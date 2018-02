Beim Content Marketing geht es darum, über die Veröffentlichung von relevanten Inhalten neue Zielgruppen zu erschließen. Der Content Marketing Studie 2017 [1] zufolge gehört Content Marketing für die große Mehrheit der Marketing-Entscheider zu den Bestandteilen der Marketing-Kommunikation. Befragt wurden 100 Marketingverantwortliche etablierter DAX- und SDAX-Unternehmen mit mehr als zehn Jahren Erfahrung, die ihre Marketing-Aktivitäten zunehmend auf Content Marketing ausrichten. Wichtigste Ziele von Content Marketing sind im B2C-Bereich Kundenbindung und die Steigerung der Marken- und Unternehmensbekanntheit. Dagegen geht es im B2B-Bereich vorrangig um Neukundenakquise – Kundenbindung steht hier erst an zweiter Stelle.

Mathias Brandt

