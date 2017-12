VOLL SINN: Nur was Sinn macht, kann uns erfüllen

Unsere Welt verändert sich in atemberaubendem Tempo. Auf der einen Seite stehen wir als Mensch. Auf der anderen Seite buhlen Job, Unternehmen, Kollegen, Familie und Freunde um unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit, unsere Energie. Oft wollen wir all dem gleichermaßen gerecht werden, erfüllen nur noch die Erwartungen anderer und »funktionieren« – irgendwie. Wir leben nicht unser Leben, sondern das, was sich gerade ergibt. Mit dem Gefühl, selbst auf der Strecke zu bleiben, tauchen oftmals entscheidende Fragen auf: Was tue ich eigentlich? Und warum? Bringt es mir Erfüllung? Macht es Sinn? Die Suche nach dem Sinn ist dringlicher denn je. »Sinn« wird zur Voraussetzung für Motivation – in allen Bereichen. Was liegt also näher als die Frage nach dem Sinn im Leben, dem Sinn im Business? »Das sind keine romantischen Fragen für Träumer. ›Sinn‹ ist das Ziel im Leben. Sich darauf einzulassen, ist die Herausforderung«, davon ist Stefan Dudas überzeugt. Der Business-Experte für Sinngebung spricht in seinem neuen Buch »VOLL SINN« Klartext. Provozierend und berührend, humorvoll, aber immer tiefgründig zeigt der Autor, wie jeder von uns mehr Sinn in sein Leben bringen kann – im privaten wie beruflichen Umfeld. Mit zu Wort kommen im Buch sechs Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft, die erklären, wie sie mit dem Thema ›Sinn‹ umgehen – persönlich und unternehmerisch. Alle sind davon überzeugt: Wenn Montag bis Freitag nur als Plackerei und Verschwendung von Lebenszeit wahrgenommen wird, ist es höchste Zeit, etwas zu verändern. Schließlich geht es um nichts weniger als um unser Leben. Das macht VOLL SINN. Oder?

