und Sony haben bereits Premium-Modelle im Angebot oder bringen in Kürze neue auf den Markt, damit ihre Kunden auf diese ›Flagship‹-Geräte aufrüsten. Gleichzeitig legen Kunden immer mehr Wert auf Premiumausstattung und -funktionen. Bei Produktneuheiten werden Themen wie Wasser- und Staubschutz, erhöhte Batterieleistung und Speicher, hochauflösende Ton-, Kamera- und Videokapazität, randloses Design und neuartige biometrische Sensoren eine wichtige Rolle spielen.«

Smartphone-Verkäufe 3. Quartal 2017 versus 3. Quartal 2016 Verkaufte Geräte

(in Millionen) Verkaufswert

(in Milliarden US-Dollar) 3Q17 3Q16 Veränderung zum Vorjahr in % 3Q17 3Q16 Veränderung zum Vorjahr in % Westeuropa 30,9 33,2 -7 13,7 13,2 4 Mittel- und Osteuropa 22,3 20,5 9 5,4 4,3 26 Nordamerika 49,3 50,0 -1 19,1 18,9 1 Lateinamerika 27,8 25,1 11 8,8 7,8 13 Naher Osten und Afrika 45,2 41,9 8 10,7 10,2 5 China 117,0 111,9 5 38,3 31,9 20 Industrieländer Asien 16,4 17,6 -7 10,3 11,3 -9 Schwellenländer Asien 57,7 55,2 5 10,5 8,7 21 Global 366,6 355,4 3 116,8 106,3 10 Quelle: GfK Point of Sales (POS) Measurement-Daten aus mehr als 75 Märkten, monatlich erhobene Daten bis Ende August 2017, plus wöchentlich erhobene Daten bis zum 30. September 2017. Die Prozentangaben sind gerundete Werte.

Westeuropa: Umsatzsteigerung trotz Marktsättigung

In Westeuropa lag die Nachfrage nach Smartphones im dritten Quartal 2017 bei insgesamt 30,9 Millionen Geräten. Das sind sieben Prozent weniger als im Vorjahr. Die Kombination aus zwei Faktoren führte bereits im vierten Quartal in Folge zu einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr: ein gesättigter Markt und die verspätete Markteinführung des iPhone X. Die Nachfrage in Deutschland wird 2017 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um sieben Prozent sinken und sowohl in Großbritannien als auch in Frankreich wird ein Rückgang um acht Prozent erwartet. Der Umsatz in der Region stieg jedoch gegenüber dem Vorjahr um vier Prozent an. Das wiederum lag an einem um elf Prozent höheren durchschnittlichen Verkaufspreis. GfK erhöht für diese Region deshalb seine Umsatzprognose für 2017 um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Verschiebung hin zu Highend-Geräten zeichnet sich in Westeuropa als klarer Trend ab: Eins von acht im dritten Quartal 2017 verkauften Smartphones kostete über 900 US-Dollar, im Vergleich zu nur einem von 16 Geräten im Vorjahreszeitraum.

Mittel- und Osteuropa: Umsatzsteigerung um 26 Prozent

Die Nachfrage nach Smartphones erholt sich in Mittel- und Osteuropa weiter, mit einem Anstieg um neun Prozent im dritten Quartal 2017 im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 22,3 Millionen Geräte. Der Umsatz stieg mit 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr wesentlich stärker an. Grund dafür ist die Verbrauchernachfrage nach teureren Geräten. Die höhere Nachfrage in der Region im dritten Quartal 2017 liegt vor allem am starken Wachstum in Russland (Anstieg um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr) und der Ukraine (Anstieg um 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Auch hier ist die Prognose für das Gesamtjahr positiv. Für 2017 wird ein Anstieg der Nachfrage um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 85,2 Millionen Geräte erwartet.

Nordamerika: Leichter Rückgang im dritten Quartal, aber positive Prognose für das Jahresende

In Nordamerika lag die Nachfrage nach Smartphones im dritten Quartal bei insgesamt 49,3 Millionen Geräten – ein Prozent unter Vorjahr. Nach Wachstum im zweiten Quartal ist der Markt nun wieder rückläufig. Die Prognose für das vierte Quartal ist jedoch positiv, da wichtige Produkteinführungen für dieses Quartal angekündigt wurden. GfK prognostiziert eine Smartphone-Nachfrage von insgesamt 201 Millionen Geräten für 2017. Das entspricht einem Anstieg von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Lateinamerika: Umsatz in Brasilien verbessert das Ergebnis der Region

In Lateinamerika erreichte die Nachfrage im dritten Quartal 27,8 Millionen Geräte, ein Anstieg von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Treibende Kraft für diese starke regionale Entwicklung ist nach wie vor die Nachfrage in Brasilien. Sie stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent. GfK erhöhte seine Wachstumsprognose für Lateinamerika für 2017 auf neun Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Nahost und Afrika: Wieder Wachstum in Ägypten

Die Nachfrage nach Smartphones lag bei insgesamt 45,2 Millionen Geräten in Nahost und Afrika, acht Prozent über Vorjahr. Grund für diese Entwicklung war eine unerwartet schnelle Erholung des Marktes in Ägypten, wo die Nachfrage im Juli 2017 zum ersten Mal seit November 2016 anstieg. Insgesamt prognostiziert GfK für das Gesamtjahr 2017 einen Anstieg der Smartphone-Nachfrage um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Treibende Kraft sind die Länder in der Sub-Sahara-Region und Südafrika, wo die Verbreitung von Smartphones weiterhin relativ gering ist.

China: Nachfrage nach Geräten höher, weiterer Preisanstieg mit der Einführung neuer Modelle erwartet

In China war der Smartphone-Umsatz im dritten Quartal 2017 um 20 Prozent höher als im Vorjahresquartal. Dieses Wachstum war einer Steigerung des durchschnittlichen Verkaufspreises von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verdanken. Gleichzeitig nahm die Nachfrage um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr zu und erreichte 117 Millionen Geräte. Produkteinführungen von wichtigen einheimischen Marken, die auf das dritte Quartal verschoben wurden, trugen zur positiven Leistung in diesem Zeitraum bei. Insgesamt wird eine Nachfrage nach Smartphones in China im Jahr 2017 von insgesamt 464 Millionen Geräten erwartet, ein Wachstum von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Bezug auf den Wert (in US-Dollar) prognostiziert GfK einen Anstieg von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Industrieländer Asien*: Sinkende Nachfrage in Südkorea weiterhin problematisch

Die Nachfrage nach Smartphones in der Region erreichte im dritten Quartal 16,4 Millionen Geräte. Das ist ein Rückgang von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders schwer wiegt dabei der Nachfragerückgang in Südkorea von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Prognose von GfK für 2017 wurde auf minus vier Prozent gegenüber dem Vorjahr reduziert, mit einer Nachfrage nach Smartphones von insgesamt 70,1 Millionen Geräten.

Schwellenländer Asien*: Weiterhin stärkstes Wachstum aller Regionen erwartet

In den Schwellenländern in Asien stieg im dritten Quartal der Smartphone-Umsatz um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Nachfrage wuchs um fünf Prozent und erreichte 57,7 Millionen Geräte. Der Anstieg der Nachfrage in Indien und Indonesien pendelte sich im dritten Quartal auf ein moderates Niveau von drei beziehungsweise fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr ein. Die Nachfrage in Malaysia stieg um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies bedeutet Wachstum in sechs aufeinanderfolgenden Quartalen. Auch Bangladesch verzeichnete eine starke Nachfrage im dritten Quartal mit einem Wachstum von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. GfK prognostiziert für die asiatischen Schwellenländer eine Smartphone-Nachfrage von insgesamt 238 Millionen Geräten im Jahr 2017 (ein Anstieg von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr). Damit ist der Zuwachs in dieser Region weltweit am größten.

Yotaro Noguchi, Product Lead bei GfKs Trends and Forecasting-Division erläutert: »Die Ergebnisse dieses Quartals zeigen die Komplexität des weltweiten Smartphone-Markts auf und erklären, warum Hersteller die Nuancen jedes einzelnen Marktes genau untersuchen und verstehen müssen, um Prognosen erstellen und zukünftige Nachfrage bedienen zu können.«

[1] Diese Veröffentlichung basiert auf den endgültigen GfK Point of Sales-Daten für Juli und August sowie auf Schätzwerten für September auf Grundlage der wöchentlich bis zum 30. September 2017 erhobenen Daten.

Die GfK-Prognose gründet sich auf die tatsächlichen getätigten Einkäufe der Endverbraucher und nicht auf die über die Hersteller ausgelieferten Einheiten. Die Marktgrößen basieren auf Point-of-Sale (POS) Tracking in mehr als 75 Märkten mit wöchentlichen beziehungsweise monatlichen Updates. Für die USA nutzt GfK keine Handelsdaten, sondern eigene Markt- und Konsumforschungsmethoden, um Marktprognosen zu erstellen. Die Werte basieren auf nichtsubventionierten Einzelhandelspreisen. Die Daten sind vierteljährlich verfügbar, der nächste Datensatz wird im Januar 2018 bereitgestellt.

Nordamerika-Zahlen: GfK hat sein Smartphone-Prognosemodell für die USA, insbesondere für nicht erfasste Segmente des Marktes, neu kalibriert (einschließlich kleinere Mobilfunkanbieter, MVNOs und proprietäre Kanäle wie zum Beispiel Läden, die sich im Besitz der Hersteller befinden). GfK war bislang davon ausgegangen, dass der Mix nichterfasster Smartphone-Verkäufe mit zunehmendem Marktanteil der großen Mobilfunkanbieter abnehmen werde, hat jedoch nach Analyse aller der von Carriern gemeldeten Wholesale-Anschlüsse festgestellt, dass sich der nichterfasste Segmentmix tatsächlich sogar weiter erhöht hat. GfK wird den US-Markt in Zukunft durch Auswertung von Carrier-Kennzahlen wie Netto-Neukunden, Abwanderungsquoten und Mobilgerät-Upgrades bemessen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gfk.com/de