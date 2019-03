Agilität ohne Komplexität für den Mittelstand: Die IT-Infrastruktur für die Zukunft fit machen

Die IT-Infrastruktur muss flexibler, agiler und leistungsfähiger werden. Nur dann gelingt es mittelständischen Unternehmen, Geschäftsprozesse und Angebote an das digitale Zeitalter anzupassen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Die Lösung ist eine konvergente Infrastruktur, mit der sich schnell und unkompliziert neue, hochwertige IT-Services bereitstellen lassen.

Das Erfolgsrezept des deutschen Mittelstands ist seine Agilität und Innovationskraft. Das belegt eine Studie, die 2018 im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) erstellt wurde. So brachten 42 Prozent der deutschen Mittelständler mindestens eine Produkt- oder Prozessinnovation auf den Markt. In der Europäischen Union schaffen das im Durchschnitt nur 30 Prozent der Unternehmen pro Jahr. Damit deutsche Mittelständler jedoch weiterhin erfolgreich sind, so die Studie, müssen sie vor allem die Digitalisierung für sich nutzen.

Doch die Grundlage jeder Digitalisierungsstrategie ist eine IT-Umgebung, die nicht nur leistungsfähig und zuverlässig ist, sondern sich zudem auf einfache Weise an geänderte Anforderungen anpassen lässt. Speziell für mittelständische Unternehmen spielen zudem zwei weitere Faktoren eine wichtige Rolle: eine möglichst unkomplizierte Implementierung der Systeme im Datacenter sowie ein ebenso einfaches Management der Komponenten.

Mehr Zeit für wichtige Dinge

Der Grund ist, dass IT-Fachleute sich möglichst wenig um die IT-Infrastruktur kümmern wollen. Das ist nachvollziehbar, denn sie benötigen mehr Zeit dafür, die Fachabteilungen im Unternehmen bei der Umstellung auf digitale Geschäftsprozesse zu unterstützen. Daher werden »pflegeleichte« konvergente Infrastruktur-Lösungen (Converged Infrastructure, CI) für Unternehmen interessanter. Eine Converged Infrastructure wie NFLEX von Fujitsu und NetApp erfüllt diese Anforderungen. Sie kombiniert die zentralen Elemente eines Rechenzentrums in einem System: Rechenleistung (Server), Speicherkapazitäten (Storage) und Netzwerk-Komponenten. Hinzu kommen eine Virtualisierungssoftware und eine zentrale Managementsoftware.

Der softwareorientierte Ansatz einer konvergenten Infrastruktur ermöglicht es, die IT-Infrastruktur variabel auf die Anforderungen von Anwendungen (»Workloads«) abzustimmen. Benötigt beispielsweise eine Applikation mehr Rechenleistung und Speicherplatz, stellt eine NFLEX-CI-Appliance diese automatisch zur Verfügung – natürlich entsprechend den Rahmenbedingungen, welche die IT-Abteilung vorgibt. Dadurch können auch mittelständische Unternehmen mit einem kleinen IT-Team eine hoch flexible IT-Umgebung aufbauen, die sich mit einem geringeren Aufwand betreiben lässt als ein herkömmliches Rechenzentrum.

Zentrale Managementplattform

Eine zentrale Rolle in einer Converged Infrastructure spielt eine Managementplattform, mit der sich sowohl physische als auch virtualisierte IT-Umgebungen zentral verwalten lassen. Das gilt für die Server und Storage-Ressourcen sowie die Netzwerkkomponenten. Bei NFLEX steht für diesen Zweck die NFLEX CI Management Software bereit. Wichtig ist, dass Nutzer eine solche Managementplattform Plattform an ihre Anforderungen anpassen können. Das ist dann der Fall, wenn der Software-Stack modular aufgebaut ist und sich um weitere Funktionen erweitern lässt. Das schließt Werkzeuge von Drittanbietern mit ein, etwa VMware vCenter Server.

Für Administratoren von virtualisierten Rechenzentren und CI-Lösungen auf Basis von VMware vSphere ist vCenter Server ein Tool, mit dem sie einen großen Teil der Managementaufgaben erledigen können. Daher macht es Sinn, diese Software als Basis zu nutzen. Um virtualisierte Storage-Ressourcen verwalten können, ist bei Converged Infrastructures wie NFLEX eine Erweiterung wie die NetApp Virtual Storage Console (VSC) hilfreich. Damit kann ein Administrator neue Datastores einrichten, die den virtuellen Maschinen zur Verfügung stehen. Wichtig dabei ist, dass sich ein solches Management-Tool möglichst intuitiv und unkompliziert bedienen lässt – ohne hohen Schulungsaufwand und ohne tiefgreifende Kenntnis der Storage-Architektur einer CI.

Proaktive Verwaltung von »Storage Incidents«

Ebenso wie klassischen Storage-Umgebungen ist es auch in einer Converged Infrastructure nötig, die Speicherkomponenten und damit verbundene Vorkommnisse (»Incidents«) lückenlos zu überwachen. Bei NFLEX ist beispielsweise dafür OnCommand Unified Manager (OCUM) zuständig. Auch diese Software ist von vCenter Server aus zugänglich. Administratoren sehen mithilfe von OCUM, wie es um den Status der Storage-Ressourcen bestellt ist. Die Software erfasst Daten über die Verfügbarkeit, Nutzung, »Gesundheit« und Performance der Systeme und virtualisierten Speicherressourcen. Zudem stellt die Lösung Informationen darüber, welche Faktoren sich negativ auf die Leistung der Speicherumgebung auswirken und wie sich solche Probleme lösen lassen.

Eine wichtige Rolle spielt neben dem Monitoring und Performance-Management die Verwaltung der Speicherkapazitäten. Das gilt vor allem für hoch flexible Lösungen wie NFLEX, mit deren Hilfe Nutzer schnell nach Bedarf neue Workloads aufsetzen können. OnCommand Unified Manager zeigt auf, auf welchen Speichersystemen sich am besten neue Volumes einrichten lassen und welche physischen und virtuellen Storage-Ressourcen in absehbarer Zeit an Kapazitätsgrenzen stoßen. Dadurch ist eine proaktive Verwaltung der Storage-Ressourcen möglich.

Netzwerk im Griff mit AMPP

Auch für das Konfigurieren von virtuellen Netzwerkverbindungen ist in einer CI ein Management-Tool erforderlich. Im Fall von NFLEX übernimmt AMPP (Automatic Migration of Port Profiles) von Extreme Networks diese Aufgabe. Dieser Hersteller stellt bei NFLEX die Switches zur Verfügung. Mit AMPP kann ein Administrator in vCenter eine neue Gruppe von Ports anlegen, inklusive einer neuen VLAN-ID (Virtual LAN). Um dieses virtuelle LAN einzurichten, ist es nicht erforderlich, die physischen Netzwerk-Switches neu zu konfigurieren. Daten lassen sich unmittelbar nach der Implementierung über das virtualisierte Netzwerk übermitteln. Ein solches VLAN kann sich über mehrere physische Switches erstrecken.

Ebenso wie die Verwaltung von virtuellen Storage-Ressourcen sollte auch das Aufsetzen und Managen von Virtual LANs in einer Converged Infrastructure möglichst einfach sein. Bei NFLEX ist dazu kein spezielles Netzwerk-Know-how erforderlich. Das heißt, auch »normale« Virtualisierungs- und Datacenter-Administratoren sind in der Lage, systemübergreifende VLANs zu konfigurieren.

Server-Komponenten mit Fujitsu ISM verwalten

Ebenfalls über VMware vCenter sollten diejenigen Bestandteile der Management-Plattform zugänglich sein, mit denen sich die Server-Systeme einer Converged Infrastructure verwalten lassen. Das ist bei NFLEX CI Management der Fall. Diese Lösung nutzt zu diesem Zweck den Fujitsu Infrastructure Software Manager (ISM). Sie ermöglicht es beispielsweise, die Konfiguration der PRIMERGY CX Server und das Einspielen neuer Software- und Firmware-Versionen zu automatisieren. Außerdem lässt sich der Status aller Server-Komponenten einer Converged Infrastructure in Echtzeit überwachen.

Ein zentraler Bestandteil von Fujitsu ISM ist der integrated Remote Management Controller (iRMC). Der iRMC ist ein zentraler System-Controller (Baseboard Management Controller, BMC) mit integrierter LAN-Verbindung und erweiterten Funktionen. Er ermöglicht ein umfassendes Lifecycle-Management der PRIMERGY-Serversysteme in einer NFLEX Converged Infrastructure. Eine Besonderheit ist das integrierte »Out-of-Band«-Management« (Lights-out-Management, LOM) von PRIMERGY-Servern. Diese Funktion nutzt einen speziellen Managementkanal, über den der Administrator den Server via Fernüberwachung verwalten kann, egal, ob das System ein- oder ausgeschaltet ist. Der Zugang erfolgt über eine Web-Oberfläche, die der iRMC mithilfe eines eigenen Web-Servers bereitstellt.

Alle Tools eng miteinander verknüpft

Administratoren können Fujitsu ISM und iRMC über das VMware vCenter aufrufen, so wie auch die Systemmanagement-Tools für die der Storage- und Netzwerk-Komponenten. Der Web-Client von vCenter und die hardwarespezifischen Verwaltungswerkzeuge sind bei NFLEX eng miteinander verknüpft. Zudem werden die Tools im Rahmen des Standard-Installations- und Konfigurationsvorgangs implementiert. Nutzern stehen dadurch umgehend alle erforderlichen Management-Tools zur Verfügung. Eine separate Installation ist somit bei NFLEX nicht erforderlich.

Converged Infrastructure versus HCI

Wer nach einer agilen und kosteneffizienten Alternative zu einem herkömmlichen Datacenter Ausschau hält, trifft auf zwei Spielarten von konvergenten Ansätzen: die Converged Infrastructure und eine Hyperconverged Infrastructure (HCI). Der Unterschied besteht darin, dass die Elemente einer HCI-Appliance noch stärker als bei einer CI integriert sind. Dazu tragen Technologien bei wie die Virtualisierung von Speicherressourcen (Storage Virtualization).

Eine HCI bietet vergleichbare Vorteile wie eine konvergente Infrastruktur: kurze Implementierungszeiten, eine gute Skalierbarkeit und einen geringen Platzbedarf im Rechenzentrum. Dem stehen jedoch mehrere potenzielle Schwachpunkte gegenüber. So könnte das Software-Lizenzmanagement bei HCI-Lösungen wegen des hohen Virtualisierungsgrades aufwändiger sein. Das gilt vor allem für Anwendungen, die auf Basis von Rechenkernen (Cores) und Prozessorsockeln abgerechnet werden.

Hinzu kommt die teilweise wenig variable Skalierbarkeit. Will ein Nutzer beispielsweise die Storage-Kapazitäten einer HCI erweitern, muss – je nach Anbieter – er komplette HCI-Knoten kaufen, inklusive Server- und Netzwerkressourcen. Das erhöht die Kosten. Ein weiteres Manko ist, dass sich vorhandene Storage-Systeme nur mit hohem Aufwand an ein hyperkonvergentes System anbinden lassen. Der Grund ist die enge Verzahnung der Komponenten einer HCI-Appliance. Dieser hohe Integrationsgrad kann außerdem zu einem »Vendor Lock-in« führen, also zur Abhängigkeit von einem einzelnen Systemlieferanten.

Höhere Flexibilität bei konvergenten Systemen

Konvergente Systeme sind im Vergleich zu einer HCI flexibler. Anwender haben beispielsweise die Möglichkeit, einzelne Bestandteile zu erweitern oder auszutauschen. Ein Beispiel: Ein Nutzer benötigt bei einem CI-System der Reihe NFLEX ein All-Flash-FAS-Array (AFF) von NetApp mit einer größeren Kapazität. In diesem Fall kann der Nutzer das Storage-Volumen separat erhöhen, ohne gleichzeitig mehr beziehungsweise leistungsstärkere Server-Ressourcen zu ordern. Dass die Anforderungen an die Rechen- und Speicherkapazitäten nicht im Gleichschritt steigen, ist häufig bei den »Systems of Record« der Fall, die das Rückgrat eines Rechenzentrums bilden. Die hohe Flexibilität einer CI ermöglicht es IT-Abteilungen, »granularer« auf geänderte Anforderungen an solche Systems of Record zu reagieren. Das wiederum wirkt sich positiv auf die Kosten aus, sprich schont das IT-Budget eines Unternehmens. Das ist vor allem für mittelständische Firmen wichtig, die weniger Geld in ihre IT-Umgebung investieren können als ein Großkonzern.

Anforderungen an eine konvergente Infrastruktur

Aus Sicht der IT-Abteilung eines mittelständischen Unternehmens muss das Design einer Converged Infrastructure durch folgende Prinzipien geprägt sein:

Einfachheit

besondere Eigenschaften und Funktionen sowie

eine ausgeprägte Vertrauenswürdigkeit.

Was heißt das konkret? Einfachheit bedeutet beispielsweise, dass sich eine CI-Appliance schneller und mit geringerem Aufwand implementieren und verwalten lässt als einer herkömmliche IT-Infrastruktur. Dies alleine deshalb, weil Lösungen wie NFLEX aus aufeinander abgestimmten, getesteten und validierten Systemkomponenten bestehen. Das heißt, kein Systemwildwuchs, wie er in vielen Datacentern an der Tagesordnung ist, und weniger »Stress« für die IT-Abteilung, die solche heterogenen Umgebungen am Laufen halten muss.

Eine CI-Appliance lässt sich in den meisten Fällen in nur einem Tag installieren und in die bestehende Infrastruktur integrieren. Hinzu kommt, dass sich das System und alle integrierten Komponenten zentral mithilfe einer Managementsoftware verwalten lassen. Somit entfällt das »Herumhantieren« mit den Tools unterschiedlicher Hersteller. In dieselbe Richtung zielt ein weiterer Faktor: Beratung, Service und Support aus einer Hand. Bei Lösungen wie NFLEX hat der Nutzer die Gewähr, dass er auf einen Ansprechpartner zurückgreifen kann – nicht separate Spezialisten für Server, Netzwerk-Switches, Speichersysteme, die Managementlösung et cetera. Auch das spart Zeit und verhindert Reibungsverluste durch aufwändige Abstimmungsprozesse.

Der Funktionsumfang muss stimmen

Damit eine CI-Lösung den erhofften Nutzen bringt, muss sie weitere Kriterien erfüllen. Dazu zählt eine hohe »Performance«, damit Workloads schnell und kostengünstig bereitgestellt werden können. Systeme von NFLEX verfügen deshalb über integrierte Server, die speziell im Bereich Virtualisierung hohe Leistungsdaten bieten. Zudem sollten Nutzer die Wahl zwischen mehreren Varianten von Storage-Komponenten haben, etwa All-Flash-Speicher und Hybrid-Storage-Systemen.

Zu berücksichtigen sind zudem Faktoren wie der Energieverbrauch und der Aufwand für die Kühlung von Systemen. Denn je energieeffizienter eine CI-Appliance, desto niedriger fallen die Kosten aus. Daher lohnt sich ein Vergleich der Energiesparfunktionen der diversen konvergenten und hyperkonvergenten Systeme auf dem Markt. Dasselbe gilt für die Erweiterungsfunktionen. Problematisch ist, wenn eine CI- oder HCI-Lösung nur »komplett« skaliert, sich also nur durch Hinzufügen kompletter Knoten (Nodes) ausbauen lässt. Besser ist, wenn Erweiterungspakete für alle Hauptbestandteile einer CI-Appliance bereitstehen, etwa die Server- und die Storage-Komponenten. Dann kann die IT-Abteilung nach Bedarf Erweiterungen vornehmen. Auch das schont das Budget.

Für die Zukunft gerüstet

Eine Studie des BMWi ergab, dass mehr als die Hälfte der Mittelständler mit einem Jahresumsatz von zwei Millionen Euro im Ausland aktiv ist. Deshalb sollte eine Converged Infrastructure nötigenfalls auch Standorte in anderen Ländern einbinden können. Diese Skalierbarkeit, inklusive des entsprechenden Supports vor Ort, bieten derzeit nur wenige Lösungen.

Auch wenn Unternehmen eine Converged Infrastructure vorzugsweise im hauseigenen Rechenzentrum implementieren, bedeutet dies nicht, dass eine CI keine Verbindung zu Public-Cloud-Diensten haben darf. Denn nach Angaben des Digitalverbandes Bitkom nutzen mittlerweile zwei Drittel der deutschen Unternehmen Cloud-Computing. Ein Großteil beschränkt sich dabei zwar auf Cloud-Dienste, die über das interne Datacenter bereitgestellt werden (Private Clouds). Doch die Zahl der Unternehmen steigt, die auch geschäftskritische Anwendungen wie SAP S/4HANA oder Microsoft Office aus einer Public Cloud beziehen.

Daher ist es heute unverzichtbar, dass ein CI-System für die Cloud gerüstet ist. Das gilt insbesondere für Hybrid Clouds. Sie ermöglichen es einem Mittelständler, wichtige Daten im internen Rechenzentrum vorzuhalten, gleichzeitig aber Anwendungen von SAP oder Office 365 bei einem externen Service-Provider zu buchen. Lösungen wie NFLEX bieten zu diesem Zweck flexible Erweiterungen, mit denen IT-Abteilungen cloudgestützte Dienste steuern sowie deren Nutzung abrechnen können.

