Wie zuverlässig sind soziale Medien?

Die Verbrei­tung von falschen Nachrich­ten in sozia­len Netzwer­ken ist derzeit ein vielbe­han­del­tes Thema in der Presse. Solche sogenann­ten »Fake News« können mitun­ter schwer­wie­gende Folgen haben, wie der Fall eines Mannes in Washing­ton zeigt. Dieser hatte bewaff­net eine Pizze­ria gestürmt, weil er Gerüchte über Hillary Clinton und einen Pädophi­lie­ring überprü­fen wollte. Auch hierzu­lande gibt es einen Nährbo­den für solche Verschwö­rungs­theo­rien.

Immer­hin 24 Prozent der Deutschen halten laut einer Umfrage im Auftrag der Europäi­schen Kommis­sion soziale Netzwerke, Blogs und Video­por­tale für zuver­läs­sig. Damit sind die Bundes­bür­ger den sozia­len Medien gegen­über eher skepti­sch einge­stellt. Anders sieht das das in Osteu­ropa aus, wie der Blick auf die Karte zeigt. So sind beispiels­weise 53 Prozent der Polen von deren Zuver­läs­sig­keit überzeugt. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/7095/zuverlaessigkeit-sozialer-medien-in-europa/