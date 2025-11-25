Auf das Tempo kommt es an

Wer noch immer über das Thema Digitalisierung diskutiert, hat die eigentliche Herausforderung nicht erkannt. Während die technologische Transformation längst Voraussetzung für eine langfristige Marktrelevanz ist, lautet die neue Währung im globalen Wettbewerb ganz eindeutig Geschwindigkeit. Und die verändert alles: Produktentwicklung, Kundenbindung, Wertschöpfung, Organisationsstruktur – vor allem aber das Verständnis von schnellen Entwicklungszyklen und einer kurzen Time-to-Market.
Diese Entwicklung bedeutet auch, dass es schlicht nicht mehr reicht, ein gutes Produkt zu haben. Wer langfristig erfolgreich sein will, muss die Fähigkeit besitzen, seine Produkte permanent weiterzuentwickeln, anzupassen, neu zu denken – in Zyklen von Wochen oder Monaten, nicht Jahren. Sonst fliegen sie, salopp gesagt, aus dem Markt. Und genau hier offenbart sich die strukturelle Schwäche vieler Unternehmen: Sie denken noch in jahrelangen Entwicklungsphasen, während andere schon Releases liefern.
Beispiel Automobilindustrie: In China bringen Hersteller in sechs bis neun Monaten neue Versionen auf die Straße – nicht, weil sie auf Qualität verzichten, sondern weil Software und Hardware dort als integrierte, dynamische Systeme gedacht sind. Das Auto ist keine fertige Maschine mehr, sondern ein lernendes Produkt. Dieser Takt verändert alles. Wer hier mithalten will, kann sich keine drei Jahre Entwicklungszeit mehr leisten – selbst wenn das Endergebnis beeindruckend ist.
Auch im Maschinenbau, in der Medizintechnik oder in der Fertigungsindustrie sind die Erwartungen andere geworden. Kunden wollen Lösungen, die sich mit ihnen weiterentwickeln. Produkte, die nicht alle fünf Jahre neue Funktionen erhalten, sondern kontinuierlich und in kurzen Abständen. Die traditionell für exzellente Hardware bekannte deutsche Industrie muss diese Zeichen der Zeit besser heute als morgen verstehen, denn während sie nach wie vor erstklassige Hardware-Produkte liefert, hat sich der Fokus in Sachen Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit längst auf die Software-Seite verschoben. Hier entscheidet sich, wer den hohen Geschwindigkeitsanforderungen des Marktes gerecht wird und eine entsprechende Expertise in diesem entscheidenden Bereich – und insbesondere bei KI – aufbauen kann.
Um mit international führenden Herstellern Schritt halten zu können, sind nicht nur technische Fähigkeiten notwendig, vielmehr geht es um strukturelle Entscheidungen. Es geht um die Bereitschaft, Geschwindigkeit zur strategischen Priorität zu machen. Das beginnt mit der ehrlichen Frage: Wo sind wir intern wirklich gut aufgestellt – und wo bremsen uns unsere eigenen Strukturen aus? Eine wichtige Erkenntnis sollte dabei lauten, dass nicht alles intern umgesetzt werden kann und muss. Gerade im Bereich Softwareentwicklung ist der Aufbau eines belastbaren Partnernetzwerks kein Notbehelf, sondern zentrale Bedingung für Zukunftsfähigkeit. Strategische Partnerschaften bedeuten dabei keine Abhängigkeit oder stumpfes Outsourcing, sondern Zugriff. Zugriff auf Tempo, Expertise und einen frischen Wind von außen, der gleichzeitig einer gewissen Betriebsblindheit entgegenwirkt. Besonders der Einsatz von cross-funktionalen Teams von spezialisierten Dienstleistern, die vollständig integriert mitdenken, mitentwickeln und mitverantworten kann hier wahre Wunder wirken. Wer Geschwindigkeit will, braucht nicht mehr Kontrolle, sondern mehr Vertrauen – in Partner, Teams und schnelle Prozesse.
Agilität ist dafür kein Buzzword, sondern der eigentliche Antrieb. Sprints, Minimal Viable Products, iterative Entwicklungszyklen und schnelle Releases sind schon lange keine Startup-spezifischen Ansätze mehr, sondern die neue Norm für eine wettbewerbsfähige Produktentwicklung. Der Unterschied: Wer in Sprints denkt, hat jederzeit Feedback. Wer auf starre Strukturen setzt, hat erst am Ende Gewissheit. Oft zu spät und ohne die nötige Flexibilität. Die gute Nachricht: Die Werkzeuge sind da. Die Erfolgsmodelle auch. Was fehlt, ist oft nur der Perspektivwechsel. Die Bereitschaft, Software nicht als Projekt, sondern als Prinzip zu verstehen. Damit verbunden ist auch die Einsicht, dass Geschwindigkeit nicht auf Kosten von Qualität gehen muss. Wo Märkte sich im Halbjahrestakt neu sortieren, ist Innovationskraft keine Frage der Ideen mehr, es geht jetzt um die Umsetzungsgeschwindigkeit.
Sebastian Seutter, Managing Partner DACH bei HTEC
516 Artikel zu „Geschwindigkeit Agilität“
News | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services
Master Data Management: Der Turbo zu datengetriebenem Erfolg und Agilität
In der digitalen Ökonomie entscheidet die Qualität von Stammdaten über die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. Was einst als rein technisches Randthema galt, ist heute ein strategischer Imperativ: Ohne saubere, zentral verwaltete Stammdaten geraten Effizienz, Entscheidungsfähigkeit und Wachstum massiv unter Druck. In einer Welt, in der Geschwindigkeit und Datenvertrauen erfolgsentscheidend sind, bilden Stammdaten die kritische Infrastruktur –…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | New Work | Strategien
Digitalisierung: Geschwindigkeit ist kein Risiko – sie ist der neue Standard
Über Jahre war Digitalisierung vor allem eines: komplex. Ob im Mittelstand, in der Verwaltung oder im Konzernumfeld – der Anspruch, Prozesse digital zu transformieren, führte häufig zu überdimensionierten Projekten mit unklarem Return on Investment. Heute jedoch zeichnet sich ein grundlegender Wandel ab: Digitale Exzellenz wird nicht mehr an der Tiefe der Integration, sondern an der…
Trends 2025 | News | Business | Digitalisierung | Ausgabe 1-2-2025
Wie die Digitalisierung der Rechtsabteilung von Unternehmen neue Agilität verleiht – Vom Bremsklotz zum Business-Booster
Wie eine aktuelle Studie von stp.one zeigt, sehen 78 Prozent der Rechtsabteilungen der Unternehmen in der Automatisierung der Legal-Prozesse den derzeit wichtigsten Trend für ihre Zukunftssicherheit.
News | Business | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 5-6-2024
Implementierung von Conways Prinzipien für das teamgeführte Composable Enterprise – Modulare, flexible Agilität
Die Composable-Infrastructure-Bewegung hat die Softwarebereitstellung revolutioniert. Es bedarf aber einiger Anstrengungen seitens des Managements, um diesen vielversprechenden Sprung hin zum Composable Enterprise zu schaffen. Mit diesem Begriff wird eine Organisation beschrieben, die sich dem schnellen Tempo der geschäftlichen Veränderungen agil anpassen kann.
News | Trends 2024 | Business | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Riskanter Balanceakt: Führungskräfte fordern Geschwindigkeit bei KI, IT pocht auf Sicherheit
Die Führungskräfte machen Druck auf die IT-Abteilungen für eine schnelle Einführung generativer KI. Die IT-Abteilungen wiederum fordern einen stärkeren Fokus auf Datensicherheit und -qualität. Es gilt Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit, Geschäftswert und Sicherheit herzustellen. Eine kürzlich von Salesforce durchgeführte weltweite Umfrage unter 600 IT-Fachleuten hat ergeben, dass die Geschäftsleitung von der IT-Abteilung erwartet, generative KI schnellstmöglich…
News | Business | Digitale Transformation | Strategien | Ausgabe 3-4-2023
Innovation, digitale Transformation, Agilität, KI und hybride Arbeitsmodelle – Wie bleiben Unternehmen jetzt wettbewerbsfähig?
Die Unternehmen Citrix und TIBCO haben sich kürzlich zusammengeschlossen und sind nun Geschäftseinheiten der Cloud Software Group. Für Saša Petrović die Chance, nun auf zentraleuropäischer Ebene, Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu beraten und zu unterstützen. Der Director of Account Technology Strategist, DACH Industry bei Citrix, gibt im Interview Einblicke zu Brancheentwicklungen und verrät, wie Unternehmen aktuelle Herausforderungen meistern können.
News | Digitalisierung | Marketing
Mehr Autarkie und Agilität im digitalen Marketing: Warum moderne DXPs Marketern wirklich helfen
Die jüngsten Digital Experience Plattformen (DXPs) schicken sich an, das Nutzenversprechen dieser Produktkategorie nochmals zu steigern. Seit jeher unterscheiden sich diese Lösungen von den reinen Content Management Systemen (CMS). DXPs wollen ein umfassendes, digitales und kohärentes Kundenerlebnis ermöglichen. Nicht nur auf der Unternehmenswebsite, sondern über alle digitalen Kommunikationskanäle hinweg: der richtige Inhalt zum richtigen Zeitpunkt…
News | Business | Strategien | Ausgabe 3-4-2021
Erfolgsfaktor Agilität: Mit toolgestützter Methode die agile Bereitschaft ermitteln und verbessern
Die Transformation zum agilen Unternehmen ist langfristig und komplex. Um den Prozess so effizient wie möglich zu gestalten, sollte zu Beginn die »Agile Readiness« bestimmt und durch gezielte Maßnahmen optimiert werden. Möglich ist das mit einer innovativen, toolgestützten Methode zur Ermittlung und Bewertung der agilen Bereitschaft und mithilfe der Unterstützung durch einen erfahrenen und kompetenten Beratungspartner, der den Weg zur agilen Organisation als »Trusted Advisor« begleitet.
Business | Strategien | Whitepaper | Ausgabe 5-6-2021
Business Agility ist eine Frage der Unternehmenskultur – Mammutaufgabe Agilität
Um neue Herausforderungen besser zu bewältigen und in dynamischen Märkten zu bestehen, streben Unternehmen nach Business Agility. Die ist weniger eine Frage moderner Technik als der Bereitschaft zu Veränderungen an internen Strukturen und Abläufen.
News | Business | Business Process Management
Entwicklung agiler Arbeitsweisen: Der Ausbau der Agilität gelingt nur mit Wissen um den Status Quo
Angesichts der zunehmend dynamischen Entwicklung von Märkten, Kundenanforderungen und technologischen Möglichkeiten setzen mehr und mehr Unternehmen agile Arbeitsmethoden ein. Denn gerade für komplexe Aufgaben in der Produktentstehung und Produktentwicklung, erweisen sich die besondere Effizienz, Flexibilität und Schnelligkeit der agilen Methoden als deutliche Vorteile. Einsatzgebiete und Zielsetzungen erstrecken sich von ersten, begrenzten Pilotprojekten über die agile…
News | Business
Die Zukunft ist beweglich: Quo Vadis, Agilität?
Agil heißt beweglich, regsam und wendig. Agilität ist deshalb keine neue Methode, sondern eine Grundhaltung und in ihrer Form altbekannt. Bewegliche Unternehmen, die sich dem Markt und ihren Kundenanforderungen schnell und flexibel anpassen können, sind erfolgreicher. Tayloristische Organisationen hingegen verharren oft in ihrer eigenen Binnenoptimierung. Gerade in schwierigen Phasen, kümmern sie sich mehr um die…
News | Business | Favoriten der Redaktion
Industrie 2021 braucht mehr Nachhaltigkeit, Agilität und Menschlichkeit
Diese Technologietrends werden den Unternehmensalltag 2021 maßgeblich prägen. Kein Zweifel: Covid-19 stellt eine Zäsur dar, die Leben und Arbeiten nicht nur verändert hat, sondern auch weiterhin beeinflusst. Um den Pandemie-Alltag zu bewältigen, setzten im vergangenen Jahr viele Unternehmen auf Technologie. Wie wird sich dieser Trend fortschreiben? Welche Veränderungen zeichnen sich über 2021 hinaus ab? Lawrence…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2021
Trends der Arbeitswelt 2021: Agilität und menschliche Initiativen
Was sind die wichtigsten Treiber für die Umgestaltung der Arbeitswelt im Jahr 2021? Die Verschiebungen am Arbeitsplatz im Jahr 2020 ebnen den Weg für eine neue Arbeitswelt im Jahr 2021. Die Veränderungen veranlassen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, nach digitalen Lösungen zu suchen, die dabei helfen, die Herausforderungen der globalen Pandemie, die wirtschaftliche Rezession und soziale Ungerechtigkeit…
News | IT-Security | Ausgabe 11-12-2020 | Security Spezial 11-12-2020
DevSecOps – Security in DevOps-Geschwindigkeit
Warum sind Sicherheit und Agilität keine Gegensätze und wie wird DevOps mit den richtigen Werkzeugen zu DevSecOps?
News | Effizienz | Infrastruktur | Rechenzentrum
Mit Data Vault zu mehr Agilität im Data Warehouse
Architekturen. Frameworks. Praxis. Data Vault ist eine Modellierungstechnik, mit der sich bestehende Data Warehouses (DWH) modernisieren und damit den aktuellen Anforderungen an Datenhaltung und Analytics anpassen lassen. DWH-Verantwortliche stehen unter immer größeren Druck, ihre Systeme anpassen zu müssen. Klassische DWH-Konzepte nach Inmon oder Kimball sind nicht dafür geeignet, weil sie schnell immer komplexer werden und…
News | Favoriten der Redaktion | Strategien
Paradigmenwechsel: Sinn und Unsinn von Agilität – ohne Veränderung kein Erfolg!
Einige Unternehmer sehen sich gern als Kopf eines agilen Unternehmens und verbinden damit eine moderne, fast schon hippe Organisationsstruktur. Andere lassen ihre Teams auf sich gestellt arbeiten und bezeichnen dies als agil. Bei diesen Vorgehensweisen wird eines deutlich: So mancher in der Führungsebene weiß nicht, was diese Agilität sein soll, was ein agiles Unternehmen auszeichnet…
News | Business | Digitalisierung | Strategien | Security Spezial 5-6-2020
Nach dem Stillstand wird Innovationsgeschwindigkeit wichtiger als jemals zuvor – Die Krise als Chance
Corona befördert die deutsche Wirtschaft per Schleudersitz in die digitale Zukunft. Unternehmen und Institutionen sind nun gezwungen, Innovationen mit aller Konsequenz voranzutreiben. Die gute Nachricht: Organisationen, die jetzt die richtigen Maßnahmen einleiten, werden aus der Krise gestärkt hervorgehen.
News | Business | Kommunikation
Agilität lernen – Young Professionals in der IT
Eine neue Generation junger Fachkräfte erobert den Arbeitsmarkt, speziell im IT-Bereich, während viele Unternehmen um mehr Agilität ringen – eine doppelte Belastung oder bringen Young Professionals vielmehr Schwung in die agile Transformation? Agiles Arbeiten wird in den Unternehmen derzeit vor ganz unterschiedlichem Erfahrungshintergrund diskutiert: von ersten Ideen und Pilotprojekten, über agil arbeitende Abteilungen bis hin…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Strategien | Tipps
SecDevOps – Agilität braucht Sicherheit
Agiles Programmieren ist für die meisten Unternehmen und Entwickler mittlerweile Standard. Die bekanntesten Frameworks (Scrum, XP usw.) werden in vielen Entwicklungsteams angewendet und bieten für Teams, Unternehmen und Kunden eine Reihe von Vorteilen. Gleichzeitig bergen sie aber auch Risiken – gerade was die Sicherheit angeht. Unternehmen müssen hier handeln, denn ohne Sicherheit gibt es keine…
News | Services | Ausgabe 1-2-2019
Zeitgemäßes Service Management – Geschwindigkeit versus Kontrolle
Ein sofortiger und reibungsloser Service gehört mittlerweile zum Standard. So optimieren Sie in 5 Schritten Ihr Service Management, um den gestiegenen Anforderungen der User gerecht zu werden.