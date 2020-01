COSMO CONSULT: Am Puls der Life-Sciences-Industrie

Hersteller von Pharmazeutika, biologischen Präparaten und Medizinprodukten sowie alle verbundenen Unternehmen arbeiten in einem stark regulierten Umfeld. Und nicht nur das: Die Herausforderungen durch gesellschaftliche und technologische Entwicklungen werden größer und vielfältiger. In diesem anspruchsvollen Markt sind IT-Partner gefragt, die die Branche aus dem Effeff kennen, erweiterte Standard-Lösungen und Services bieten und darüber hinaus die zukunftsweisenden Technologien beherrschen.

IT-Anbieter, die sich auf die komplexen Anforderungen der Life-Sciences-Industrie verstehen, sind rar gesät. Denn fundierte Branchenkenntnisse und die Erfüllung aller Compliance-Anforderungen sind nur die notwendigen Voraussetzungen. Der Markt entwickelt sich weiter, und deshalb muss ein guter IT-Partner auch verstehen, welche Risiken und Potenziale es gibt und wie Unternehmen am besten darauf reagieren.

Von A wie Audit-sicher bis Z wie zukunftssicher

Als langjähriger Branchenspezialist verstärkt COSMO CONSULT deshalb sein Life-Sciences-Engagement. Kunden und Interessenten bekommen damit europaweit Zugriff auf das umfassende Lösungs- und Dienstleistungsportfolio des führenden Microsoft-Digitalisierungspartners. Eine speziell gegründete Life-Sciences-Geschäftseinheit sorgt dafür, dass die Implementierungs- und Service-Projekte optimal koordiniert und mit den Validierungsstrategien der Kunden in Einklang gebracht werden.

Dabei setzen die COSMO CONSULT-Experten sowohl auf die modernen Microsoft-Plattformen als auch auf eigene fertigungsspezifische Lösungen, die seit mehr als 20 Jahren industrieweit Maßstäbe setzen. Die Systeme erfüllen die notwendigen Compliance-Anforderungen der Branche und unterstützen Unternehmen bei der Umsetzung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen wie GxP, UDI, Serialisierung und Qualitätsmanagement.

Neue Bestimmungen verlangen Unternehmen viel ab

»Funktional ausgereifte Lösungen, die validiert werden können, sind ein wichtiger Baustein – aber es geht noch um mehr«, erklärt Andy Buchmann, einer der beiden Leiter der neuen COSMO CONSULT-Business-Unit. »Entscheidend ist gerade im Life-Sciences-Umfeld, dass Unternehmen einen qualifizierten Partner an ihrer Seite haben, der sich mit den Branchenbesonderheiten auskennt und sie auf Augenhöhe beraten kann.« Sein Kollege Oliver Benecke gibt ein Beispiel: »Neue gesetzliche Bestimmungen verlangen den Unternehmen viel ab. Wir kümmern uns darum, dass alle kritischen QM-Prozesse vorbereitet sind.«

»Die Life-Sciences-Branche hat sich in den vergangenen Jahren sehr dynamisch entwickelt und die Nachfrage nach Branchen-Systemen und Services ist entsprechend gewachsen«, so Uwe Bergmann, Vorstandsvorsitzender der COSMO CONSULT-Gruppe. »Mit unserem verstärkten Engagement wollen wir als IT- und Beratungspartner unseren Teil dazu beitragen, dass sich diese positive Entwicklung fortsetzt.«

