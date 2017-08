Im vergangenen Jahr konnte jedes dritte Unternehmen in Deutschland seine Ausbildungsplätze nicht vollständig besetzen. Am meisten betroffen war das Gastgewerbe, wobei sich die Zahl im Gegensatz zu 2015 immerhin um vier Prozent verringert hat.

Der häufigste genannte Grund für die Nichtbesetzung war bei der Befragung des DIHK im Frühjahr 2017, dass keine geeigneten Bewerber gefunden wurden. Allerdings kriegen mittlerweile viele Unternehmen auch schlicht gar keine Bewerbungen mehr. Außerdem würden viele Ausbildungsplätze nicht angetreten, etwa weil doch ein Studienplatz ergattert wurde.

Insgesamt hat sich die Zahl der Unternehmen, die ihre Stellen nicht besetzen konnten in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt, wie die Grafik von Statista zeigt. So gaben im Jahr 2006 lediglich 12 Prozent der befragten Unternehmen an, dass angebotene Ausbildungsplätze frei geblieben sind. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/10637/wenn-die-azubis-fehlen/