Virtual Reality bietet großes Potenzial für die Marktforschung

Die Hälfte (52 %) der deutschen Inter­net­nut­zer zeigt großes Inter­esse an Einkaufs­er­leb­nis­sen mit Virtual Reality. Doch nicht nur auf Konsu­men­ten­seite sind virtu­elle Lösun­gen auf dem Vormar­sch. Auch in der Markt­for­schung werden bereits Studien mit virtu­el­len Forschungs­an­sät­zen durch­ge­führt. Welche Chancen und Möglich­kei­ten diese Techno­lo­gie in Zukunft für die Markt­for­schung bereit­hält, hat Ipsos auf der diesjäh­ri­gen Research & Results Vertre­ter aus der Markt­for­schung und dem Marke­ting gefragt. Die 61 Proban­den nahmen direkt nach einem eigenen Virtual Reality-Erlebnis mit der HTC Vive an der Umfrage teil.

Virtual Reality beson­ders für die Produkt­ent­wick­lung und Markt­for­schung geeig­net

Das generelle Anwen­dungs­spek­trum virtu­el­ler Techno­lo­gien schät­zen die Befrag­ten recht breit ein. Neun von zehn (90 %) können sich den Einsatz von Virtual Reality für die Produkt­ent­wick­lung und das Proto­typ­ing vorstel­len. Fast ebenso viele denken (87 %), die Techno­lo­gie sei für die Markt­for­schung geeig­net. Auch Trainings­maß­nah­men (75 %), Point of Sale Aktio­nen (74 %) und Werbe­maß­nah­men könnten nach Einschät­zung der Proban­den in Zukunft mit Virtual Reality gestal­tet werden.

Markt­for­schung: Einsatz virtu­el­ler Techno­lo­gien bei Shopper- und Design-Themen

Im spezi­el­len Feld der Markt­for­schung ist Virtual Reality für die Befrag­ten vor allem für Shopper- und Design­fra­ge­stel­lun­gen geeig­net. Neun von zehn (92 %) gaben an, dass sich so Store Concepts testen ließen, acht von zehn (82 %) konnten sich die Anwen­dung für Design­tests in der Frühphase vorstel­len. Der Einsatz von Virtual Reality bei Designak­zep­tanz­tests (80 %) und Car Clinics (79 %) nannten ebenfalls acht von zehn Teilneh­mern. Virtu­elle Shelf Tests halten drei Viertel (74 %) der Befrag­ten für möglich.

Barrie­ren: kein hapti­sches Erleben und komple­xes Setup

Trotz aller Möglich­kei­ten nannten die Teilneh­mer auch Grenzen der Techno­lo­gie. So bemän­gel­ten sie ein fehlen­des Raumge­fühl. Zudem sei ein hapti­sches Erleben mit Virtual Reality nicht möglich. Auch das komplexe Setup und die techni­schen Heraus­for­de­run­gen gaben sie zu beden­ken.

Janet van Rossem, Direc­tor Ipsos UU: »Diese Ergeb­nisse zeigen, welches Poten­zial Virtual Reality für die Markt­for­schung hat. Nachdem wir bereits einige Studien mit Hilfe dieser Techno­lo­gie durch­füh­ren konnten, sind wir gespannt, wie sich die Technik weiter­ent­wi­ckelt. So könnten heute empfun­dene Barrie­ren, bereits in wenigen Jahren der Vergan­gen­heit angehö­ren. Als innova­ti­ves Insti­tut sehen wir es als unsere Aufgabe, neue Forschungs­an­sätze am Puls der Technik zu entwi­ckeln, um die Zukunft der Markt­for­schung aktiv mitzu­ge­stal­ten.«