Video-Streaming: Marktanteile der VoD-Anbieter in Deutschland

Die Nachfrage nach Video-on-Demand (VoD) in Deutschland wächst. Laut Beratungs- und Forschungsgruppe Goldmedia gibt es in Deutschland etwa 17 Millionen digitale Videoabos. Von allen Anbietern mit Abonnement-basierten Geschäftsmodellen, hat Amazon in Deutschland den größten Marktanteil nach Nutzern, gefolgt von Netflix. Wie unsere Infografik zeigt, hatten beide Unternehmen im dritten Quartal 2017 einen gemeinsamen Marktanteil von 72,8 Prozent.

Beide Anbieter sind nicht nur Vertriebskanäle, sondern produzieren auch eigene Inhalte, wobei Netflix die Nase vorn hat. Während die in Deutschland erfolgreichste Serie »Big Bang Theory« von der alteingesessenen Produktionsgesellschaft Warner Bros. produziert wird, sind sowohl »Stranger Things« als auch »Orange is the New Black« Eigenproduktion von Netflix. Dyfed Loesche

https://de.statista.com/infografik/12214/marktanteile-der-vod-anbieter-in-deutschland/