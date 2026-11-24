Europa hat die Ideen, die Forscher und sogar die Start-ups – so viele wie die USA. Was fehlt, ist der lange Atem des Geldes: Jenseits des Atlantiks steht rund 20-mal mehr privates Risikokapital bereit, um aus Laborerfolgen Weltmarktführer zu machen. Genau diese Lücke soll der European Quantum Act schließen. Ein Gesetz, das nicht nur Forschung bezahlt, sondern Europa zur Quantenmacht formen will – mit einem Fonds, der Privatinvestoren anlockt, und mit der Botschaft: Wer in der nächsten Technologierevolution mitspielen will, muss jetzt vom Forschen zum Fertigen kommen.
Management Summary
- Ziel: Der European Quantum Act finanziert die EU-Quantenstrategie und soll Europa bis 2030 zur globalen Führungsmacht bei Quantentechnologien machen [1][2].
- Engpass: Europa hat so viele Quanten-Start-ups wie die USA, doch dort steht rund 20-mal mehr privates Risikokapital für das Scale-up bereit.
- Hebel: Ein Fonds kombiniert öffentliche und überwiegend private Mittel; die Kommission agiert als Ankerinvestor und beteiligt sich an wachstumsstarken Start-ups.
- Sicherheit: Der Act stärkt strategische Sicherheit und Souveränität, da Quantentechnologien auch militärisch relevant sind; die Mitgliedstaaten wurden früh eingebunden.
- Relevanz: Das Forschungszentrum Jülich deckt als einzige EU-Einrichtung alle Aspekte des Quantencomputings ab und ist über das European Quantum Industry Consortium im Ökosystem verankert.
Europa möchte bei Quantentechnologien nicht nur unabhängig werden, sondern weltweit führend. Dafür soll der European Quantum Act sorgen. Voraussichtlich morgen, am 24. November, stellt die Europäische Kommission in Straßburg ihren Vorschlag vor. Was dahintersteckt, erläutert Tommaso Calarco im Interview. Der Jülicher Experte berät die Europäische Kommission.
Prof. Tommaso Calarco, Direktor des Peter Grünberg Instituts Quantum Control (PGI-8) am Forschungszentrum Jülich.
Copyright: Forschungszentrum Jülich / Sascha Kreklau
Was ist der European Quantum Act?
Ein EU-Gesetz zur Finanzierung der Quantenstrategie der EU. Die Strategie beschreibt, wie Europa bis zum Jahr 2030 zu einer globalen Führungsmacht für Quantentechnologien wird. Der European Quantum Act sieht große Investitionen vor. Ein eigener Haushalt schafft Planungssicherheit, auch in Krisenzeiten.
Wie sollen die Finanzmittel eingesetzt werden?
Nicht nur für ein Forschungsprogramm. Wir müssen in Europa Wege finden, Quantentechnologie-Knowhow in Produktionsfähigkeit zu überführen.
Wir haben in Europa inzwischen so viele Quanten-Start-ups wie in den USA. Was fehlt, sind die nötigen Investitionen, damit diese Start-ups zu weltweit führenden Unternehmen wachsen. Hier sehen wir ein großes Ungleichgewicht: In den USA steht rund 20-mal mehr privates Risikokapital für dieses Scale-up bereit. Diese Schwäche müssen wir gezielt ausgleichen und ein Quantentechnologie-Ökosystem schaffen, also ein dynamisches Netzwerk aus Industrie- und Handelsunternehmen, Forschungseinrichtungen und Dienstleistern.
Geht es somit nicht doch wieder um Projektförderung mit Steuermitteln?
Nein. Die Europäische Kommission sieht unter anderem einen Fonds vor, der öffentliche Mittel mit privaten Investitionen kombiniert, wobei die privaten Investitionen überwiegen. Das Geld aus diesem Fonds soll in Beteiligungen an Start-ups fließen, damit sie schnell wachsen können. Die Europäische Kommission tritt als Ankerinvestor auf und motiviert so Privatinvestoren zum Einstieg.
Was regelt der European Quantum Act noch?
In der aktuellen geopolitischen Situation muss Europa seine Forschungsergebnisse und Innovationen schützen. Wir müssen im Blick haben, dass Quantentechnologien auch militärisch bedeutsam sind. Der European Quantum Act stärkt Europas strategische Sicherheit und Souveränität. Dabei ziehen alle Mitgliedstaaten an einem Strang. Anders als bei vielen Gesetzen und Verordnungen üblich, hat die Europäische Kommission bereits bei der Konzeption des Quantum Acts die Positionen der Mitgliedstaaten eingeholt und berücksichtigt.
Inwiefern waren Sie an der Vorbereitung des European Quantum Acts beteiligt?
Ich gehöre dem High-Level Advisory Board on Quantum Technologies an. Wir sind ein unabhängiges Gremium von Quantentechnologie-Experten. Die Europäische Kommission berief uns, als sie die Quantenstrategie vorstellte. Wir haben die Kommission bei der Ausarbeitung des European Quantum Acts unterstützt. Meine Aufgabe war es, die Arbeit des Beirats zu koordinieren und zwischen ihm und der Europäischen Kommission zu vermitteln.
Betrifft der Quantum Act das Forschungszentrum Jülich?
Ja, direkt und in großem Umfang. Das Forschungszentrum ist die einzige Einrichtung in der EU, die an allen Aspekten des Quantencomputing arbeitet – von der Materialentwicklung über den Bau von Quantenchips und die Integration von Quantencomputern in unsere Supercomputer-Infrastruktur bis hin zu Angeboten an externe Nutzer.
Welche Rolle spielt das Forschungszentrum für das europäische Quanten-Ökosystem?
Jülich hat 2021 zusammen mit Bosch das European Quantum Industry Consortium initiiert. Dieser gemeinnützige Branchenverband fördert das Wachstum des kommerziellen Quantentechnologiesektors. Er bringt Hunderte von kleinen und mittleren Unternehmen, Großunternehmen, Investoren, Forschungs- und Technologieorganisationen sowie akademische Einrichtungen zusammen, um ein Quantentechnologie-Ökosystem zu schaffen. Jülich hat auch ein Büro in Brüssel etabliert, das die Verbindung zwischen der Quanten-Community und den Entscheidungsträgern auf EU-Ebene stärkt. Dabei vertreten wir die Interessen der gesamten Community, ohne die Jülicher Interessen in den Vordergrund zu stellen.
Führen die Konsultationen und die Abstimmungsprozesse in Europa nicht dazu, dass alles langsamer geht als etwa in autoritären Staaten?
Die Gefahr besteht. Trotzdem wünsche ich mir auf keinen Fall autoritäre Strukturen, damit die Quantentechnologie in Europa schneller vorankommt. Stattdessen wünsche ich mir die Vereinigten Staaten von Europa. In der Quantentechnologie sind wir jedenfalls noch konkurrenzfähig, weil Wissenschaft und Regierungen schon früh entscheidende Prozesse angestoßen haben.
Tipps
- Unternehmen: Prüfen Sie früh, wo Quantentechnologie Ihre Wertschöpfung berührt (z. B. Simulation, Kommunikation, Sensorik), und bauen Sie Kontakte zu Forschung und Ökosystem auf [1].
- Start-ups: Bereiten Sie sich auf Beteiligungsfinanzierung vor – Skalierungsplan, Produktionsfähigkeit und Investorenansprache gehören in den Fokus.
- Investoren: Beobachten Sie den geplanten Fonds; ein Ankerinvestor der öffentlichen Hand kann das Risiko für private Kapitalgeber senken.
- Mitreden: Nutzen Sie Konsultationen und Branchenverbände wie das European Quantum Industry Consortium, um Interessen einzubringen.
- Sicherheit: Beziehen Sie Dual-Use- und Exportkontrollaspekte sowie Schutz von Forschungsergebnissen in Ihre Governance ein [2].
- Kompetenzen: Planen Sie Weiterbildung ein; die EU will ein Netz von Quantenkompetenzclustern und eine europäische Akademie aufbauen [3].
FAQ
- Was ist der European Quantum Act?
Ein geplanter EU-Rechtsakt, der auf der Quantenstrategie der Kommission aufbaut und 2026 vorgeschlagen werden soll. Er soll Forschung und Innovation fördern, industrielle Kapazitäten (u. a. Pilotanlagen) ausbauen und die Resilienz der Lieferketten stärken [1][3].
- Wann stellt die Kommission den Vorschlag vor?
Laut Interview voraussichtlich am 24. November in Straßburg. Die Kommission hatte den Rechtsakt bereits im Juli 2025 für 2026 angekündigt [3].
- Wie lautet das Ziel der EU-Quantenstrategie?
Europa soll bis 2030 in der Quantentechnik weltweit führend werden. Die Strategie wurde am 2. Juli 2025 vorgestellt [2][3].
- Auf welche Bereiche konzentriert sich die Strategie?
Auf fünf Bereiche: Forschung und Innovation, Quanteninfrastrukturen, Stärkung des Ökosystems, Weltraum- und Dual-Use-Technologien sowie Quantenkompetenzen [1][2].
- Warum ist privates Kapital so wichtig?
Nur rund 5 % der weltweiten privaten Quanteninvestitionen fließen derzeit nach Europa. Ohne Wachstumsfinanzierung drohen Übernahmen oder Abwanderung europäischer Start-ups [2][4].
- Welche Pilotprojekte sind vorgesehen?
Eine Quantenentwurfsanlage und sechs Pilotfertigungsanlagen für Quantenchips mit 50 Mio. EUR öffentlichen Mitteln sowie eine Pilotanlage für das europäische Quanten-Internet [2][3].
- Welches wirtschaftliche Potenzial hat der Sektor?
Der Sektor soll bis 2040 ein Gesamtvolumen von über 155 Mrd. EUR erreichen und Tausende hoch qualifizierte Arbeitsplätze schaffen [2][3].
- Welche Rolle spielt Deutschland?
Deutschland trägt über 60 % der gesamten öffentlichen EU-Quantenförderung. Die nationale Förderung läuft laut Branchenbericht 2027 aus, weshalb Anschlussfinanzierung als kritisch gilt [4].
- Warum hat der Act auch eine Sicherheitsdimension?
Quantentechnologien haben militärisches Potenzial. Die Strategie sieht deshalb sichere, souveräne Quantenfähigkeiten für Raumfahrt, Sicherheit und Verteidigung vor [1][2].
- Wie können sich Unternehmen und Forschende beteiligen?
Über die Konsultation zum Quantengesetz, über Branchenverbände wie das European Quantum Industry Consortium sowie über Initiativen und Kompetenzcluster der EU [1].
Quellen
[1] Europäische Kommission: Quanten – https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/policies/quantum
[2] Europäische Kommission, Pressemitteilung IP/25/1682 – https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/de/ip_25_1682/IP_25_1682_DE.pdf
[3] Europäische Kommission: Wie die EU bis 2030 in der Quantentechnik weltweit führend werden will – https://commission.europa.eu/news-and-media/news/eus-plan-become-global-leader-quantum-2030-2025-07-02_de
[4] ingenieur.de: Quantenstrategie: EU will globale Führungsrolle – https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/elektronik/quantentechnologie-eu-will-globale-fuehrungsrolle/
Abruf der Quellen: 23.11.2026
Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt
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