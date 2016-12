Weltweites Vertrauen in die Cybersicherheit fällt auf 70 % – Gesamtnote nur noch 3

Die zweite jährli­che Befra­gung von Sicher­heits­pro­fis ergab, dass zwölf Prozent weniger als 2016 sicher sind, Cyber­ri­si­ken richtig einord­nen zu können.

Deutsch­land liegt deutlich unter dem Durch­schnitt und verliert vor allem im Bereich »Risk Assess­ment«.

Die »Global Cyber­se­cu­rity Assurance Report Card« [1] fragte 700 IT-Sicherheitspraktikern aus neun Ländern und inner­halb sieben verti­ka­ler Branchen ab. Ziel war es, einen globa­len Index­wert zu errech­nen, der wider­spie­gelt, ob die weltweite Cyber­ab­wehr die Erwar­tun­gen der Exper­ten erfül­len kann.

Laut der diesjäh­ri­gen Erhebung von Tenable Network Security, fällt das weltweite Vertrauen in die Cyber Security um insge­samt sechs Prozent­punkte. Sie erreicht nun einen Gesamt­wert von 70 %, was einer »3-« [2] entspricht.

Der generelle Vertrau­ens­ver­lust ist das Resul­tat eines Rückgangs von 12 Prozent­punk­ten im »2017 Risk Assess­ment Index«. Der Index erfasst die Möglich­kei­ten der Befrag­ten, IT-Sicherheitsrisiken bei elf entschei­den­den Kompo­nen­ten der Unternehmens-IT einzu­schät­zen.

Besorg­nis­er­re­gende Bedro­hungs­land­schaft

In zwei aufein­an­der­fol­gen­den Jahren nannten die Fachleute die »besorg­nis­er­re­gende Bedro­hungs­land­schaft« als die größte, einzelne Heraus­for­de­rung, mit denen IT Security-Experten heute konfron­tiert sind. Direkt danach folgt die »geringe Sicher­heits­sen­si­bi­li­tät unter Mitar­bei­tern« und »mangeln­der Einblick in Netzwerke (BYOD, Shadow-IT)«.

»Die heuti­gen Netzwerke verän­dern sich konti­nu­ier­lich, durch mobile Endge­räte, Cloud, IoT, Web-Applikationen, Contai­ner, virtu­elle Maschi­nen. Unsere Daten weisen darauf hin, dass viele Unter­neh­men nicht genügend Einbli­cke gewin­nen, um mit ihrer Sicher­heits­si­tua­tion zufrie­den zu sein«, erklärt Cris Thomas, Strate­gist bei Tenable Network Security. »Es ist offen­sicht­lich, dass neuere Techno­lo­gien wie DevOps und Contai­ner zu einer schlech­te­ren Gesamt­note beitra­gen. Dennoch müssen nicht nur diese beiden Aspekte, sondern das Gesamt­re­per­toire verbes­sert werden.«

Ergeb­nisse weltweit 2017

Die Wolken werden dunkler – Die Cloud als Software-as-a-Service (SaaS) und Infrastructure-as-a-Service (IaaS) waren zwei der am schlech­tes­ten einge­stuf­ten Risk-Assessment-Bereiche im Report 2016. Für die Befra­gung 2017 wurden SaaS und IaaS mit Platform-as-a-Service (PaaS) zusam­men­ge­fasst. Die neue Katego­rie »Cloud Environ­ment« erzielte 60 % (ausrei­chend). Das ist ein Rückgang von sieben Prozent im Vergleich mit den SaaS- und IaaS-Zahlen im vergan­ge­nen Jahr.

Die Cloud als Software-as-a-Service (SaaS) und Infrastructure-as-a-Service (IaaS) waren zwei der am schlech­tes­ten einge­stuf­ten Risk-Assessment-Bereiche im Report 2016. Für die Befra­gung 2017 wurden SaaS und IaaS mit Platform-as-a-Service (PaaS) zusam­men­ge­fasst. Die neue Katego­rie »Cloud Environ­ment« erzielte 60 % (ausrei­chend). Das ist ein Rückgang von sieben Prozent im Vergleich mit den SaaS- und IaaS-Zahlen im vergan­ge­nen Jahr.

Neben IaaS und SaaS waren mobile Endge­räte im letzt­jäh­ri­gen Report eine der größten Schwä­chen von Enterprise-Security. In diesem Jahr sinkt der Wert für Risk Assess­ment mobiler Endge­räte um acht Prozent­punkte, von 65 % (ausrei­chend) (2016), auf 57 % (2017).

DevOps verän­dern durch größere Verein­heit­li­chung und Automa­ti­sie­rung die Art und Weise, wie Software-Teams zusam­men­ar­bei­ten. Jedoch bringen sie auch neue Sicher­heits­be­den­ken mit sich. Ledig­lich 57 % der Befrag­ten gaben an, während eines DevOps-Prozesses Sicher­heits­fra­gen richtig einschät­zen zu können.

Gleich­zei­tig werden Container-Technologien wie Docker deutlich häufi­ger einge­setzt, weil Unter­neh­men Innova­ti­ons­zy­klen und Markt­ein­füh­rung beschleu­ni­gen wollen. Aller­dings gaben ledig­lich 52 % der Befrag­ten an, dass ihre Unter­neh­men ausrei­chend geschult sind, um Schwach­stel­len inner­halb ihrer Container-Umgebung zu erken­nen.

Überblick Cyber­se­cu­rity Assurance Report Cards nach Land 2017

Indien: Gut (84 %) USA: Gut (78 %) Kanada: Befrie­di­gend (75 %) Frank­reich: Befrie­di­gend (74 %) Austra­lien: Befrie­di­gend (71 %) Großbri­tan­nien: Ausrei­chend (66 %) Singa­pur: Ausrei­chend (64 %) Deutsch­land: Ausrei­chend (62 %) Japan: Nicht ausrei­chend (48 %)

Überblick Cyber­se­cu­rity Assurance Report Cards nach Branche 2017

Einzel­han­del: Befrie­di­gend (76 %) Finanz­sek­tor: Befrie­di­gend (72 %) Produk­tion: Befrie­di­gend (72 %) Telekom­mu­ni­ka­tion & Techno­lo­gie: Befrie­di­gend (70 %) Gesund­heits­we­sen: Ausrei­chend (65 %) Bildungs­we­sen: Ausrei­chend (64 %) Öffent­li­che Verwal­tung: Ausrei­chend (63 %)

Ergeb­nisse der GCARC 2017 für Deutsch­land

Deutsche Sicher­heits­ex­per­ten bewer­ten vor allem das »Risk Assess­ment«, also die Risiko-Beurteilung, durch­gän­gig negativ: Die Gesamt­note ist eine »6«, was sich auch in den Einzel­er­geb­nis­sen wider­spie­gelt. Egal, ob es um Cloud-Umgebungen, DevOps-Umgebungen, Web-Applikationen, statio­näre PCs oder Mobil­ge­räte geht, die Ergeb­nisse schwan­ken zwischen 33 % und 56 %. Das entspricht einem »ungenü­gend«. Besser sehen die Ergeb­nisse bei der »Security Assurance« aus: Schlech­teste Note ist hier eine »4-«, beim Thema »Zusam­men­füh­ren von Risiko­er­kennt­nis­sen«. Dafür erhal­ten Berei­che wie die »Effek­ti­vi­täts­mes­sung der Sicher­heits­maß­nah­men«, »Sicher­heit in Einklang mit Geschäfts­zie­len« oder der »Austau­sch mit der Geschäfts­lei­tung« eine »2«, also ein »gut«.

Dennoch erfuhr Deutsch­land insge­samt den größten Einbruch aller Ländern und Branchen – »Risk Assess­ment« verlor 25 %, wohin­ge­gen »Security Assurance« immer­hin um fünf Prozent­punkt zulegte. Deutsch­land liegt mit einem Durch­schnitts­wert von nun 62 % deutlich unter dem globa­len Durch­schnitt.

Durch­ge­führt wurde die 2016 Global Cyber­se­cu­rity Assurance Report Card durch die CyberEdge Group, ein führen­des Unter­neh­men für Forschung und Marke­ting, das für die größten Anbie­ter der Security-Branche arbei­tet. Der Bericht kann unter folgen­der Adresse einge­se­hen und herun­ter­ge­la­den werden: Global Cyber­se­cu­rity Assurance Report Card 2017.

