Buyers Lab würdigt Kodak Alaris für herausragende Innovationsleistungen

Alaris INfuse Smart Connected Scanning Solution als »bahnbrechende Lösung« gefeiert.

Keypoint Intelligence – Buyers Lab (BLI), das weltweit führende, unabhängige Testinstitut für Document-Imaging-Software, -Hardware und -Services, hat die Alaris INfuse Smart Connected Scanning Solution mit seinem Outstanding Achievement in Innovation Award in der Kategorie »Document-Imaging-Software« ausgezeichnet. Die begehrte Auszeichnung honoriert Produkte oder Lösungen, die aufgrund einer besonderen Innovation herausragen.

»Capture- und Workflow-Lösungen sind nichts Neues. Aber die Bereitstellung einer wirklich individuellen, automatisierten Lösung ist typischerweise mit Server- und Workstation-basierter Software am Kundenstandort verbunden. Dazu kommen Schulungen der Endbenutzer, aufwendige Einrichtung vor Ort sowie fortlaufende Wartungsarbeiten für den Integrator, der das System installiert. Alaris hat all dies verändert«, so Jamie Bsales Director of Solutions/Security Analysis bei Keypoint Intelligence. »Dank der INfuse Smart Connected Scanning Solution [1] können Partner von Alaris ihren Kunden schlüsselfertige Geschäftsprozesslösungen bereitstellen, die komplexe Aufgaben im Wesentlichen in einen einzigen Tastendruck auf dem INfuse AX-Scanner verwandeln. Dabei ist sogar die Einrichtung des Scanners automatisiert.«

Um diese einzigartige Lösung zu erschaffen, hat Alaris verschiedene Kerntechnologien zu einem bahnbrechenden Ökosystem für verteiltes Scannen kombiniert. Am Kundenstandort (oder Standorten) bilden die INfuse AX-Scanner den Touchpoint für Endbenutzer. Für diese intelligenten Netzwerkscanner sind kein PC und keine Software/Treiber erforderlich und sie übertragen Daten, Metadaten und fertige Bilddateien direkt und sicher in einen cloudbasierten Geschäftsprozess, der vom Alaris-Vertriebspartner oder dem Lösungsanbieter (typischerweise ein ISV oder Integrator) erstellt und gehostet wird. Der Scanner verwendet die exklusive EasySetup-Technologie von Alaris. Damit wird das Konfigurieren der Einstellungen so einfach wie das Scannen eines Deckblatts. Das System umfasst außerdem die INfuse Management Software, die Partnern von Alaris eine problemlose Einrichtung durch den Endbenutzer, Remote-Konfiguration und Flottenmanagement bereitstellt.

»Die Inspiration für INfuse kommt direkt vom Feedback unserer Vertriebspartner und Endanwender«, sagte Don Lofstrom, President & General Manager, Alaris, ein Geschäftsbereich von Kodak Alaris. »Kodak Alaris freut sich sehr über die Auszeichnung für unsere zukunftsweisende Technologie und Innovation durch Buyers Lab sowie unsere Kunden.«

Zusätzlich zum Outstanding Achievement in Innovation Award zeichnete Buyers Lab im vergangenen Jahr den Alaris Scanner der E1000-Serie als Gewinner des ‚Summer Pick Award for Outstanding Scanner for KMUs und den Alaris S2040-Scanner als Gewinner des ‚Winter Pick Award for Outstanding Departmental Scanner‘ aus.

Weitere Informationen über die Alaris INfuse Smart Connected Scanning Solution finden Sie auf alarisworld.com.

Automatisiert scannen: Die intelligente Lösung – Alaris Capture Pro