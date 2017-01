Workspace 4.0 – Die Revolution am Arbeitsplatz

Schreibtisch, Computer, Telefon – der klassische Büroarbeitsplatz hat eine dicke Staubschicht angesetzt. Arbeiten im Zeitalter der vierten industriellen Revolution bedeutet: viele Geräte, unterschiedliche Anwendungen, mehrere Datenquellen, Zugriff mit unterschiedlichen Identitäten von überall und jederzeit über die Cloud. Neue Konzepte sind gefragt, um die wachsende Vielfalt zu meistern – und zugleich Produktivität und Motivation der Mitarbeiter zu erhöhen. Die Zukunft gehört dem One-Workspace-Konzept.

Viel ist in Politik und Wirtschaft in den letzten Jahren von der vierten indus­tri­el­len Revolu­tion die Rede: Nach der Dampf­ma­schine, der Elektri­zi­tät und dem Fließ­band steht nun als nächs­ter revolu­tio­nä­rer Schritt die Digita­li­sie­rung der Produk­tion durch das Inter­net der Dinge auf der Agenda. Die Entwick­lungs­schübe hatten immer extreme Auswir­kun­gen auf die Art und Weise, wie wir arbei­ten. Mehr und mehr verla­ger­ten sich die Tätig­kei­ten von der Hand in den Kopf.

Eine analoge Entwick­lung lässt sich auch für den Computer-Arbeitsplatz skizzie­ren: Am Anfang stand der Mainframe, an den die Arbeits­plätze mit ihren Thin Clients fest angebun­den waren. Erste Locke­rung des engen Gefüges trat mit der Einfüh­rung von PC und Laptop ein. Auf jeden Mitar­bei­ter kam genau ein statio­nä­rer Rechner, auf dem er alles hatte, was er für seine Aufga­ben benötigt. Mittler­weile – und jetzt befin­den wir uns bereits in der dritten Arbeitsplatz-Revolution – nutzt der Mitar­bei­ter darüber hinaus noch Tablet und Smart­phone und wechselt häufig zwischen priva­ten und beruf­li­chen Anwen­dun­gen und Compu­tern. Laut einer aktuel­len IDC-Studie sollen heute im Durch­schnitt bereits 4,3 Geräte auf jeden Arbeit­neh­mer kommen.

Wachsende Geräteviel­falt bändi­gen. Doch damit ist das Ende der Entwick­lung noch nicht erreicht. Eine vierte Revolu­tion deutet sich auch beim Thema Arbeits­platz an. Notwen­dig wird diese, um die wachsende Vielfalt rund um den Arbeits­platz zu bändi­gen. Denn vielfäl­tig sind nicht nur die Multigeräte-Arbeitsumgebungen, sondern auch die Software, die auf ihnen zum Einsatz kommt – von klassi­schen, physi­sch instal­lier­ten Anwen­dun­gen über SaaS-Apps bis hin zu den mobilen Anwen­dun­gen. Damit noch nicht genug der Komple­xi­tät: Die Mitar­bei­ter bedie­nen sich auch aus immer zahlrei­che­ren und unter­schied­li­che­ren Daten-Containern. Neben dem klassi­schen lokalen Daten-Server nutzen sie meist auch Enterprise-Cloud-Ablagen wie Share­point oder Micro­soft Onedrive. Oder sie verwen­den ihre priva­ten Contai­ner wie Dropbox oder Google Drive – und tauchen damit in das Mordor der Schatten-IT ab. Das wiederum ruft weitere Themen auf den Plan, die die Komple­xi­tät weiter erhöhen: Kontext der Tätig­keit, Sicher­heit, Daten­schutz und Identi­täts­ma­nage­ment.

Immer schnel­ler, immer mehr. Am Arbeits­platz halten immer schnel­ler immer mehr Techno­lo­gien Einzug. Gartner nennt das Phäno­men »Works­pace Aggre­ga­tion«. Die Verwal­tung dieser Vielfalt stellt IT-Verantwortliche zuneh­mend vor Heraus­for­de­run­gen. Die meisten Unter­neh­men nutzen derzeit für jeden Bereich des Arbeits­plat­zes – klassi­sch, mobil, über die Cloud – eine eigene Management-Infrastruktur. Entspre­chend aufwän­dig und komplex ist das Manage­ment des Arbeits­plat­zes – und droht immer komple­xer zu werden.

Ein revolu­tio­nä­res neues Konzept wird also benötigt, um die Aufga­ben zu lösen: »One Works­pace«. Die Idee dahin­ter: Alle Geräte, Appli­ka­tio­nen, Daten, Identi­tä­ten und Services werden dem Mitar­bei­ter über seine »persön­li­che Cloud« zur Verfü­gung gestellt. Sein Arbeits­platz beglei­tet ihn also wann, wo und womit auch immer er arbei­tet. Organi­sie­ren, verwal­ten und recht­lich sichern lässt sich dieser persön­li­che Cloud-Arbeitsplatz über ein »One-fits-all«-Tool.

Works­pace Aggre­ga­tor benötigt. Gartner nennt diese Lösung »Works­pace Aggre­ga­tor«: Der Workspace-Aggregator besitzt nicht nur die Fähig­keit, sämtli­che mobilen, PC- und Web-Anwendungen zu verwal­ten, er kontrol­liert auch die Daten­si­cher­heit, verwal­tet den Lebens­zy­klus der Anwen­dun­gen, gewähr­leis­tet kontext­ba­sierte Sicher­heit und garan­tiert eine hochqua­li­ta­tive User-Experience.

Ein Beispiel für eine »One Workspace«-Lösung in diesem Sinne ist MyWorks­pace von Matrix42: Bei ihr geht es nicht mehr um das Manage­ment vieler Einzel­an­wen­dun­gen und -geräte, sondern um einen ganzheit­li­chen Ansatz durch Bereit­stel­lung einer persön­li­chen Cloud. In ihr findet alles Platz, was der Mitar­bei­ter für seine Arbeit nutzen will:

mehrere Geräte

unter­schied­li­che Anwen­dungs­ty­pen, etwa mobile, virtu­elle oder physi­sche Apps, SaaS-Apps

verschie­dene Daten­con­tai­ner wie Share­point, Google Drive, etc.

mehrere digitale Identi­tä­ten, beispiels­weise AD Account, Google ID, Apple ID

hetero­gene IT-Dienste, auf die mit nur einem Passwort zugegrif­fen werden kann

Komple­xi­tät der Verwal­tung reduzie­ren. Die IT kann diese Cloud von einer zentra­len Platt­form aus verwal­ten und betreuen. Der Nutzer erhält einen leich­ten und siche­ren Zugriff auf seine persön­li­che Cloud. Zugleich wird bei der Konfi­gu­ra­tion des Works­pace Compliance-Konformität sicher­ge­stellt.

Für die IT bedeu­tet das eine beträcht­li­che Erleich­te­rung, die Komple­xi­tät der Verwal­tung reduziert sich deutlich. MyWorks­pace ist techno­lo­gie­un­ab­hän­gig und lässt sich in jede bestehende Infra­struk­tur integrie­ren. Die Benut­zung über das einfa­che Inter­face ist intui­tiv und über jeden gängi­gen Browser möglich. Zusätz­lich gewährt sie den Unter­neh­men auch Sicher­heit im lizenz­recht­li­chen Sinne, etwa durch die Nutzungs­ana­lyse von SaaS- und Web-Applikationen und der Optimie­rung der entspre­chen­den Lizenz­abon­ne­ments.

Revolu­tio­nä­rer Arbeits­platz für Wissens­ar­beit der Zukunft. Die Digita­li­sie­rung und die vierte indus­tri­elle Revolu­tion verän­dern die Arbeits­welt grund­le­gend. Getrie­ben wird die Verän­de­rung auch durch einen neuen Umgang mit Techno­lo­gie. Wir gewöh­nen uns schon im priva­ten Umfeld mehr und mehr an die Nutzung unter­schied­li­cher Geräte und Anwen­dun­gen aus der Cloud und wollen diesen schnel­len und prakti­schen Zugang auch an unserem Arbeits­platz wieder­fin­den. Vor allem Digital Natives bringen diesen direk­ten Zugang mit an ihre Arbeits­stelle; entspricht der Arbeits­platz nicht ihren Vorstel­lun­gen, werden sie ihr Poten­zial nicht voll entfal­ten. Oder sie werden eigene Lösun­gen nutzen und damit das Reich der Schatten-IT vergrö­ßern.

Das Konzept des One Works­pace stellt den Wissens­ar­bei­tern von heute und morgen hinge­gen alles zur Verfü­gung, um im Zeital­ter der Digita­li­sie­rung ungebremst und produk­tiv arbei­ten zu können.

Oliver Bendig,

CTO bei Matrix42

Bilder: © Matrix42