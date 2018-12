Abschied vom Chaos bei der Dokumentensuche

Mit Avisions »PaperAir10« wird die Ablage, der Zugriff und die Weiterleitung des gewünschten Schriftstücks kinderleicht.

Avision präsentiert sein bewährtes DMS-Paket mit der dritten Generation des »PaperAir Managers 3.0« und dem neuen Flachbettscanner FB10.

Für einen visuellen Eindruck des smarten DMS-Pakets »PaperAir« schauen Sie sich dieses Video an:

Ob Rechnungen, Versicherungspolicen oder Kaufverträge – im Beruf wie im Privatleben sammeln sich im Laufe der Zeit unzählige Dokumente und Unterlagen an. Doch wie kriegt man Ordnung in diesen Unterlagenstapel? Wie findet man problemlos und in wenigen Sekunden das gerade benötigte Dokument?

Eine äußerst praktische Lösung stellte Scannerexperte Avision bereits Ende letzten Jahres mit seinem innovativen »PaperAir«-System vor. Mit dem neuen »PaperAir10«-Paket präsentiert Avision nunmehr die dritte Generation des komfortablen Datenmanagementsystems (DMS). Das neue »PaperAir10«-Paket kombiniert den neuen Flachbettscanner Avision FB10 mit der einfach zu bedienenden Software »PaperAir Manager 3.0« zu einem vollständigen »DMS für jedermann«, mit dem man alle Unterlagen problemlos digitalisieren, in Sekundenschnelle wiederfinden und auch sofort weiterleiten kann.

Der »PaperAir Manager« arbeitet wie eine effiziente Suchmaschine, die die schnelle Suche nach digitalisierten Unterlagen per Stichwort kinderleicht macht – egal ob 10 oder 10.000 Dokumente hinterlegt sind. Alles ist so voreingestellt, dass auch ungeübte Benutzer keine Probleme haben. Das System funktioniert sofort, wenn es aus der Verpackung kommt und mit nur einem Mausklick startet die Dokumentenerfassung. Dabei ist auch keine komplizierte Namensgebung notwendig, da die OCR-Texterkennung des »PaperAir Managers« während des Scans alle Wörter automatisch liest und speichert und sich anhand dieser Stichworte alle Dokumente bei Bedarf mühelos und sekundenschnell wiederfinden lassen. Für gescannte Fotos können bei der Speicherung einfach Such- oder Stichworte manuell eingegeben und so ebenfalls leicht wiedergefunden werden. Bild- und Textdokumente werden automatisch in eine Microsoft-Word/Excel/PowerPoint-Datei oder PDF-Datei umgewandelt. Zudem bietet der PaperAir Manager zahlreiche Tools zur Bildverbesserung sowie zur automatischen Ausrichtung und Beschneidung.

Genauso einfach lässt sich mit Hilfe des »PaperAir« Managers auch die Weiterleitung der gescannten Dokumente an bestimmte Ziele bewerkstelligen. Mit nur einem weiteren Tastendruck sorgt »PaperAir« für den »fliegenden Transfer« von wichtigen Dokumenten und Unterlagen an die gewünschten E-Mail-Adressen, den Drucker oder sonstige Empfänger.

Der neue, ultraflache A4-Flachbettscanner Avision FB10 überrascht durch seine geringe Höhe von nur 46mm und sein leichtes Gewicht von nur 1,4 kg. Zudem bietet er die ideale Lösung zum Scannen von dicken Dokumenten. Wenn etwa ein Buch oder eine Zeitschrift gescannt werden muss, kann die innovative, variable Abdeckung angehoben werden, um für dickere Objekte Platz zu schaffen und das Abflachen zu erleichtern. Dadurch wird der gescannte Gegenstand gleichmäßig beleuchtet und es führt zu einer verbesserten Bildqualität. Das LED-Beleuchtungssystem spart nicht nur Strom, es benötigt auch keine Aufwärmzeit. Der FB10 ist startbereit, sobald man ihn einschaltet und es dauert nur 9 Sekunden, um ein A4-Farbdokument bei 300 dpi (max. 600 dpi) zu scannen.

Das smarte DMS-Paket für jedermann – »PaperAir10« – ist ab sofort für einen empfohlenen Endkundenpreis von 119,- Euro inkl. MwSt. erhältlich.

Auch das PaperAir215-Paket mit dem bewährten Dokumentenscanner AD215 wird ab sofort mit dem neuen PaperAir Manager 3.0 ausgeliefert. Bereits bestehende Kunden können Ihr PaperAir-System kostenlos auf die neue Version upgraden.