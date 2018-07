Zwei Tage rund um die Digitalisierung

noris network lädt am 17. und 18. Juli 2018 zur IT-Fachtagung »#DIGITALISIERUNG – get IT ready« am Standort München/Aschheim ein. Der Rechenzentrumsdienstleister bietet mit dieser Veranstaltung ein Forum für IT-Verantwortliche, um mit IT-Experten verschiedener Hersteller in Vorträgen und Workshops die Frage zu klären: Was bedeutet die Digitalisierung für Unternehmen?

Unabhängig von Branchen und Größen wollen Firmen Geschäftsprozesse digitalisieren, integrieren und automatisieren. Die Digitalisierung stellt neue und deutlich höhere Anforderungen an die Unternehmens-IT.

Auf der Fachtagung »#DIGITALISIERUNG – get IT ready« werden Experten von noris network, Hewlett Packard Enterprise, Dell EMC, Fortinet, NetApp, SentinelOne, VMware und TechData/Microsoft Software über aktuelle Themen im Umfeld der Digitalisierung sprechen. IT-Transformation, IT-Strategie, Governance & Compliance, Risikomanagement und IT-Security stehen dabei im Fokus. Die Experten berichten über Projekte und aktuelle Entwicklungen, geben Denkanstöße und vertiefen diese in Workshops. Besuchern bietet die Veranstaltung ein Forum, sich mit IT-Spezialisten und IT-Entscheidern aus anderen Unternehmen vernetzen und austauschen zu können.

Weitere Information und Anmeldung mit Code PRnn18

www.digitalisierung-get-it-ready.de