Branchenweit erstes Verfahren zur Ermittlung der Datengesundheit

Talend Data Fabric ermittelt Verlässlichkeit von Daten und schafft somit mehr Vertrauen in datenbasierte Geschäftsentscheidungen.

Talend, Anbieter im Bereich der Datenintegration und Datenintegrität, stellt ein umfangreiches Update der Talend Data Fabric vor, einer zentralen Plattform, die vollständige, bereinigte und zuverlässige Daten in Echtzeit liefert. Der Schwerpunkt der neuen Version liegt auf erweiterten Funktionen zur Ermittlung des Talend Trust Score. Mit diesem Verfahren bewerten Organisationen die Zuverlässigkeit und Relevanz ihrer Daten. Mit dem Update präsentiert Talend die branchenweit erste Lösung, die Vitalfaktoren von Daten ermittelt. Gleichzeitig erhalten Unternehmen intelligente Diagnosen und Lösungsvorschläge, wenn es Probleme bei der Datenintegrität in Multi-Cloud-, Hybrid- und On-Premises-Umgebungen gibt. Talend Trust Score hilft Unternehmen, ihren Daten zu vertrauen, sodass sie schneller Entscheidungen treffen können, mit denen sie ihre Umsätze steigern, Innovationen vorantreiben und Risiken reduzieren.

Die durch Talend Trust Score bewerteten Daten werden katalogisiert, optimiert und für die Verwendung aufbereitet. Dadurch können sie helfen, Migrationen in die Cloud zu beschleunigen und den Betrieb von Unternehmen am Laufen zu halten, die Arbeit mit Daten und ihre Analyse zu verbessern, betriebliche Anwendungsfälle zu optimieren sowie die Anforderungen von Data Governance-Initiativen zu erfüllen. Talend Trust Score ist Bestandteil von Talend Data Fabric und bietet folgende Neuerungen:

Vertrauen in Daten auf den ersten Blick : Mit Talend Trust Score werden alle Datensätze automatisch kategorisiert, um Organisationen ein vollständiges Bild über den Zustand ihrer Daten zu ermöglichen, bevor sie diese für Business-Entscheidungen verwenden. Es können Datensätze in Multi-Cloud-, On-Premises- und Hybridumgebungen bewertet werden, dies schließt die Angebote branchenführender Unternehmen für Cloud Data Warehouses und Data Lakes ein.

: Mit Talend Trust Score werden alle Datensätze automatisch kategorisiert, um Organisationen ein vollständiges Bild über den Zustand ihrer Daten zu ermöglichen, bevor sie diese für Business-Entscheidungen verwenden. Es können Datensätze in Multi-Cloud-, On-Premises- und Hybridumgebungen bewertet werden, dies schließt die Angebote branchenführender Unternehmen für Cloud Data Warehouses und Data Lakes ein. Nachvollziehbares Vertrauen : Der Trust Score legt die Parameter offen, die zur Berechnung des Vertrauensfaktors der Daten genutzt werden und ermöglicht es so Organisationen nachzuvollziehen, wie die Daten bewertet wurden. Diese Parameter sind: Gültigkeit, Verbreitung, Vollständigkeit, Auffindbarkeit und Nutzung. Zudem löst Talend Data Fabric automatisch Datenprobleme, indem es anhand von semantischem Verständnis die geeigneten Änderungsvorschläge empfiehlt.

: Der Trust Score legt die Parameter offen, die zur Berechnung des Vertrauensfaktors der Daten genutzt werden und ermöglicht es so Organisationen nachzuvollziehen, wie die Daten bewertet wurden. Diese Parameter sind: Gültigkeit, Verbreitung, Vollständigkeit, Auffindbarkeit und Nutzung. Zudem löst Talend Data Fabric automatisch Datenprobleme, indem es anhand von semantischem Verständnis die geeigneten Änderungsvorschläge empfiehlt. Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und menschlichem Fachwissen: Talend Trust Score vereint das Optimum aus fortschrittlicher KI und menschlicher Expertise, um die Daten in einen Kontext zu setzen und einen vollständigen Einblick in Qualität und Gesundheit von Daten vermitteln.

»Ohne Frage ist Vertrauen in Daten ein Muss, wenn es um Entscheidungen geht, die sich direkt auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter und die Sicherheit auswirken«, sagt Charles Link, Director of Data and Analytics bei Coventa. »Wir verwalten in Echtzeit eine Datenversorgungskette von mehr als 40 Standorten. Deshalb sind automatisch aufbereitete und zuverlässige Daten für unseren täglichen Betrieb unverzichtbar. Talend Data Fabric mit Talend Trust Score bietet uns eine leicht zugängliche und vollständige Datenplattform, der wir vertrauen können.«

Heute sind ganze Industriezweige auf Daten angewiesen, um ihr Wachstum voranzutreiben. Zwar sagen viele Unternehmen, dass sie datengetrieben arbeiten möchten, in der Realität haben sie aber eine als unsicher zu bezeichnende Datengesundheit«, so Stewart Bond, Research Director, Data Integration and Data Intelligence Software bei IDC. »Unternehmen, die versuchen herauszufinden, ob Daten veraltet, unzuverlässig, ungenau oder limitiert sind, verlieren Zeit bei der Entscheidungsfindung, wodurch sie Einnahmen verlieren können. Vertrauenswürdige Daten sind heute mehr denn je entscheidend für den Erfolg. Talend Data Trust Score wurde entwickelt, um Unternehmen das Vertrauen in ihre Daten zu geben, das sie benötigen, um schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen.«

Talend Trust Score ist Bestandteil von Talend Data Fabric, einer zentralen Plattform für Datenintegration und Datenintegrität, die alle Aspekte der Arbeit mit Daten für die Analyse und die Nutzung vereinfacht und so wichtige Geschäftsprozesse vorantreibt. Talend Data Fabric umfasst eine Reihe von Anwendungen, mit denen Unternehmensdaten vollständig, bereinigt und rechtskonform aufbereitet und allen Mitarbeitern nach Bedarf zur Verfügung gestellt werden können.

»Durch Talend Trust Score können Unternehmen mit Daten arbeiten, denen sie vertrauen, und er verbessert die Belastbarkeit und Genauigkeit von Entscheidungsfindungen in Echtzeit dramatisch«, sagt Ciaran Dynes, SVP Products bei Talend. »Mit dieser Veröffentlichung bekräftigt Talend erneut sein Engagement, Unternehmen das Maß an Datenintegrität zu ermöglichen, das sie benötigen, um auf dem heutigen datengesteuerten Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.«

Die neuen Funktionen zur Ermittlung des Talend Trust Score innerhalb von Talend Data Fabric werden ab dem vierten Quartal verfügbar sein. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, den Public Trust Assessor von Talend zu testen, sind hier verfügbar. Mit dem kostenlosen Tool können einige der Fähigkeiten des Trust Score mit beliebigen Datensätzen getestet werden.

239 Artikel zu „Datenqualität“

NEWS | DIGITALISIERUNG | FAVORITEN DER REDAKTION | GESCHÄFTSPROZESSE | ONLINE-ARTIKEL | TIPPS Achillesferse Datenqualität 10 Fragen und Antworten rund um Data Quality und Stammdatenmanagement. Die Achillesferse für eine effiziente Digitalisierung liegt nicht in der Technik. Der entscheidende Schwachpunkt sind die Daten. Schleicht sich im digitalisierten Prozess eine Null zu viel ein oder fehlen wichtige Angaben, hat der gesunde Menschenverstand keine Chance mehr einzugreifen. Diese Schwäche lässt sich nur mit… Weiterlesen →

NEWS | LÖSUNGEN | STRATEGIEN Nachhaltiges Datenqualitätsmanagement – einfacher als gedacht In langfristig genutzte Wertobjekte wie eine Maschine, ein Fahrzeug oder ein Gebäude investieren wir regelmäßig, um ihre Qualität und Funktionalität zu erhalten. Ohne permanente Wartung ist der schnelle Wertverlust absehbar. Das gilt auch für die Daten in Unternehmen und Organisationen. Vor allem die Stammdaten sind »langlebige Wertobjekte«, die permanent gepflegt werden müssen. Weiterlesen →

BUSINESS | AUSGABE 1-2-2015 Kontextbasierte Datenanalyse – Datenqualität: Erfolgsfaktor in der Digitalwirtschaft Same-Day Delivery ist ein aktueller Trend im E-Commerce. Amazon bietet seit einiger Zeit in zehn US-Großstädten die Zustellung von Online-Bestellungen noch am gleichen Tag an. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Trend auch in Europa ankommt. Doch zum Erfolg wird die Blitzlieferung nur mit hoher Datenqualität, aber in vielen Unternehmen mangelt es daran. Weiterlesen →

NEWS | STRATEGIEN Fünf Hürden auf dem Weg zu einer erfolgreichen Data Governance An einer umfassenden Data-Governance-Strategie führt heute kaum noch ein Weg vorbei – da sind sich die meisten modernen Unternehmen einig. Dass viele von ihnen aber noch weit von der tatsächlichen Umsetzung entfernt sind, belegt jetzt eine Dataversity-Studie aus dem Jahr 2020. Nur zwölf Prozent der befragten Unternehmen gaben hier an, eine entsprechende Strategie bereits vollständig… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Fünf Maßnahmen zum Schutz vor Social-Engineering-Attacken Social Engineering gehört aktuell zu den zentralen Bedrohungen für die IT-Sicherheit. Die kürzliche Attacke auf Twitter hat es erneut deutlich gezeigt. Sicherheitsexperte CyberArk nennt fünf einfache Maßnahmen, die die Social-Engineering-Gefahr deutlich reduzieren. Die Hackerattacke auf Twitter, von der unter anderem Präsidentschaftskandidat Joe Biden, Ex-Präsident Barack Obama oder Amazon-Chef Jeff Bezos betroffen waren, zählt zu den… Weiterlesen →