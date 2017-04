Wellness und Fitness: Top 10 Fitnessstudios in Deutschland

McFit ist das beliebteste Fitnessstudio in Deutschland – rund 1,1 Millionen Sportfreunde sind hier Mitglied. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Auswertung von Deloitte, die der Wirtschaftsprüfer kurz vor dem Start der internationalen Fitness-Messe FIBO herausgegeben hat. Insgesamt sind in Deutschland rund 10,1 Millionen Menschen in Fitnesscentern angemeldet. Erstmals zählen Ketten insgesamt mehr Mitglieder als Einzelstudiobetreiber.

Mit einigem Abstand zum Platzhirsch McFit folgen die Unternehmen clever fit (514.800 Mitglieder), FitX (340.000 Mitglieder) und Fitness First, wie die Statista-Grafik zeigt.

Der Trend zu Fitness und einer gesundheitsbewussten Lebensweise ist in den letzten Jahren gewachsen, davon profitieren auch die Fitnessunternehmen. Frauke Suhr

https://de.statista.com/infografik/8819/die-beliebtesten-fitnessstudios-nach-mitgliederzahl/