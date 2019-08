Compart Roadshow France am 19.9.2019 in Paris: Trends und IT-Neuheiten für das Omnichannel-Dokumenten- und Output-Management

Premiere in Frankreich: Erstmals findet am 19. September 2019 in Paris (Etoile Business Center) die »Compart Roadshow France« statt – ein speziell für den französischen Markt konzipiertes Fachsymposion für die Omnichannel-Kundenkommunikation von Unternehmen und öffentlicher Verwaltung. Ausrichter des Kongresses ist Compart France, die französische Tochtergesellschaft der international agierenden Compart-Gruppe.

Besucher der »Compart Roadshow« können sich von der Entwicklung der Compart seit ihrer Gründung vor 27 Jahren überzeugen. Gestartet als Konvertierungsspezialist im Output Management, hat sich die Unternehmensgruppe im Laufe der vergangenen Jahrzehnte kontinuierlich weiterentwickelt.

Die DocBridge Produktfamilie wurde inzwischen erweitert – unter anderem um innovative IT-Lösungen für die Automatisierung und Standardisierung von Prozessen im In- und Output Management, für die Überwachung und Steuerung der Dokumentenproduktion, für die Validierung sowie für das Erstellen von Dokumenten für Print, Web und Mobile anhand eines einzigen Quellformats (universelles Dokumentendesign).

Ziel von Compart ist es, Firmen, Behörden und Organisationen in ihrer komplexer werdenden Dokumentenverarbeitung zu unterstützen. Man versteht sich dabei als »Brückenbauer« zwischen analoger und digitaler Welt. Harald Grumser, Gründer und Vorstand von Compart: »Wir wollen, dass sich unsere Kunden auf die Aufgaben konzentrieren können, die sie als Unternehmen weiterbringen.«

Als Trendsetter bedient sich Compart moderner Technologien und Architekturansätze wie Cloud Computing, API Economy, Blockchain und Docker-Container, wie auf der »Compart Roadshow« zu erleben sein wird.

Neben Produktpräsentationen gibt es Projektberichte französischer Unternehmen, ein Diskussionsforum (»Roundtable«) zur Zukunft der Dokumentenverarbeitung vor dem Hintergrund von Digitalisierung und Automatisierung, Workshops sowie ausreichend Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch (»Networking«).

Zum Abschluss gibt Harald Grumser einen Ausblick auf das Comparting am 7. und 8. November 2019 in Sindelfingen Deutschland), eines der wichtigsten internationalen Branchenevents.

Vollständige Agenda sowie kostenlose Anmeldung für die »Compart Roadshow 2019« unter www.compart.com/fr/roadshow-2019

