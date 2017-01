Wie korrupt ist die Welt?

Wie steht es um die Korruption weltweit? Mit dem Korruptionswahrnehmungsindex will das die Organisation Transparency International herausfinden – und hat in diesem Jahr keine guten Nachrichten. 69 Prozent der 176 untersuchten Länder erreichten im aktuellen Index weniger als 50 Punkte. Die Organisation warnt außerdem vor populistischer Politik, die Rückenwind für Korruption sei. In der Türkei und Ungarn etwa, in denen Autokraten herrschen, sei der Index in den letzten Jahren gesunken. Der von Argentinien, in dem eine populistische Regierung abgewählt wurde, konnte seinen Indexwert verbessern. Errechnet wird der Index von 0 (sehr korrupt) bis 100 (wenig korrupt) aus verschiedenen Expertenbefragungen. Deutschland liegt mit 81 Punkten wie auch im vergangenen Jahr auf Platz 10. Die vorderen Plätze belegen Dänemark, Neuseeland und Finnland, wie die Grafik von Statista zeigt. Hedda Nier

