Zunehmende Akzeptanz von E-Invoicing

Das Thema »E-Invoicing und E-Payment« wird 2017 wichtige Weichen­stel­lun­gen erfah­ren, prognos­ti­ziert eco – Verband der Inter­net­wirt­schaft e. V. Diese These begrün­det Prof. Dr. Georg Rainer Hofmann, Leiter der eco Kompe­tenz­gruppe E-Commerce: »Die techni­sche Möglich­keit, elektro­ni­sche Rechnun­gen zu stellen, zu übertra­gen, elektro­ni­sch zu verar­bei­ten, zu bezah­len und zu archi­vie­ren, erscheint als ein zentra­les Element der Fortent­wick­lung der digita­len Trans­for­ma­tion der Wirtschaft und des Handels in Deutsch­land und Europa. Mit der zügigen Ausbrei­tung der Digita­li­sie­rung auf immer mehr Wirtschafts­zweige wird auch die automa­ti­sierte Rechnungs­stel­lung und -abwick­lung immer mehr zum Alltag werden.«

Inter­net ist zentra­ler Produk­ti­ons­fak­tor der Wirtschaft

Das Inter­net und die damit verbun­de­nen Geschäfts­mo­delle und Techno­lo­gien haben sich laut eco für die europäi­sche und deutsche Wirtschaft zu einem Produk­ti­ons­fak­tor von zentra­ler Bedeu­tung entwi­ckelt. Unter »Inter­net­wirt­schaft« ist dabei nicht nur die Wirtschaft für das Inter­net – das ist der Betrieb der Internet-Infrastruktur – sondern auch die Wirtschaft im Inter­net zu verste­hen, das sind die ökono­mi­sch relevan­ten und juris­ti­sch verbind­li­chen Prozesse als zentrale Elemente des Internet-basierten Wirtschaf­tens und Verwal­tens. Der Anteil der Wirtschaft im Inter­net an der Gesamt­wirt­schaft steigt seit Jahren. Diese Entwick­lung spiegelt sich mittler­weile fast in der gesam­ten europäi­schen Wirtschaft wider.

E-Invoicing und E-Payment unabding­bar für digitale Trans­for­ma­tion

Paral­lel zur Digita­li­sie­rung der Wirtschaft gewin­nen das Stellen und Bearbei­ten von elektro­ni­schen Rechnun­gen (E-Invoicing) und die damit verbun­de­nen Folge­pro­zesse, wie das elektro­ni­sche Bezah­len (E-Payment), zuneh­mend an volks­wirt­schaft­li­cher Bedeu­tung, weil es erstens eine nachweis­lich hohe Effizi­enz­stei­ge­rung bedeu­tet und es zweitens im Zuge des digita­len Wandels der Wirtschaft unabding­bar ist. Aus Sicht der Inter­net­wirt­schaft ist daher der Betrieb von Syste­men zum Erstel­len und Versen­den, bezie­hungs­weise zum Empfan­gen, Verar­bei­ten und Archi­vie­ren von elektro­ni­schen Rechnun­gen für die weitere Entwick­lung der digita­len Wirtschaft sowie der gesam­ten digita­len Trans­for­ma­tion unabding­bar, meint eco.

Prof. Dr. Georg Rainer Hofmann erklärt: »Die weitere Entwick­lung der elektro­ni­schen Rechnung, insbe­son­dere die Europäi­sche Standar­di­sie­rung, wird in 2017 wichtige Impulse erfah­ren und eine bedeu­tende und zentrale Kompo­nente der digita­len Trans­for­ma­tion von Wirtschaft und Verwal­tung darstel­len.«

