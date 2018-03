Videostreaming: So viel Geld gaben Netflix und Co. 2017 für Inhalte aus

Im Kampf um die Gunst der Zuschauer gelten exklusive Inhalte, seien es Serien, Filme oder auch Sportübertragungen, wenig überraschend als einer der entscheidenden Faktoren. Um die Konkurrenz auszustechen und neue Nutzer anzulocken, investieren Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon deshalb Jahr für Jahr Milliarden um sich von der Konkurrenz abzugrenzen.

Einer aktuellen Schätzung zufolge, gab Netflix im vergangenen Jahr 6,3 Milliarden US-Dollar für eigen- und fremdproduzierte Inhalte aus. Damit sticht der weltweite Marktführer im Videostreaming seine direkten Konkurrenten Amazon und Hulu aus und spielt auf Augenhöhe mit riesigen Medienkonzernen wie Disney und TimeWarner. In diesem Jahr will Netflix seine Ausgaben eigenen Angaben zufolge auf rund 8 Milliarden Dollar steigern, um mittelfristig 50 Prozent seiner Inhalte selber zu produzieren. Felix Richter

Serien boomen in den Staaten

487 neuer Serien wurden laut einer auf variety.com veröffentlichten Schätzung von FX Networks Research im vergangenen Jahr in den USA Erstausgestrahlt. Zum Vergleich: 2010 waren es 216 neue Serien. Ein wichtiger Treiber für den aktuellen Boom sind Online-Dienste wie Netflix und Amazon Video. Auch 2018 ist nicht mit einer Trendumkehr zu rechnen. Allein Netflix will laut Medienberichten sieben bis acht Milliarden US-Dollar in neuen Inhalte investieren. Mathias Brandt

