Werbeausgaben: So groß ist Googles Werbegeschäft

Dass es Alphabet wirtschaftlich glänzend geht, verdankt das Unternehmen seiner Suchmaschine. Allein im 2. Quartal 2017 erwirtschaftete Google einen operativen Gewinn in Höhe von 7,8 Milliarden US-Dollar. In 2016 beliefen sich die Online-Werbeumsätze auf 79,4 Milliarden US-Dollar. Dagegen wurden in Deutschland im selben Zeitraum 22 Milliarden US-Dollar für Reklame ausgegeben – und das nicht nur online, sondern über alle Kanäle hinweg. Lediglich den USA muss sich Google beim Werbevolumen unterordnen. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/10408/google-werbeumsatz-vs-werbeausgaben-in-den-groessten-werbemaerkten/

Werbepreise: Google-​Werbung wird immer billiger 5,4 Milliarden US-Dollar Gewinn stehen bei Alphabet für das erste Quartal 2017 in den Büchern. Der Umsatz des Unternehmens legte auf 24,8 Milliarden US-Dollar (+22 Prozent) zu, davon entfallen 21,4 Milliarden auf Google. Die Zahl der Paid Clicks auf Werbeanzeigen ist gegenüber dem Vorjahresquartal um 44 Prozent gestiegen. Bei solchen Wachstumsraten fällt es dann nicht wirklich ins Gewicht, dass die durchschnittlichen Kosten pro Klick auf Google-Anzeigen (CPC) seit Jahren rückläufig sind. Auch im vergangenen Quartal ging der CPC um 19 Prozent zurück. Die letzte positive Veränderung datiert ins dritte Quartal 2011 (+5 Prozent). Mathias Brandt https://de.statista.com/infografik/1838/veraenderung-der-kosten-pro-klick-auf-google-anzeigen/

Wettbewerbsverstöße: Google muss 2,4 Milliarden Euro zahlen

Die Europäische Kommission hat eine Geldbuße in Höhe von 2,4 Milliarden Euro gegen Google verhängt. Aus Sicht der EU-Wettbewerbshüter hat das Unternehmen seinem Preisvergleich "Google Shopping" einen unrechtmäßigen Vorteil verschafft, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Es ist nicht das erste Mal, dass die Kommission im Zusammenhang mit Wettbewerbsverstößen eine empfindliche Strafe verhängt, wie unsere Infografik zeigt. Indes wurde niemals zuvor eine derart hohe Strafe gegen ein einzelnes Unternehmen ausgesprochen. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/10029/strafen-fuer-wettbewerbsverstoesse-in-der-eu/