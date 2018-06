Vier RPA-Mythen: So entfesseln Unternehmen die Magie der intelligenten Prozessautomatisierung

Robotic Process Automation (RPA) ist keine Zauberei, aber dennoch magisch. Eine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag von Another Monday hat in diesem Zusammenhang herausgefunden, dass zwar rund die Hälfte der befragten Mitarbeiter von deutschen Großunternehmen das Thema RPA kennt. Allerdings haben erst zwölf Prozent bereits Geschäftsprozesse durch Softwareroboter umgesetzt. Laut »ISG Automation Index« wollen bis 2019 rund 72 Prozent der befragten Unternehmen aus den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland RPA im laufenden Betrieb oder als Test in Pilotprojekten nutzen. Um hier erfolgreich sein zu können, lohnt es sich, die folgenden Vorurteile aus dem Weg zu räumen.

Das sind die häufigsten RPA-Irrtümer:

RPA reduziert Prozesskosten, ansonsten gibt es kaum Vorteile

Robotic Process Automation (RPA) ist eine Technologie, die menschliche Handlungen nachahmt und wiederkehrende Aufgaben in zahlreichen Geschäftsanwendungen in der IT-Infrastruktur automatisiert. Aufgrund falscher Erwartungen wird jedoch so manches RPA-Projekt oftmals unbedacht und zu einseitig angegangen, was zum Scheitern führt. So denkt so mancher Firmenentscheider beispielsweise, dass der einzige signifikante Vorteil der Prozessautomatisierung durch Softwareroboter darin bestehe, Kosten zu sparen. Das ist falsch, denn RPA hat – sofern durchdacht geplant und ausgeführt – das Potenzial, einen positiven Beitrag für Kostenstruktur, Kundenbeziehungen und Risikomanagement zu leisten. Erst wenn RPA als eine ganzheitliche Lösung und nicht als reines Technologie-Tool gesehen wird, kann die Magie von RPA wirklich zum Tragen kommt.

Jeder Prozess lässt sich durch RPA automatisieren

Mithilfe einer angemessenen Prozessanalyse und Prozessidentifizierung lässt sich feststellen, dass die Hälfte der Prozesse mit sich wiederholenden Aufgaben für die Automatisierung geeignet ist. Technisch gesehen, lassen sich fast alle administrativen Geschäftsprozesse automatisieren, allerdings ist nicht jeder einzelne Prozess geeignet. Oftmals sind lediglich die zeitaufwändigsten Arbeitnehmertätigkeiten lohnenswerte RPA-Projekte. Zur Bestimmung der besten Prozesse ist eine ganzheitliche Sichtweise auf die gesamte Geschäftsprozesskette einer Organisation erforderlich. Hierbei ist es sinnvoll, erfahrene Experten ins Boot zu holen.

Virtuelle Mitarbeiter nehmen Menschen die Arbeit weg

Nein, denn RPA ist lediglich eine Methode, die bestimmte menschliche Aufgaben überflüssig macht oder vereinfacht. Da Roboter allein auf Grundlage ihrer Programmierung handeln, führen sie Aufgaben effizienter und konsistenter durch als der Mensch. Gleichzeitig ermöglicht RPA Arbeitnehmern, sich auf Aufgaben zu fokussieren, die der menschlichen Aufmerksamkeit bedürfen. Beispiele sind die Behandlung von Ausnahmefällen, die Erschließung kreativen Potenzials und die Verbesserung der Zusammenarbeit. Oftmals optimiert RPA also Services, die Arbeitnehmer ihren Kunden anbieten, anstatt diese Aufgaben wegzunehmen.

RPA lässt sich sofort betriebsintern und ohne Fachkenntnisse umsetzen

Robotic Process Automation sollte in erster Linie als Methodik und nicht als Technologie betrachtet werden. Für die Implementierung ist der ganzheitliche Ansatz eines erfahrenen Anbieters erforderlich. Das Fundament eines RPA-Projekts ist ein robuster Governance-Rahmen. Innerhalb dieses Rahmens gilt es, alle Änderungen sorgfältig zu planen, klar zu kommunizieren und gründlich zu testen.

Hans Martens, Gründer von Another Monday, erläutert: »Eine falsche Prozessauswahl nebst mangelndem Prozessverständnis und fehlender Business Case-Validierung behindern RPA-Implementierungen stark und können sie sogar vollständig torpedieren. Hier schafft Another Monday Abhilfe. Wer RPA primär als Strategie und nicht als Technologie angeht, macht aus vielen gegenstandslosen Illusionen Wirklichkeit. Wir stehen Unternehmen mit unserem Know-how und unserer langjährigen Erfahrung zur Seite.«

Die RPA-Experten von Another Monday wollen die Vorteile und Möglichkeiten intelligenter Prozessautomatisierung nun besser greif- und umsetzbar machen. Daher hat der Anbieter mit »The Magic of RPA« eine Kampagne ins Leben gerufen, die mit Thesenpapieren, Videos und Expertenmeinungen Schluss mit gängigen RPA-Mythen und Unsicherheiten machen will. Den Start macht das Paper »RPA – Von der Illusion zur Magie«. Weitere Beiträge beschäftigen sich mit detaillierten Erläuterungen, Starttipps für das eigene RPA-Projekt, Ratschlägen zur Anbieterauswahl, Business Cases und Skalierungshinweisen. Im Fokus: Vorurteile und falsche Annahmen der vielschichtigen RPA-Thematik widerlegen.

Another Monday erklärt in einer neuen Serie von Expertenartikeln, wie Unternehmen die Vorteile und den Zauber von RPA für sich entdecken und RPA-Projekte erfolgreich umsetzen können. Unter https://www.anothermonday.com/the-magic-of-rpa/ findet sich zudem ein magisches und gern geklicktes RPA-Erklärvideo.