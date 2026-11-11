5 HR-Aufgaben, die Unternehmen im Jahr 2027 automatisieren sollten

Urlaubsanträge, Arbeitszeiten, Dienstpläne, Abrechnungsdaten und Onboarding: Wer diese fünf HR-Prozesse durchgängig organisiert, kann Verwaltungsaufwand reduzieren und mehr Raum für persönliche Betreuung schaffen. Für die Planung 2027 zählt dabei nicht die Zahl neuer Tools, sondern das Zusammenspiel von klaren Regeln, verlässlichen Daten und sicheren Schnittstellen. Automatisiert werden sollte die Routine – nicht die Verantwortung.
Management Summary
- Abwesenheiten zentral steuern: Urlaubsanträge, Guthaben und Freigaben in einem nachvollziehbaren Workflow bündeln. Das schafft Transparenz für Beschäftigte, Führungskräfte und HR.
- Arbeitszeitdaten belastbar erfassen: Zeitwirtschaft und Abrechnung aufeinander abstimmen. In der Schweiz bleibt die systematische Erfassung die Standardregel; vereinfachte Erfassung und Verzicht sind nur unter definierten Voraussetzungen möglich. [1]
- Personaleinsatz vorausschauend planen: Verfügbarkeit und Schichtbedarf zusammenführen, Engpässe sichtbar machen und Änderungen verbindlich kommunizieren.
- Abrechnung ohne Medienbrüche vorbereiten: Freigegebene Daten über Schnittstellen übertragen statt mehrfach erfassen. Fragmentierte HR-Systeme und fehlende Verbindungen zur Payroll sind typische Hindernisse für durchgängige Abläufe. [4]
- Onboarding verbindlich orchestrieren: Dokumente, IT-Zugänge und abteilungsübergreifende Aufgaben zusammenführen; persönliche Begleitung bleibt Teil des Prozesses. Integrierte Workflows können administrative Schritte miteinander verknüpfen. [4]
Mit zunehmendem Unternehmenswachstum wird die Personalführung immer komplexer. Schließlich kümmern sich HR-Teams um Mitarbeiterdaten, Urlaubsanträge, Gehaltsabrechnungen und vieles mehr. Wenn diese Aufgaben auf manuelle Aktualisierungen und Tabellenkalkulationen beruhen, können kleine Fehler sehr schnell zu größeren Problemen werden. Im Jahr 2027 können Unternehmen die Arbeit im Personalwesen jedoch vereinfachen. Die Lösung liegt in der Automatisierung von Routine Prozessen.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass Automatisierung nicht bedeutet, Menschen durch Software zu ersetzen.
Im Wesentlichen verschafft die Automatisierung HR-Experten mehr Zeit, sich auf die Mitarbeiter, die Unternehmenskultur und die Geschäftsziele zu konzentrieren.
Vor diesem Hintergrund finden Sie hier fünf HR-Aufgaben, die Sie im Jahr 2027 automatisieren sollten.
Abwesenheits- und Urlaubsmanagement
Die erste Aufgabe auf der Liste ist das Abwesenheits- und Urlaubsmanagement. Wir wissen, dass die Bearbeitung von Urlaubsanträgen nur so lange einfach klingt, bis mehrere Mitarbeiter innerhalb derselben Woche Urlaub beantragen. In diesem Fall hat die Personalabteilung alle Hände voll zu tun mit:
- der Überprüfung der verfügbaren Urlaubsguthaben
- der Überprüfung der Unternehmensrichtlinien
- der Aktualisierung der Unterlagen
- der Kontaktaufnahme mit den Abteilungsleitern
Hier kann ein automatisiertes Urlaubsmanagementsystem Abhilfe schaffen. Eine solche Software verwaltet Urlaubsguthaben, Genehmigungen und Anträge der Mitarbeiter an einem Ort. Letztendlich erleichtert sie das Urlaubs- und Abwesenheitsmanagement, insbesondere in Zeiten mit hohem Arbeitsaufkommen.
Arbeitszeit- und Anwesenheitserfassung
An zweiter Stelle steht die Zeiterfassung. Auch die Erfassung der Arbeitszeiten verdient Beachtung. Wenn Mitarbeiter Papier-Stundenzettel oder Tabellenkalkulationen verwenden, kommt es häufig zu Rechenfehlern und fehlenden Einträgen. Diese Fehler können sich auf die Lohnabrechnung auswirken.
Die Fehler können es zudem erschweren, zu überprüfen, ob die Arbeitsvereinbarungen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Spezialisierte Software wie Kelio kann Unternehmen beim Arbeitszeitmanagement unterstützen. Unternehmen können dieses System nutzen, um die Anwesenheit zu überwachen, Lohnabrechnungsdaten vorzubereiten und Arbeitszeitdaten zu erfassen.
Dies ist besonders für Schweizer Unternehmen nützlich, da die Schweizer Arbeitsgesetzgebung vorschreibt, dass die täglichen und wöchentlichen Arbeitszeiten ausgewiesen werden müssen.
Zudem erleichtern digitale Aufzeichnungen die Pflege exakter Informationen und den Zugriff darauf bei Bedarf.
Schicht- und Personaleinsatzplanung
Für ein Unternehmen mit mehreren Standorten ist die Erstellung von Dienstplänen eine Herausforderung. Denken Sie beispielsweise an große Teams oder wechselnde Schichten. Führungskräfte müssen dabei verschiedene Aspekte berücksichtigen, darunter die Verfügbarkeit der Mitarbeiter, betriebliche Anforderungen und Arbeitszeiten. In solchen Fällen können manuelle Änderungen zu Verwirrung führen.
Eine Planungssoftware kann den gesamten Prozess vereinfachen. Eine solche Software führt die Verfügbarkeit der Mitarbeiter und die Anforderungen an die Schichten zusammen. Auf dieser Grundlage können Führungskräfte Dienstpläne erstellen, Personalengpässe erkennen und Aktualisierungen in Echtzeit weitergeben.
Datenübertragung und Gehaltsabrechnung
Die Lohn- und Gehaltsabrechnung umfasst die Erfassung von Daten aus verschiedenen Quellen.
Aus diesem Grund benötigen Personalverantwortliche genaue Aufzeichnungen über:
- Prämien
- Abwesenheiten
- Überstunden
- Änderungen bei den Gehältern
- Arbeitszeiten
Werden solche Angaben manuell zwischen den Systemen übertragen, ist dies nicht nur zeitaufwendig, sondern erhöht auch das Fehlerrisiko.
Durch Automatisierung können Personalverantwortliche die genehmigten Daten direkt aus ihren Systemen in die Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware übertragen. Allein dadurch wird Doppelarbeit minimiert. Zudem können so fehlende Informationen noch vor der Gehaltsabrechnung erkannt werden.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Unternehmen ihre Gehaltsdaten schützen müssen. Deshalb müssen Mitarbeiter lernen, wie Cyberkriminelle bestimmte Formulierungen oder KI-Flaggschiffe als Köder einsetzen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Dies geschieht über irreführende Links und Nachrichten. Mit klaren Zugriffsregeln können Unternehmen sensible Mitarbeiterdaten schützen.
Verwaltung der Mitarbeiter-Einarbeitung
Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter umfasst mehr als nur eine Begrüßungs-E-Mail.
Die Fachkräfte von Nature erstellen Verträge, erfassen personenbezogene Daten, richten Systemzugänge ein und informieren über Richtlinien. Außerdem stimmen sie sich mit verschiedenen Abteilungen ab. Wird während dieses Prozesses ein Schritt übersehen, könnte es passieren, dass der Mitarbeiter ohne die für den Arbeitsbeginn erforderlichen Informationen antritt.
Hier kommt die automatisierte Einarbeitung ins Spiel. Das Ziel ist es, alle Aktivitäten übersichtlich zu organisieren. Die digitale Erfassung von Dokumenten und elektronische Signaturen können zudem den Papieraufwand minimieren. Dadurch lassen sich die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und die routinemäßige Verwaltung beschleunigen.
Zusammenfassung
Unternehmen müssen nicht jeden einzelnen Aspekt auf einmal automatisieren.
Es kommt darauf an, kleine Schritte zu unternehmen. Ein guter Ausgangspunkt ist es, die Aufgaben zu identifizieren, die am meisten Zeit in Anspruch nehmen.
Identifizieren Sie außerdem Aufgaben, die wiederholt zu Fehlern führen.
Bevor Sie sich für eine Software entscheiden, sollten Sie stets den erwarteten Nutzen mit den damit verbundenen Kosten und dem Aufwand abwägen. Die Einbindung der Mitarbeiter ist genauso wichtig wie die Technologie.
Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter auf dem gleichen Stand sind, was das Verständnis für die sich ändernden Prozesse angeht. Auch die Durchführung von Mitarbeiterschulungen und die Möglichkeit für Mitarbeiter, Bedenken zu äußern, sind wichtig.
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Tipps für die Umsetzung
Die folgenden Empfehlungen dienen als praxisorientierte Planungshilfe. Sie ersetzen keine Prüfung der konkreten betrieblichen und rechtlichen Anforderungen.
- Mit einem klaren Pilotprozess starten — Fokus statt Komplettumbau: Wählen Sie etwa das Urlaubsmanagement oder die Übergabe von Zeitdaten an die Abrechnung. Dokumentieren Sie den bisherigen Ablauf, die Beteiligten und die wichtigsten Fehlerquellen.
- Erst vereinfachen, dann automatisieren — Prozessqualität: Legen Sie Pflichtfelder, Zuständigkeiten, Freigaben und Ausnahmefälle fest. Wiederholbarkeit und Einzelfallbedarf sind wichtige Kriterien für die Auswahl geeigneter Prozesse. [5]
- Schnittstellen vor dem Kauf prüfen — Durchgängigkeit: Testen Sie Datenübergaben zwischen Personalverwaltung, Zeitwirtschaft und Payroll mit repräsentativen Fällen. Prüfen Sie auch Rückmeldungen bei Fehlern und den Export beim Anbieterwechsel. Die Integration dieser Systeme ist ein zentraler Baustein der Prozessdigitalisierung. [5]
- Datenschutz in den Ablauf einbauen — Zweckbindung: Definieren Sie, welche Daten für welchen Arbeitsschritt benötigt werden und wer darauf zugreifen darf. Für private Arbeitgeber in der Schweiz beschränkt Art. 328b OR die zulässige Bearbeitung auf stellenrelevante beziehungsweise für den Arbeitsvertrag erforderliche Personendaten. [2]
- Zugänge zusätzlich absichern — Sicherheit: Nutzen Sie geeignete Mehrfaktor-Authentisierung und schulen Sie den Umgang mit verdächtigen Nachrichten. Mehrere Authentisierungsfaktoren reduzieren das Risiko, dass kompromittierte Zugangsdaten allein für einen unbefugten Zugriff ausreichen. [3]
- Ausnahmen und Ausfälle beherrschen — Verantwortung: Benennen Sie eine Anlaufstelle für Korrekturen, Vertretungen und technische Störungen. Legen Sie fest, wann eine automatisierte Verarbeitung stoppt und eine verantwortliche Person übernimmt.
- Nutzen vor und nach dem Pilot messen — Steuerung: Vergleichen Sie Bearbeitungsdauer, Korrekturaufwand, Rückfragen und rechtzeitig abgeschlossene Onboarding-Aufgaben. Berücksichtigen Sie neben Lizenzen auch Einführung, Schnittstellen, Schulung und laufende Betreuung; vereinbaren Sie keine Einsparziele ohne belastbare Ausgangsdaten.
FAQ: HR-Automatisierung für die Planung 2027
Recherche- und Rechtsstand: 11. November 2026. Die Jahreszahl 2027 bezeichnet den Planungshorizont, keine bestätigte Gesetzesänderung. Die rechtlichen Antworten beziehen sich auf die Schweiz; für andere Länder ist eine gesonderte Prüfung erforderlich.
1. Was unterscheidet Digitalisierung von Automatisierung?
Digitalisierung überführt Informationen und Abläufe in digitale Systeme. Automatisierung geht weiter: Bestimmte Schritte laufen nach definierten Regeln selbstständig ab. Ein elektronisch gespeicherter Urlaubsantrag ist deshalb noch kein automatisierter Genehmigungsprozess. [5]
2. Welche der fünf HR-Aufgaben eignet sich als Einstieg?
Als redaktionelle Empfehlung bietet sich ein häufig wiederkehrender, klar regelbarer Prozess mit überschaubaren Ausnahmefällen an – beispielsweise Urlaubsanträge. Entscheidend ist jedoch der betriebliche Engpass, nicht eine allgemeingültige Reihenfolge. Wiederholbarkeit, Komplexität und notwendige Einzelfallbehandlung sind zentrale Auswahlkriterien. [5]
3. Ist für HR-Automatisierung zwingend künstliche Intelligenz nötig?
Nein. Regelbasierte Abläufe können Daten weiterleiten, Aufgaben auslösen und Freigaben steuern, ohne dass dafür KI erforderlich ist. Automatisierung ist durch selbstständig ausgeführte Prozessschritte nach definierten Regeln gekennzeichnet, nicht durch eine bestimmte KI-Technologie. [5] Prüfen Sie daher zuerst den Prozessbedarf, nicht das KI-Etikett.
4. Welche Arbeitszeitdaten müssen Schweizer Unternehmen dokumentieren?
Für Arbeitsverhältnisse im einschlägigen Geltungsbereich müssen bei der systematischen Erfassung insbesondere Dauer sowie Beginn und Ende der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit einschließlich Ausgleichs- und Überzeitarbeit sowie Pausen von einer halben Stunde und mehr ersichtlich sein. Die systematische Arbeitszeiterfassung bleibt die Standardregel. [1]
5. Gibt es Ausnahmen von der systematischen Arbeitszeiterfassung?
Ja. Die Artikel 73a und 73b ArGV 1 ermöglichen unter klar definierten Bedingungen den Verzicht beziehungsweise eine vereinfachte Erfassung. Die vereinfachte Erfassung kann in Betrieben mit weniger als 50 Angestellten auch individuell schriftlich vereinbart werden, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Eine Softwareeinführung begründet für sich genommen keine Ausnahme. [1]
6. Wie gelingt die Verbindung von Zeitwirtschaft und Gehaltsabrechnung?
Die beteiligten Systeme müssen Daten strukturiert und konsistent austauschen können. Fehlende Schnittstellen erzeugen Medienbrüche, etwa wenn Überstunden manuell nachgetragen werden müssen. [4] Als Umsetzungsempfehlung sollten Unternehmen Datenformate, Freigabestatus, Übertragungszeitpunkte und Fehlerbehandlung vor dem Produktivstart gemeinsam mit HR, IT und Payroll testen.
7. Was muss beim Schutz von Personaldaten beachtet werden?
Private Arbeitgeber in der Schweiz dürfen nach Art. 328b OR grundsätzlich nur Personendaten bearbeiten, die die Eignung für das Arbeitsverhältnis betreffen oder für die Durchführung des Arbeitsvertrags erforderlich sind. Der EDÖB betont zudem Verhältnismäßigkeit und transparente Information der Angestellten. Je nach Risiko und Verarbeitung können weitere Pflichten, beispielsweise eine Datenschutz-Folgenabschätzung, hinzukommen. [2]
8. Wie lassen sich digitale HR-Konten gegen gestohlene Passwörter absichern?
Mehrfaktor-Authentisierung ergänzt die Anmeldung um voneinander unabhängige Faktoren. Dadurch reichen abgefangene oder manipulierte Zugangsdaten allein nicht mehr ohne Weiteres aus. Das BSI empfiehlt geeignete Wissens- und Besitzfaktoren. [3] Für HR empfiehlt sich ergänzend ein dokumentierter Meldeweg bei verdächtigen Nachrichten oder Anmeldeversuchen.
9. Welche Onboarding-Schritte lassen sich miteinander verknüpfen?
Integrierte Workflows können die Bereitstellung von Verträgen und Formularen mit administrativen IT-Aufgaben wie Zugangsrechten und Softwarebereitstellung verbinden. So wird Onboarding als abteilungsübergreifender Prozess organisiert statt als Sammlung isolierter Einzelschritte. [4] Persönliche Einführung, Rückfragen und Teamkontakt sollten weiterhin bewusst eingeplant werden.
10. Wie lässt sich der wirtschaftliche Nutzen bewerten?
Als Planungsempfehlung sollten Unternehmen den Ausgangszustand dokumentieren und nach dem Pilot dieselben Prozesskennzahlen vergleichen: Bearbeitungszeit, Korrekturaufwand, Rückfragen und Termintreue. Dem möglichen Nutzen stehen Lizenzkosten, Einführung, Integration, Schulung und Betrieb gegenüber. Pauschale Einsparversprechen sind ohne eigene Messdaten nicht belastbar; ein erfolgreicher Pilot sollte deshalb nachvollziehbare Prozessverbesserungen statt nur eine höhere Zahl automatisierter Schritte zeigen.
Quellen
Die Nummern [1] bis [5] beziehen sich auf die ergänzten Inhalte. Abrufdatum aller Internetquellen: 11. November 2026. Behördliche Quellen dienen der rechtlichen und sicherheitstechnischen Einordnung; Fachbeiträge ergänzen Prozesspraxis und redaktionelle Orientierung.
[1] SECO: Arbeitszeiterfassung.
https://www.seco.admin.ch/de/arbeitszeiterfassung
[2] EDÖB: Datenbearbeitung durch den Arbeitgeber.
https://www.edoeb.admin.ch/de/datenbearbeitung-durch-den-arbeitgeber
[3] BSI: Multi-Faktor-Authentisierung und gesicherte Kommunikation. Die hier verwendeten Sicherheitsprinzipien sind nicht als pauschale NIS-2-Pflicht für Schweizer Unternehmen zu verstehen.
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Regulierte-Wirtschaft/NIS-2-regulierte-Unternehmen/NIS-2-Infopakete/NIS-2-MFA/NIS-2-MFA_node.html
[4] manage it: HR 2.0 mit No-Code- und Low-Code: Personalverwaltung neu gedacht, 28. April 2025.
https://ap-verlag.de/hr-2-0-mit-no-code-und-low-code-personalverwaltung-neu-gedacht/95440/
[5] CLEVIS: Digitalisierung und Automatisierung von HR-Prozessen im Unternehmen: Struktur und Ablauf, aktualisiert am 9. Juni 2026.
https://www.clevis.de/hr-strategie-und-prozesse/prozesse/automatisierung/
Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt
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XDR wird zum entscheidenden Faktor moderner Cyberresilienz – Warum eine moderne Cyberabwehr mehr braucht als Prävention
Nicht alle Cyberangriffe lassen sich verhindern. Trotz umfangreicher Security-Maßnahmen müssen IT-Verantwortliche davon ausgehen, dass Angreifer in die IT-Systeme gelangen. Entscheidend ist daher eine Cyberabwehr, die eine möglichst frühe Erkennung verdächtiger Aktivitäten ermöglicht. Dabei ist es wichtig, Zusammenhänge zu durchschauen und im Ernstfall schnell zu reagieren. Genau dies ermöglicht Extended Detection and Response (XDR). Die Lösung führt sicherheitsrelevante Informationen zusammen und priorisiert Vorfälle. XDR unterstützt IT-Teams, Bedrohungen schneller aufzudecken und einzudämmen.
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Black Friday: Wie Onlinehändler mit mehr KI-Sichtbarkeit das Weihnachtsgeschäft stärken
5 Tipps für strategisches Wachstum: Die Smarketer Group erläutert auf Basis aktueller Kundenanalysen, wie Unternehmen im anspruchsvollsten Marktumfeld durch kanalübergreifende Strategien, KI-gestützte Tools und sauberes Datenmanagement Umsatzchancen besser nutzen. KI-Sichtbarkeit wird zum Erfolgsfaktor: Eine aktuelle Auswertung zeigt, dass viele Unternehmen von KI-Systemen nur eingeschränkt erfasst und bei Produktvergleichen häufig nicht genannt werden. Das kostet Umsätze…
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IT-Trends 2027: Mehr KI braucht klare Grenzen
Mehr Autonomie ist noch keine Strategie. Gartners Technologieagenda für 2027 verbindet neue KI-Ansätze mit Fragen nach Kontrolle, Identität und digitaler Souveränität. Für CIOs richtet sich der Blick damit nicht nur auf die Leistungsfähigkeit einzelner Modelle, sondern auf belastbare Daten, überprüfbare Prozesse und realistische Ausstiegswege aus Anbieterabhängigkeiten. Die redaktionelle Schlussfolgerung aus der Trendliste: Innovation und Governance…