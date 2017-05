Verkehrsunfälle: Gefährliche Feiertage

An Himmelfahrt wird im christlichen Glauben die Rückkehr Jesu Christi in den Himmel gefeiert. Die weltliche Begehung des Feiertags ist als Vatertag oder auch Herrentag bekannt und endet häufig damit, dass Menschen betrunken nach Hause zurückkehren wollen. Dabei sollte sich allerdings niemand mehr hinter das Steuer seines Autos setzen, wie die Grafik von Statista zeigt. Höher als an Vatertag sind die durch alkoholisierte Personen verursachten Verkehrsunfälle nur an Neujahr. Aus Daten des Statistischen Bundesamtes geht hervor, dass an einem Durchschnittstag im Jahr 2015 95 Alkoholunfälle passierten. Am ersten Mai waren es 230, an Vatertag krachte es 254 Mal und an Neujahr gab es 264 Alkoholunfälle. Alle drei Feiertage sind für ihre feucht-fröhlichen Veranstaltungen bekannt und sollten am besten im Taxi enden. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/9546/tage-mit-den-meisten-alkoholunfaellen/