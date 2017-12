Wahrnehmung der Deutschen negativer als die Realität

In 38 Ländern schätzte die Bevölkerung in einer Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos Zahlen zu gesundheits- und gesellschaftsrelevanten Themen in ihrem Land – und lag dabei teilweise ziemlich daneben [1]. In Deutschland wurde vor allem der Anteil der Teenagerschwangerschaften oder der Diabeteskranken überschätzt. Unterschätzt wurde dagegen die Religiosität der Bevölkerung: an Gott würden nach Meinung der Mitbürger weit weniger Deutsche glauben, als es der Fall ist.

Auch bei anderen Fragen liegen die Bundesbürger manchmal ganz schön daneben, manchmal aber treffen sie auf den Punkt:

Mordrate: ein Drittel (32 %) der Deutschen denkt, die Mordrate im Land sei im Vergleich zum Jahr 2000 gestiegen, 42 Prozent glauben, sie sei gleichgeblieben. Dass sie gesunken ist, schätzen dagegen nur 14 Prozent. Dabei entspricht letzteres der Wahrheit: Im Vergleich zum Jahr 2000 gibt es 33 Prozent weniger Morde.

Facebook ist überall – zumindest ist das der Eindruck der Deutschen. Ihrer Meinung nach müssten 72 Prozent ihrer Mitmenschen einen Account bei Facebook haben. Tatsächlich ist es nur ein Drittel (34 %) der Bevölkerung. Glaube an Himmel, Hölle und Gott: mit ihrer Einschätzung, wer von ihren Mitbürgern an den Himmel glaubt, liegen die Deutschen fast richtig: statt der durchschnittlich angegebenen 31 Prozent sind es 28 Prozent. Der Glaube an die Hölle ist bei den Deutschen dagegen weniger verbreitet. 20 Prozent würden an das Fegefeuer glauben, gaben die Befragten an. Tatsächlich sind es 8 Prozent. Die Anzahl ihrer Mitbürger, die an Gott glauben, unterschätzen die Deutschen dagegen stark. Statt 23 Prozent sind es in Wirklichkeit 45 Prozent.

Aber die Deutschen sind nicht die Einzigen, die sich verschätzen. Auch die Befragten in den anderen 38 Ländern lagen teilweise ganz schön daneben:

Mordrate: nur 7 Prozent der Menschen weltweit denken, dass die Mordrate in ihrem Land seit dem Jahr 2000 gesunken sei. Die tatsächliche Rate sank allerdings in den meisten Ländern signifikant: im Schnitt aller befragten Länder sogar um 29 Prozent. In Südafrika vermuteten beispielsweise 85 Prozent der Befragten, dass die Mordrate gestiegen sei, obwohl diese tatsächlich um 29 Prozent gesunken war. In Italien gaben nur 8 Prozent an, dass die Rate niedriger sei, obwohl es hier ein sattes Minus von 39 Prozent zu verzeichnen gibt.

die Anzahl der Mitmenschen, die einen Facebook-Account haben, wurde weltweit ebenfalls konsequent überschätzt. In Indien gaben die Befragten an, dass rund 64 Prozent der Inder über 13 Jahren Mitglied bei dem sozialen Netzwerk wären. In der Realität haben allerdings nur 8 Prozent einen Zugang. In Italien betrug der Unterschied zwischen Schätzung und Realität immerhin 33 Prozent (76 % vs. 43 %). Der Glaube an Himmel, Hölle und Gott: im Schnitt lagen die Befragten weltweit gar nicht schlecht, bei der Einschätzung der Religiosität ihrer Mitmenschen. Dennoch gab es natürlich auch hier in einigen Ländern gravierende Fehleinschätzungen. Die Japaner überschätzten den Glauben ihrer Landsleute an den Himmel um satte 23 Prozent: statt 42 Prozent glauben nur 19 Prozent daran. In Südafrika wurde diese Frage dagegen unterschätzt: statt 67 Prozent gaben 84 Prozent der Bevölkerung an, an den Himmel zu glauben. Beim Thema Hölle sieht es ähnlich aus. In Spanien sind weniger Menschen von der Existenz des Fegefeuers überzeugt (19 %) als die spanischen Befragten dachten (43 %). Auch beim Glauben an Gott findet sich die Diskrepanz zwischen Schätzung und Tatsache. Die Schweden unterstellen weit mehr Mitbürgern an Gott zu glauben (37 %), als es tatsächlich tun (19 %).

Wenn man nun die Schlüsselfragen betrachtet, kann man feststellen, welche der befragten Länder eine treffende Einschätzung über sich selbst haben. Um dies zu verdeutlichen, berechneten wir den Ipsos »Misperception Index« (Verschätzungsindex) in folgender Tabelle: Südafrika wird die zweifelhafte Ehre zuteil, das Land mit der schlechtesten Selbsteinschätzung zu sein. Gefolgt von Brasilien und den Philippinen auf den Rängen 2 und 3. Schweden, Norwegen und Dänemark hingegen liegen mit ihren Einschätzungen am genauesten.

[1] Diese Ergebnisse stammen aus der Studie »Perils of Perception« (etwa: »Wahrnehmungsfallen«), die zwischen dem 28. September und 19. Oktober 2017 unter 29.133 Befragten in 38 Ländern durchgeführt wurde. Teilnehmende Länder waren Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hong Kong, Indien, Indonesien, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Peru, Philippinen, Polen, Russland, Saudi-Arabien, Serbien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweden, Türkei, Ungarn und die USA.

In Australien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Hong Kong, Indonesien, Italien, Japan, Montenegro, Norwegen, Russland, Serbien, Spanien, Großbritannien und Großbritannien wurden ca. 1.000 Personen und in Deutschland ca. 2.000 Personen befragt. In den restlichen Ländern wurden jeweils rund 500 Personen befragt. Die Daten wurden mittels einer Kombination von Online-, Telefon- (CATI) oder Face-to-Face-Methoden erhoben.

Die Daten werden gewichtet, um dem Profil der Bevölkerung zu entsprechen. Der Index of Ignorance berechnet sich aus den durchschnittlichen Abweichungen zu den Vergleichsdaten.

Die »tatsächlichen« Daten für jede Frage werden aus einer Vielzahl von verifizierten Quellen für jede Frage und jedes Land entnommen.

Im ‚Perils of Perception‘ Quiz können Sie Ihre eigene Wahrnehmung testen.