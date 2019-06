Automatisiert scannen: Die intelligente Lösung – Alaris Capture Pro

CeBIT 2016 (Montag, 14., bis Freitag, 18. März): Die Einführung eines modernen, ganzheitlichen Informationsmanagements wie beispielsweise einer Enterprise-Content-Management-Software (ECM) zählt zu den beratungsintensivsten Themen überhaupt. Dennoch planen nach Angaben des Bitkom fast 15 Prozent der Unternehmen, in naher Zukunft in ECM-Software zu investieren. Denn ECM-Systeme fördern nachweislich die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, in dem sie sicherstellen,…

Weiterlesen →