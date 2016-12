Weniger als die Hälfte der Deutschen ist mit ihrem Aussehen zufrieden

Die Bundes­bür­ger sehen den eigenen Körper kriti­sch, wie eine aktuelle reprä­sen­ta­tive Studie zeigt: Vier von fünf Perso­nen kämpfen mit kleine­ren und größe­ren Problem­zo­nen, jeder Achte ist sogar richtig unzufrie­den mit dem eigenen Ausse­hen. Unters Messer legen würden sich die meisten Menschen deswe­gen aller­dings nicht, auch wenn Schönheits-OPs an Akzep­tanz gewin­nen.

Das Insti­tut myMarktforschung.de hat im Rahmen einer reprä­sen­ta­ti­ven Umfrage 1.058 Deutsche zwischen 18 und 70 Jahren online zur Zufrie­den­heit mit ihrem Ausse­hen und zur Akzep­tanz opera­ti­ver Schön­heits­ver­än­de­run­gen befragt.

Nur eine Minder­heit ist sehr zufrie­den

Den Studi­en­er­geb­nis­sen zufolge ist nur eine Minder­heit von sieben Prozent sehr zufrie­den mit dem eigenen Körper, 41 Prozent stören sich an kleine­ren und größe­ren Problem­zo­nen. Beson­ders Frauen nehmen tatsäch­li­che oder vermeint­li­che Ausse­hens­de­fi­zite wahr: Von ihnen urtei­len nur 41 Prozent positiv über das eigene Äußere, während es bei den Männern immer­hin noch 53 Prozent sind. Mit Abstand am meisten Unbeha­gen berei­tet beiden Geschlech­tern der Bauch: 53 Prozent der Frauen und 46 Prozent der Männer finden ihn bei sich unattrak­tiv. Auf den Plätzen zwei und drei folgen bei Frauen Beine (34 Prozent) und Po (26 Prozent), bei den Männern sind es Brust (16 Prozent) und Haare (15 Prozent).

Schön­heits­ope­ra­tio­nen werden aller­dings nur von einer Minder­heit von 20 Prozent als Lösung für die Unzufrie­den­heit mit dem eigenen Ausse­hen betrach­tet. Einen konkre­ten Eingriff in den nächs­ten zwei Jahren hat etwa jeder Fünfzehnte geplant. Die Akzep­tanz für kosme­ti­sche Eingriffe steigt, wenn es um andere geht: Ein Drittel würde den besten Freund oder die beste Freun­din bei einer OP unter­stüt­zen, und bereits 49 Prozent geben an, Schön­heits­ope­ra­tio­nen seien etwas Alltäg­li­ches gewor­den.

Gesell­schaft­li­cher Ausse­hens­druck

Je jünger die Deutschen sind, desto offener sind sie gegen­über kosme­ti­scher Chirur­gie einge­stellt. So geben 54 Prozent der Befrag­ten unter 30 Jahren an, Schön­heits­ope­ra­tio­nen seien eine Chance, sich im eigenen Körper wohler zu fühlen. Dieser Wert nimmt mit dem Alter drasti­sch ab: Nur noch 15 Prozent der Befrag­ten ab 60 sind der gleichen Ansicht. Gerade junge Befragte sehen in kosme­ti­scher Chirur­gie auch eine Chance, dem gesell­schaft­li­chen Ausse­hens­druck zu begeg­nen: Von den Befrag­ten zwischen 18 und 39 Jahren sind über die Hälfte der Ansicht, in der heuti­gen Gesell­schaft müsse man attrak­tiv sein.

Für die Suche nach mögli­chen Gründen für die erhöhte Akzep­tanz von Schön­heits­ope­ra­tio­nen ergeben sich aus der Studie ebenfalls inter­es­sante Indizien: Frauen tun weit mehr für ihr Ausse­hen, nicht nur in Hinblick auf Make-up, Haarent­fer­nung oder Maniküre, sondern achten auch häufi­ger als Männer auf eine gesunde Ernäh­rung. »Beson­ders Frauen fühlen sich trotz hohen Aufwands häufig nicht attrak­tiv und von ihrem Umfeld unter Druck gesetzt. Da kommt bei vielen der Gedanke auf, auch opera­tiv etwas machen zu lassen.« erläu­tert Sophie Haupt, Studi­en­lei­te­rin bei myMarktforschung.de. Die Zufrie­den­heit mit dem Ausse­hen lässt sich jedoch auch ohne Schönheits-OPs erhöhen, wie die Studi­en­er­geb­nisse zeigen: Wer regel­mä­ßig Sport treibt, sich gesund ernährt und ausrei­chend schläft, ist deutlich zufrie­de­ner mit dem eigenen Körper als Perso­nen, die dies nicht tun.