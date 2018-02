Wintersport: Das kostet Ski fahren in Österreich

Die Lawinengefahr in den Skigebieten Österreichs hat sich gelegt. Dies ist auch für Urlauber ein Grund zur Freude, denn sie können endlich wieder auf die Piste und ihren wohlverdienten – und teuer bezahlten – Skiurlaub genießen. Wie viel dieser in Österreich durchschnittlich kostet, zeigt eine Auswertung der Buchungsplattform HomeToGo.

So kostet eine Unterkunft in Saalbach-Hinterglemm für vier Personen im Durchschnitt 413,00 Euro pro Nacht. Hinzu kommen noch einmal 53 Euro für einen Skipass. In Sölden zahlt eine vierköpfige Familie 374 Euro pro Übernachtung, in Sankt Anton am Arlberg muss man mit 318 Euro pro Nacht rechnen. In Kaprun zahlen vier Personen 310 Euro pro Übernachtung, zuzüglich eines Skipasses, der mit 50 Euro durchschnittlich zu Buche schlägt.

Am günstigsten sind Unterkünfte in Mayrhofen (206 Euro pro Übernachtung für vier Personen, 51 Euro für einen Tages-Skipass) und in Bad Hofgastein (136 Euro pro Übernachtung, 52 Euro für einen Tages-Skipass). Sarah Wiedenhöft

https://de.statista.com/infografik/12738/das-kostet-ski-fahren-in-oesterreich/

Wintersport: Das kostet Ski fahren in der Schweiz

Endlich wieder auf die Piste und den wohlverdienten – und teuer bezahlten – Skiurlaub genießen. Wie viel dieser in der Schweiz durchschnittlich kostet, zeigt eine Auswertung der Buchungsplattform HomeToGo.

So kostet eine Unterkunft in Zermatt für vier Personen im Durchschnitt 448,00 Euro pro Nacht. Hinzu kommen noch einmal 79,79 Euro für einen Skipass. In Laax zahlt eine vierköpfige Familie 404 Euro pro Übernachtung, in Grindelwald muss man mit 361 Euro pro Nacht rechnen. In Verbier zahlen vier Personen 330 Euro pro Übernachtung, zuzüglich eines Skipasses, der mit 65,04 Euro durchschnittlich zu Buche schlägt.

Am günstigsten sind Unterkünfte in Davos (195 Euro pro Übernachtung für vier Personen, 60,66 Euro für einen Tages-Skipass) und in Interlaken (219 Euro pro Übernachtung, 34,66 Euro für einen Tages-Skipass). Sarah Wiedenhöft

https://de.statista.com/infografik/12736/ski-fahren-in-der-schweiz/