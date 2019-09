Comparting am 7. und 8. November 2019: Lösungen und Strategien für die moderne Kundenkommunikation von Unternehmen, Organisationen und Behörden

Ab sofort ist die Online-Registrierung für das diesjährige Comparting am 7. und 8. November in der Stadthalle Sindelfingen freigeschaltet.

Automatisierte, digitale Posteingangsverarbeitung als Treiber für ein produktiveres Input- und Output-Management

Innovative IT-Lösungen für die Dokumentenverarbeitung auf der Basis von Cloud Computing und REST API

Umgang mit Dokumenten muss komfortabler werden

Der internationale Fachkongress für das Omnichannel-Dokumenten- und Output-Management fokussiert dieses Jahr die Automatisierung und Integration von Kommunikationsprozessen. Das renommierte Branchentreffen greift Themen auf, die für nahezu jedes Unternehmen mit einem konstant hohen Volumen an Kundenkommunikation typisch sind: Barrierefreiheit, Mehrsprachigkeit, Personalisierung, Omnichannel-Fähigkeit und steigende Compliance-Anforderungen bei der Erstellung und dem Versand von Dokumenten.

Basierend auf zukunftsweisenden Architekturansätzen wie Cloud Computing und die digitale Vernetzung von Applikationen und Systemen auf der Basis von REST API (offene Programmierschnittstellen) präsentiert das Forum innovative Softwarelösungen und Strategien für einen produktiveren Umgang mit Dokumenten in Unternehmen. Der Kongress versteht sich dabei als »Brückenbauer« zwischen analoger (Druck) und digitaler Dokumentenwelt.

In den Praxisberichten namhafter Global Player, in den Produktpräsentationen der Compart, Ausrichter der zu den führenden Branchenevents zählenden Konferenz, sowie in den Gesprächen mit Analysten und Anwendern werden die verschiedenen Aspekte moderner Kundenkommunikation vorgestellt und diskutiert.

Dabei geht es unter anderem um

die Rolle einer standardisierten, zentralen Dokumentenkonvertierung als Grundlage für künstliche Intelligenz in der digitalen Posteingangsverarbeitung;

die lückenlose Überwachung der Dokumentenproduktion (360-Grad-Blick);

die Integration von Dokumenten- und Kommunikationsprozessen über Applikationsgrenzen hinweg (»API Economy«)

die Einbettung von lokal erstellten Briefen (»Individualkorrespondenz«) in die zentrale Dokumentenproduktion.

Hintergrund: Comparting ist ein jährlicher internationaler Fachkongress für die Omnichannel-Kundenkommunikation, der Anwender, Analysten und Interessenten aus unterschiedlichen Branchen anzieht. Das zweitägige Forum zeichnet sich vor allem durch die hochkarätigen Praxisberichte aus dem In- und Ausland sowie die Themenvielfalt aus. Erwartet werden auch dieses Jahr mehrere Hundert Teilnehmer aus Europa sowie Nord- und Lateinamerika. Mehrere Tracks mit fundierten Technologie-Sessions sowie vielfältige Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch gehören zu den besonderen Merkmalen. Alle Vorträge sind in Deutsch, Englisch und Französisch zu hören.

