Wetter: Die regenreichsten Städte Deutschlands

Der Sommer ist in Deutschland angekommen. Doch mit den warmen Temperaturen ziehen auch Gewitter, Sturm und Starkregen über das Land.

Mit Abstand am meisten Niederschlag gab es im vergangenen Jahr in Oberstorf. Die Gemeinde ist der südlichste Teil Deutschlands und vor allem bekannt als Skigebiet. Im Jahr 2016 gab es hier eine Niederschlagsmenge von 1.726 Litern pro Quadratmeter – etwa doppelt so viel wie in Saarbrücken auf dem zweiten Platz des Rankings. Die norddeutsche Metropole Hamburg, bekannt für ihre »feuchte Luft« folgt nach Trier erst auf dem vierten Platz, wie die Grafik von Statista zeigt. Frauke Suhr

