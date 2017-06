Wenn Daten nicht mehr fließen können

Montagmorgen, sieben Uhr in Deutschland. Überdurchschnittlich viele Menschen springen um diese Uhrzeit aus ihren Betten und direkt unter die Dusche. Wer Pech hat dreht den Wasserhahn auf und bekommt nur ein paar Tropfen zu sehen oder bleibt vielleicht sogar - z.B. in einem alten Hotel - komplett auf dem Trockenen sitzen. Das ärgerliche Problem mit den Wasserleitungen kann ebenso in den Datenleitungen des Unternehmensnetzwerks auftreten: Ein erhöhtes Datenaufkommen führt zu Überlastungen, Datenstaus oder gar Ausfällen. Die Folge sind spürbar genervte Menschen und eine signifikant ausgebremste Produktivität.

