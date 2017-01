Was tun, wenn das Auto alleine fährt

Selbst­fah­rende Autos sind eines der großen Themen auf der diesjäh­ri­gen Consu­mer Electro­nics Show (CES) in Las Vegas. Noch aber sind fahrer­lose Fahrzeuge ein gutes Stück von der Markt­reife entfernt. Aber wenn – in vermut­lich naher Zukunft – die neue Techno­lo­gie reibungs­los funktio­niert, wissen die Deutschen laut einer aktuel­len Deloitte-Studie auf jeden Fall, was sie mit der neuen Freiheit anfan­gen wollen. Demnach würden Autofah­rer die Extra­zeit für alles Mögli­che von Social Media über Schla­fen bis hin zur Schön­heits­pflege nutzen. Mathias Brandt

Die Grafik zeigt, was Autofah­rer mit der durch autono­mes Fahren gewon­ne­nen Zeit anfan­gen würden.

https://de.statista.com/infografik/7401/nutzung-der-durch-autonomes-fahren-gewonnenen-zeit/

Selbstfahrende Autos: Über 50 Prozent sind interessiert

Studie: Knappe Mehrheit zeigt sich aufgeschlossen, legt aber großen Wert auf Sicherheitsgarantien.

Selbst­fah­rende Autos sind auf Deutsch­lands Straßen derzeit noch nicht zu sehen. Laut der aktuel­len Deloitte-Studie »Autono­mes Fahren in Deutsch­land – wie Kunden überzeugt werden« könnte sich das jedoch bald ändern.

Über die Hälfte der Befrag­ten (53 %) kann sich vorstel­len, das Steuer aus der Hand zu geben – wenn einige zentrale Bedin­gun­gen erfüllt sind. Garan­tiert sicher sollen die Selbst­fah­rer sein, von hoher (Marken-) Quali­tät und komfor­ta­bel. Am attrak­tivs­ten erschei­nen autonom fahrende Autos bei ermüden­den und anstren­gen­den Routine-Situationen wie Stop-and-go oder der Parkplatz­su­che.

Die effizi­en­teste Überzeu­gungs­ar­beit können Herstel­ler leisten, indem sie den künfti­gen Kunden eigene Erfah­run­gen ermög­li­chen, etwa im Rahmen ausgie­bi­ger Probe­fahr­ten. Die Zahlungs­be­reit­schaft der Kunden ist prinzi­pi­ell vorhan­den – wenn auch mit Einschrän­kun­gen.

»Um die Verbrau­cher zu überzeu­gen, sollten Herstel­ler neben Probe­fahr­ten und Sicher­heits­ga­ran­tien die Innen­raum­ge­stal­tung so anpas­sen, dass die Passa­giere die neu gewon­nene Zeit sinnvoll nutzen können. Selbst­fah­rende Autos eröff­nen zusätz­lich auch anderen Markt­teil­neh­mern ganz neue Perspek­ti­ven – zum Beispiel Verkehrs­ver­bün­den oder priva­ten Mobili­täts­un­ter­neh­men. Bei den Autoher­stel­lern wird sich das Geschäft mit Privat­per­so­nen auf das Flotten­ge­schäft verla­gern«, erklärt Dr. Thomas Schil­ler, Partner Automo­tive bei Deloitte.

Jüngere und Vielfah­rer beson­ders inter­es­siert

Der techni­sche Fortschritt macht‘s möglich: Autono­mes Fahren kann schon sehr bald Reali­tät werden. Zwar sind noch zahlrei­che techni­sche, recht­li­che und politi­sche Hürden zu überwin­den, am Ende entschei­det jedoch die Kunden­ak­zep­tanz über den Erfolg des Konzepts. Laut Studie zeigen sich 53 Prozent generell aufge­schlos­sen, 63 Prozent würden einen Selbst­ver­such wagen. Der Anteil der jünge­ren Fahrer liegt dabei etwas höher. Erwar­tungs­ge­mäß sind Vielfah­rer und Pendler ebenfalls stärker an entspre­chen­den Lösun­gen inter­es­siert.

Der Praxis­test entschei­det

Mit 68 Prozent würden sich über zwei Drittel der Studi­en­teil­neh­mer am ehesten durch eine Probe­fahrt von den Vortei­len autono­men Fahrens überzeu­gen lassen. Entspre­chende Garan­tien der Herstel­ler inklu­sive einer Schaden­re­gu­lie­rung im Bedarfs­fall wären der Akzep­tanz ebenfalls förder­lich. Abseits dessen trägt auch und vor allem die Mundpro­pa­ganda zur Überwin­dung von Berüh­rungs­ängs­ten bei – jeden­falls bei den jünge­ren Verbrau­chern.

Kontrolle nicht aus der Hand geben

Bei der Sicher­heit stehen sich zwei Fakten diame­tral gegen­über: Einer­seits soll autono­mes Fahren diese prinzi­pi­ell erhöhen. Das wird aber nur unzurei­chend wahrge­nom­men bezie­hungs­weise für glaub­wür­dig gehal­ten, denn anderer­seits erscheint den meisten Fahrern gerade die eigene, »händi­sche« Kontrolle als maßgeb­lich sicher­heits­re­le­vant. Neben unzuver­läs­si­ger Technik, befürch­tet von 65 Prozent, werden Hacker­an­griffe und Daten­dieb­stahl von 50 immer­hin Prozent als immanente Risiken empfun­den. Rund die Hälfte hätte grund­sätz­li­che Beden­ken, das Fahrzeug völlig sich selbst zu überlas­sen. Auch hier gilt: Die Jungen haben größe­res Vertrauen als die Älteren, Städter sind etwas zuver­sicht­li­cher als die Landbe­völ­ke­rung.

Deutsche Premium-Hersteller bevor­zugt

Beim Thema autono­mes Fahren heißt Vertrauen vor allem auch »Marken­ver­trauen«. Stärker als Volumen­her­stel­lern oder gar Nischen­an­bie­tern trauen die Befrag­ten den etablier­ten (deutschen) Premi­um­her­stel­lern zu, adäquate Lösun­gen zu entwi­ckeln. Das erstreckt sich auch auf renom­mierte Prüfor­ga­ni­sa­tio­nen: Geben sie ihr »ok«, ist der Fahrer eher bereit, von Lenkrad, Gas und Bremse abzulas­sen.

Mehr Komfort, mehr Zeit

Mehr Freude am Fahren verspre­chen sich die Studi­en­teil­neh­mer überwie­gend nicht – aber ein deutli­ches Plus bei Komfort und Zeitge­winn im Fern- und Stadt­ver­kehr. Immer­hin 67 Prozent wollen dagegen nicht nur auf Autobah­nen und in Metro­po­len davon profi­tie­ren, sondern auch auf Landstra­ßen und in allen Ortschaf­ten. Beschrän­kun­gen jegli­cher Art finden knapp 60 Prozent inakzep­ta­bel.

Mehr zahlen, weniger suchen

Wenn es ein anderer erledigt, kostet das in der Regel mehr. Das gilt auch für das autonome Autofah­ren: 61 Prozent würden mehr zahlen, wenn sie dafür vom enervie­ren­den Stop-and-go bei Autobahnstaus befreit würden – bei den älteren Fahrern sind es 68 Prozent. Rund 50 Prozent würden dasselbe tun, wenn sie keinen Parkplatz mehr suchen müssten. Für ein Drittel gilt das hinsicht­lich des Ein- und Auspar­kens. Vor allem Langzeit­pend­ler sowie Inten­siv­fah­rer zeigen eine erhöhte Zahlungs­be­reit­schaft.

Einmal­zah­lung statt Abo

Nach Alter betrach­tet sinkt die Zahlungs­wil­lig­keit mit den Jahren. Sie hängt aber auch von den mögli­chen Bezahl­mo­del­len ab: So bevor­zu­gen 59 Prozent eine Einmal­zah­lung für die unbegrenzte Nutzung autono­mer Fahrfunk­tio­nen. Für ein »Pay-per-Use«-Modell würden sich hinge­gen nur 39 Prozent entschei­den, eine Abo-Option stößt ebenso überwie­gend auf Ableh­nung wie ein werbe­fi­nan­zier­ter Ansatz.

»Die grund­sätz­li­che Offen­heit der Verbrau­cher dem autono­men Fahren gegen­über muss jetzt noch mit adäqua­ten Bezahl­mo­del­len verbun­den werden, damit sich die neue Techno­lo­gie etablie­ren kann. Zukünf­tig werden dadurch mehr Share-Economy-Modelle entste­hen », resümiert Schil­ler.