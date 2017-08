Voll- und Teilzeitarbeit in Deutschland

Ob längere Arbeitszeiten für mehr Effizienz sorgen, ist umstritten. Aus arbeitsmarktpolitischer Sicht würde es durchaus Sinn machen, wenn alle Arbeitnehmer weniger arbeiten würden, denn dann könnten rein rechnerisch mehr Menschen insgesamt beschäftigt werden. Wie unsere Infografik zeigt, ist der Anteil der Arbeitnehmer in Deutschland, die in Teilzeit arbeiten, seit 1996 gestiegen.

Allerdings hat sich die Jahresarbeitszeit dieser Arbeitnehmer in den vergangenen 20 Jahren um durchschnittlich 66 Stunden im Jahr erhöht, von 644,8 auf 711,2 Stunden. Insgesamt ist die Zahl der angestellt Beschäftigten seit 1996 um 5,2 Millionen auf 39,3 Millionen im Jahr 2016 gestiegen, von denen knapp 24 Millionen in Vollzeit und 15,3 Millionen in Teilzeit arbeiteten. Mehr Daten hier (.xls download) Dyfed Loesche

https://de.statista.com/infografik/10330/arbeitnehmer-in-voll–und-teilzeit-und-durchschnittliche-jahresarbeitszeit/