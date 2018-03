Zunehmende Akzeptanz von agilen Methoden und DevOps – Management sieht automatisiertes Testen noch kritisch

Die unter dem Titel »Testing Trends in 2018: A Survey of Development and Testing Professionals« durchgeführte Umfrage bestätigt, dass die Akzeptanz von agilen Methoden und DevOps steigt. 91 Prozent der Befragten gaben an, agile Prozesse bereits eingeführt zu haben, und 17 Prozent bestätigten die vollständige Akzeptanz von DevOps. Die Ergebnisse der aktuellen Studie, im Auftrag von Sauce Labs von Dimensional Research durchgeführt, weisen aber auch daraufhin, dass das Management der Automatisierung kritisch gegenübersteht. Trotzdem berichten 87 Prozent der Befragten, dass das Management sich für das automatisierte Testen interessiert.

Der vierte jährliche »State of Testing«-Report soll dazu beitragen, aktuelle Trends im Hinblick auf die Bereitstellung hochwertiger Web- und Mobil-Applikationen besser zu verstehen. Die Ergebnisse verdeutlichen die enorme Komplexität von Software und ihren Testanforderungen, da Tester heutzutage unterschiedlichste Plattformen, Endgeräte, Browser, Betriebssystemversionen und viele weitere Faktoren in Betracht ziehen müssen. Um Entwickler und professionelle Tester bei der Erfüllung steigender Anforderungen seitens der Endnutzer zu unterstützen, hat Sauce Labs jetzt auch seine neue »Continuous Testing Cloud« angekündigt. Anwender können damit qualitativ hochwertige Applikationen schneller und effektiver bereitstellen.

Das frühzeitige Testen ist ein Kerngedanke des kontinuierlichen Testens. Um mit dem modernen Software-Entwicklungszyklus Schritt halten zu können, muss es allerdings mit der Fähigkeit gekoppelt sein, Fehler schnell zu finden und zu beheben. Die Umfrageergebnisse zeigen aber, dass Fehler nicht schneller behoben werden: Nur 21 Prozent der Befragten geben an, Fehler sofort zu beheben – im Vergleich zu 23 Prozent im Jahr 2017. Dies weist darauf hin, dass trotz der weit verbreiteten Akzeptanz von agilen Prozessen und DevOps sowie des Bekenntnisses zum automatisierten Testen das Debugging von Code immer noch schnell ein Hindernis darstellt, um die vollen Vorteile von agilen Prozessen und DevOps zu nutzen.

»Als Marktführer im Bereich des kontinuierlichen Testens befragen wir den Markt regelmäßig nach modernen Testverfahren, um sicherzustellen, dass wir unsere Kunden auf ihrem Weg zu kontinuierlicher Integration oder kontinuierlicher Lieferung unterstützen«, erklärt Charles Ramsey, CEO von Sauce Labs. »Aus den diesjährigen Ergebnissen geht klar hervor, dass unsere Kunden nicht nur eine schnelle und zuverlässige Cloud für die Durchführung ihrer automatisierten Tests benötigen, sondern auch Tools, die ihnen helfen, schneller zu debuggen.«

Weitere wichtige Ergebnisse aus der jährlichen »State of Testing«-Umfrage sind u. a.:

Der Wert des automatisierten Testens liegt auf der Hand:

45 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass die Ausgaben für Testautomatisierung 2018 steigen werden; 55 Prozent der Befragten erwarten eine Steigerung der Ausgaben für Testautomatisierung in großen Unternehmen.

56 Prozent führen genauso viele oder mehr automatisierte Tests durch wie manuelle Tests – dies ist ein geringer Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren mit 59 Prozent (2017) und 60 Prozent (2016).

Tests werden heute mit mehr Browsertypen und zunehmend nur mit den aktuellsten Versionen durchgeführt:

90 Prozent der Befragten testen auf mehr als einem Browser – gegenüber 88 Prozent im Jahr 2017.

39 Prozent testen auf fünf oder mehr Browsertypen – gegenüber 29 Prozent im Jahr 2017.

5 Prozent testen nur auf Google Chrome.

53 Prozent testen nur mit der neuesten Browserversion – gegenüber 34 Prozent im Jahr 2016.

Ein Mix aus realen Endgeräten und Simulatoren wird zur Norm für mobile Tests:

77 Prozent nutzen einen Mix aus realen Endgeräten und Simulatoren oder Emulatoren für mobile Tests – gegenüber 34 Prozent im Jahr 2015.

»Die Software-Entwicklung und das Testen von Software verändern sich immer mehr, um die Komplexität und die Herausforderungen moderner Anwendungen zu lösen«, erklärt Diane Hagglund, Principal Researcher bei Dimensional Research. »Die zunehmende Akzeptanz von DevOps und das Engagement für automatisiertes Testen zeigen, dass moderne Methoden für eine erfolgreiche Anwendungsentwicklung immer wichtiger werden.«

»Frühzeitiges und häufiges Testen mit Automatisierung verspricht, Fehler schneller zu finden und beheben zu können, was Ihrem Unternehmen viel Zeit und Geld spart«, erläutert Lubos Parobek, VP of Product bei Sauce Labs. »Sauce Labs hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden nicht nur beim Auffinden von Fehlern zu unterstützen, sondern auch bei der schnelleren Behebung durch neue erweiterte Debugging- und fortschrittliche Analysefunktionen.«

Der vollständige »Testing Trends in 2018«-Report in Englisch steht hier zum Download bereit.

Ein Whitepaper mit weiteren Details zum kontinuierlichen Testen findet sich hier.

[1] Zur Umfrage-Methodik