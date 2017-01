Vier Trends im Netzwerk-Management

Automa­ti­sierte IoT-Sicherheit, detail­lierte Netzwer­kin­for­ma­tio­nen und das Jahr der Zusam­men­ar­beit – mit diesen Heraus­for­de­run­gen im Netzwerk-Management sehen sich IT-Spezialisten 2017 konfron­tiert. Vier Progno­sen von Aruba für das Jahr 2017.

IoT-Automatisierung, nicht nur Siche­rung

Bereits seit einigen Jahren kann man den Begriff Inter­net der Dinge nicht mehr umgehen. Analys­ten schät­zen, dass allein 2016 bis zu 5,5 Millio­nen neue »Dinge« täglich mit Netzwer­ken verbun­den wurden. Gartner prognos­ti­ziert zudem, dass es im Jahr 2020 21 Milli­ar­den vernetzte Geräte geben wird. Ob sie wollen oder nicht, für IT-Spezialisten ist es jetzt an der Zeit, sich zu überle­gen, wie man mit der Anzahl an neuen Geräten in Netzwer­ken umgehen soll, ohne die Bandbreite zu drosseln oder exorbi­tante Kosten zu verur­sa­chen.

Die bishe­ri­gen Diskus­sio­nen fokus­sier­ten sich meist auf die Sicher­heit dieser zahllo­sen Verbin­dun­gen. Für Angrei­fer bieten Mobil­ge­räte – welche die Spitze der IoT-Revolution bilden – den einfachs­ten Weg, um an sensi­ble Firmen­da­ten heran­zu­kom­men.

Netzwerk­stö­run­gen oder Malware auf diesen Geräten führen zu massi­ven Heraus­for­de­run­gen für das IT-Personal, da die Sicher­heits­lü­cke zunächst identi­fi­ziert werden muss, bevor sie behoben werden kann. Letztes Jahr brauchte es durch­schnitt­lich fünf Monate, bis eine Sicher­heits­lü­cke entdeckt wurde.

Die Sicher­heits­in­fra­struk­tu­ren müssen daher besser zusam­men­ar­bei­ten, um diese Gefähr­dun­gen zu identi­fi­zie­ren, zu analy­sie­ren und zu beheben, um so Entlas­tung zu schaf­fen und nicht jedes Problem indivi­du­ell angehen zu müssen.

Prognose 1: In den nächs­ten 12 Monaten werden IT-Spezialisten vermehrt auf automa­ti­sierte Sicher­heits­pro­zesse umstel­len, um sich vor den Bedro­hun­gen des IoT zu schüt­zen.

Netzwerk­ver­hal­ten vorher­sa­gen

Automa­ti­sierte Sicher­heits­lö­sun­gen sind für den Schutz von Netzwer­ken unerläss­lich. Wenn einzelne Geräte bereits gefähr­det sind, besteht die Notwen­dig­keit, dass mittels bestimm­ter Werkzeuge paral­lel vorher­ge­sagt werden kann, wann ein Angriff wahrschein­lich ist.

Beson­de­res Aufse­hen erregte 2016 der Botnet-Angriff auf 25.000 CCTV-Kameras und digitale Video­re­cor­der, der die Website eines Schmuck­händ­lers lahmge­legte. Es war nur einer von vielen Angrif­fen auf inter­net­fä­hige Geräte.

Wenn die IT in der Lage gewesen wäre, die Spitze des Daten­ver­kehrs auf den CCTV-Kamera-Ports zu identi­fi­zie­ren – mit dem Einsatz von NMAP Port Scanning – hätte das Problem vielleicht umgan­gen werden können.

Um über grund­le­gen­des Netzwerk­ma­nage­ment hinaus zu diesem voraus­sa­gen­den Modell zu gelan­gen, ist Trans­pa­renz obers­tes Gebot.

Prognose 2: IT-Spezialisten werden zuneh­mend detail­lier­tere Infor­ma­tio­nen zu den Geräten in den Netzwer­ken fordern, um zu ermit­teln, welche Geräte oder Dienste auf den Ports angegrif­fen werden. Das führt zu einer Überprü­fung der Proto­kolle und Software­tools, die zum Aufbau von IoT-fähigen Netzwer­ken erfor­der­lich sind.

Analytics und Indoor Location-Services

Stand­ort­ba­sierte Anwen­dungs­mög­lich­kei­ten haben sich in den vergan­ge­nen Jahren als neue Marketing-Möglichkeit aufge­tan. Unter­neh­men gehen jetzt noch einen Schritt weiter und greifen auf den Einsatz von Analytics zurück. So kann mithilfe von Daten noch weiter bestimmt werden, wie viel Zeit Kunden mit welchen Tätig­kei­ten verbrin­gen und wie man dieses Wissen zu seinen Gunsten ummün­zen kann.

Durch Stand­ort­dienste sind Unter­neh­men in der Lage, allge­meine Trends und Verhal­tens­wei­sen nachzu­ver­fol­gen. Diese sind nicht nur darauf beschränkt, zu analy­sie­ren, wie sich Menschen durch ein Gebäude bewegen und wo sie sich überwie­gend aufhal­ten. Diese Erkennt­nisse können die Grund­lage für die Gestal­tung des Gebäu­des bieten und Aufschluss darüber geben, wo beispiels­weise die Inter­net­band­breite erhöht werden muss.

Da viele Unter­neh­men die Integra­tion von geräte­ba­sier­ten und infra­struk­tur­ba­sier­ten Stand­ort­diens­ten verlan­gen, sammeln sie eine riesige Menge an erfor­der­li­chen Daten. Diese bilden ein außer­or­dent­lich mächti­ges Werkzeug zur Effizi­enz­stei­ge­rung inner­halb des Unter­neh­mens. Dadurch verschaf­fen sie sich einen Vorsprung zur Konkur­renz – was wiederum andere ermutigt nachzu­zie­hen.

Prognose 3: In diesem Jahr werden Unter­neh­men zuneh­mend mit Hilfe von Analytics arbei­ten, um zu ermit­teln, wie die Infor­ma­tio­nen, die sie durch Stand­ort­dienste erfas­sen, am besten genutzt werden können.

Integra­tion von Anwen­dun­gen von Dritt­an­bie­tern in das Netzwerk zur Bereit­stel­lung von IoT-fähigen Mobile-First Netzwer­ken

Jedes Jahr werden IT-Profis mit den Heraus­for­de­run­gen konfron­tiert, die durch neue mobile Techno­lo­gien entste­hen. Mit dem bereits angespro­che­nen Anstieg an IoT-Geräten werden diese weiter zuneh­men.

Die Forde­run­gen der Anwen­der nach flexi­blen Arbeits­op­tio­nen entwi­ckeln und verän­dern sich konti­nu­ier­lich. Die IT ist zuneh­mend unter Druck, diese Trends zu erken­nen und die Zufrie­den­heit und Produk­ti­vi­tät der Nutzer sicher­zu­stel­len. Dafür benöti­gen IT-Profis indivi­dua­li­sierte Funktio­nen in ihren Netzwer­ken.