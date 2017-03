Warum designorientiere Unternehmen die Nase vorn haben

Unternehmen stehen heutzutage unter dem Druck günstigere, bessere Produkte zu entwickeln. Doch die Produktgestaltung wird nicht einfacher. Ein Produkt auf Anhieb richtig zu gestalten, kann den Unterschied ausmachen. Designorientierte Unternehmen haben daher einen Vorsprung, da sie die Designphase priorisieren.

Design-Prognose-Tools helfen »Design-Waste« zu reduzieren.

Auf der Grundlage von Robust Design aufbauen.

Robust Design bedeutet mit Hilfe von rationalisierten Entwicklungsprozessen Produkte mit vorhersehbarer Leistungsfähigkeit zu schaffen.

Robust Design bietet eine Strategie um höchst mögliche Kontrolle über die Produktentwicklung zu erlangen, während gleichzeitig die Qualität verbessert und der Materialverbrauch und die Produktionskosten verringert werden.

Robust Design beruht auf vollständig objektiven und quantifizierbaren Kriterien.

Robust Design wurde ursprünglich von Dr. Genichi Taguchi, einem japanischen Qualitäts-Guru, entwickelt. Er definierte Robust Design als das »Reduzieren von Variierungen in einem Produkt, ohne die Auslöser für die Variierung zu eliminieren«. In anderen Worten, das Produkt gegenüber Variierungen robuster machen.

INTERNE VARIIERUNG

Ein Robust Design ist unempfindlich gegenüber Verschleiß, wie beispielsweise der Abnutzung einer Maschine oder der Altung des Materials.

EXTERNE VARIIERUNG

Ein Robust Design ist unempfindlich gegenüber Umweltbedingungen wie zum Beispiel Temperaturschwankungen, Feuchtigkeitsveränderungen und Staub.

EINHEIT-ZU-EINHEIT-VARIIERUNG

Ein Robust Design ist unempfindlich gegenüber Variationen zwischen Komponenten, die durch eine Abweichung bei den Materialien, Prozessen und Ausrüstung verursacht werden.

Textquelle: http://de.valcondesign.dk/de-DE/Designtheorie/Robust-design.aspx

Bei allem was wir tun, ist unser erster Ansatz theoretisch und systematisch. Wir verlassen uns auf Berechnungen und wissen, dass ein gründlicher und methodischer Ansatz mit den richtigen Werkzeugen die besten Ergebnisse liefert. Außerdem wird ein weit effizienterer Engineering-Prozess, der sowohl Zeit als auch Kosten einspart, ermöglicht. Wir glauben an Vorhersehbarkeit, Nachverfolgbarkeit, Messbarkeit und Kontrollierbarkeit. Und wir wollen andere lehren, wie sie es gleich beim ersten Mal richtigmachen.

Durch die Einführung der Six Theta®- Methode im Produkt-Engineering, können Ingenieure auf internationaler Ebene konformes Design in der Produktion implementieren. Die Methode beruht darauf, das geometrische Design der Komponenten so einfach wie möglich zu gestalten, um sie stabiler und widerstandsfähig gegen Abrieb, Druck, Temperaturschwankungen und andere Überbelastungen zu machen, die möglicherweise die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen. Wir vermitteln den Ingenieuren die Methode in unserem Six-Theta®-Schulungs-/Zertifizierungsprogramm. Darüber hinaus stellen wir uns als Arbeitsgruppe zur Verfügung, erstellen Musterbeispiele und haben unsere eigene Produktion um die Methode zusätzlich greifbar zu vermitteln.