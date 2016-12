Vier Grundpfeiler zur Digitalisierung des Kundenerlebnisses für Banken

»Banken müssen lernen, die Wünsche ihrer Kunden voraus­zu­se­hen. Dazu braucht es keine hellse­he­ri­schen Fähig­kei­ten, sondern digitale Prozesse, Analy­sen und sinnvoll ausge­wählte Daten. Nur so können Banken auch in Zukunft Kunden von sich und ihren Produk­ten überzeu­gen, » sagt Werner Rieche, Geschäfts­füh­rer der Software AG in Deutsch­land.

Das Darmstäd­ter Unter­neh­men hat eine Vision für die digitale Bank 2020 entwor­fen. Diese basiert auf vier Grund­pfei­lern:

Custo­mer Journeys

Auf dem Weg zu einem Abschluss wünschen sich Kunden immer wieder andere Infor­ma­tio­nen, Angebote und Services von ihrer Bank. Die digitale Bank 2020 versteht dank klarer Model­lie­rung von Custo­mer Journeys und intel­li­gen­ter Analy­se­me­tho­den, an welcher Stelle der Reise der Kunde gerade angekom­men ist und bietet ihm passende Angebote oder Service­leis­tun­gen an. Omnichannel-Integration

In der digita­len Welt gibt es immer mehr Touch­points zum Kunden. Viele Bankge­schäfte werden direkt per App erledigt, Kondi­tio­nen für Konten und Kredite online vergli­chen und indivi­du­elle Fragen oft telefo­ni­sch geklärt. Die digitale Bank 2020 muss dafür sorgen, dass der Übergang zwischen diesen Kanälen reibungs­los verläuft. Echtzeit-Kundeninteraktion

Infor­ma­tio­nen und Angebote sollten nicht nur auf allen Kanälen einheit­lich, sondern vor allem auch passge­nau sein. Hier helfen die Digita­li­sie­rung des Kunden­kon­takts und ein intel­li­gent einge­bun­de­nes CRM-System enorm. Die digitale Bank 2020 weiß dank smarter Daten­ana­lyse in Echtzeit, wofür sich ein Kunde inter­es­siert und was ihm wirklich weiter­hilft. Intel­li­gen­tes Filial-Monitoring

Die passende Anspra­che über digitale Kanäle können Banken noch um eine tradi­tio­nelle Stärke ergän­zen: persön­li­che Beratung vor Ort. In der digita­len Bank 2020 weiß also nicht nur ein Compu­ter­sys­tem, sondern auch der Filial­be­ra­ter vor Ort, wie und wann er seine Kunden bestmög­lich beraten kann. Möglich wird dies durch prädik­tive Analy­sen und intel­li­gen­tes Filial-Monitoring.

Die Digita­li­sie­rung des Kunden­er­leb­nis­ses stellt insbe­son­dere Banken vor einige Heraus­for­de­run­gen, wie Werner Rieche erläu­tert: »Die beste Echtzeit­ana­lyse nutzt wenig, wenn sie nicht in bestehende Konto- und Kredit-Systeme integriert ist. Banken müssen frühzei­tig eine flexi­ble Software-Grundlage schaf­fen, um auch zukünf­tig allen Kunden­wün­schen entspre­chen zu können.«