5 Roboter-Filme die man unbedingt gesehen haben muss

Sie sollen schon bald den Menschen im großen Stil die Arbeit erleichtern, und auch kollaborativ mit ihnen zusammenarbeiten. Unternehmen wie Universal Robots tragen viel dazu bei, dass entsprechende Entwicklungen vorangetrieben werden. Und im Kino sind sie längst weitaus präsenter als im realen Leben: die Roboter. Immer wieder tauchen naturgemäß in Science-Fiction-Filmen wohlgemerkt, Roboter auf, die den Menschen den Alltag erleichtern, die manchmal aus der Reihe tanzen und mitunter auch zu echten Killermaschinen werden. In all diesen Varianten sind Roboter im Kino der vergangenen Jahrzehnte zumindest mehrfach aufgetreten. Wenn man jetzt Lust auf mehr Roboter hat: Hier sind fünf Roboter-Filme die man unbedingt gesehen haben muss.

Star Wars

Star Wars hat schon beim Erscheinen in den 70er Jahren die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt erobert. Längst ist Star Wars zu einem der erfolgreichsten Hollywood-Kreationen geworden. Und Roboter spielten von Anfang an eine wichtige Rolle. Allen voran der legendäre R2D2, der gemeinsam mit C-3PO eine wichtige Rolle in den ersten Star-Wars-Filmen eingenommen hat. Aber in allen neuen Teilen der Star-Wars-Saga, die vom Regisseur George Lucas geschrieben und inszeniert wurde, spielen Roboter eine wichtige Rolle. Star Wars ist längst eines der, wenn nicht das erfolgreichste Franchise der Filmgeschichte. Dies habe hat man nicht zuletzt auch den Robotern zu verdanken, die in diesem Film die Rolle der Sympathieträger spielen.

Blade Runner

Blade Runner ist die Verfilmung eine Erzählung von Philip K. Dick, einem legendären Science-Fiction-Autor, der von den 60ern bis in die 80er hinweg gleich mehrere herausragende Novellen geschrieben hat, die es zur Hollywood-Verfilmung geschafft haben. In Blade Runner gibt es eine ganze Menge von Androiden, also Robotern. In dieser Welt ist allerdings die Entwicklung der Roboter so weit fortgeschritten, dass man diese von den Menschen kaum noch unterscheiden kann. Der dystopische Film ist für viele ein Klassiker der 80er Jahre, und wurde erst vor wenigen Jahren durch Blade Runner 2049 mit einer Fortsetzung bedacht.

I, Robot

I, Robot ist eine weitere erfolgreiche Verfilmung eines Science-Fiction-Klassikers der Literatur. Die Hollywood-Adaption des Asimov-Klassikers wird mit der Hauptrolle von Will Smith gespielt. In diesem Film geht es um den Aufstand der Roboter. Diese verbünden sich, und wenden sich gegen ihre Erschaffer – den Menschen. Eine unheimliche Zukunftsvision, die aufgrund der tollen Effekte eindeutig zu den besten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre zu zählen ist.

Terminator

Terminator hat nicht nur Arnold Schwarzenegger zu Weltruhm verholfen, auch die Roboter wurden mit dieser Filmreihe für viele »salonfähig«. Dort nicht nur im positiven Sinne. Denn in Terminator sind Roboter eine reale Bedrohung für die Menschheit. Eine künstliche Intelligenz hat sich selbstständig gemacht, und den Menschen als schädlich für den Planeten eingestuft. Um die Armee an Robotern zu stoppen, welche die Menschheit vernichten soll, wird ein Terminator in die Vergangenheit geschickt, um den Erschaffer von Skynet, der KI, zu töten. Terminator war extrem erfolgreich, und so gab es gleich eine ganze Reihe von Sequels des Originals aus den 80er Jahren.

Wall-E

Mit Wall-E hat es schließlich auch ein Animationsfilm in unsere Liste geschafft. Der 2008 erschienene Film aus dem Hause Pixar Animations Studios, war einer der erfolgreichsten diesen Jahres, und beschäftigt sich mit einer Welt, welche mit den Folgen des exzessiven Ressourcenverbrauchs der Menschheit fertig werden muss. Leider ein durchaus realistisches Zukunftsszenario, das schon allein deshalb angesehen werden sollte, um sich der Konsequenzen des eigenen Verhaltens besser bewusst zu werden.

Übrigens wird Wall-E von vielen Experten als einer der besten Kinofilme der 2000er Jahre überhaupt betrachtet.

Fazit

Böse Roboter die sich gegen die Menschheit verschworen haben, oder solche, die die Welt wieder in Ordnung bringen sollen. Roboter im Kino gibt es eine ganze Menge, und diese in vielen verschiedenen Rollen. Viel Spaß jedenfalls beim Ansehen dieser Filme!

710 Artikel zu „Roboter“