Cosmo Consult expandiert nach Asien

Die COSMO CONSULT-Gruppe, Europas führender Anbieter von Digitalisierungsdienstleistungen und Microsoft-basierten End-to-End-Business-Lösungen, erweitert ihre globale Präsenz und expandiert nach Asien. In der neuen Niederlassung in Hongkong finden sowohl Interessenten aus der Region als auch internationale Bestandskunden ab sofort Ansprechpartner vor Ort, die profunde Marktkenntnisse mit der breit gefächerten Branchen- und Digitalisierungsexpertise von COSMO CONSULT verbinden. Weitere Standorte in China, Vietnam, Malaysia und Singapur sowie der Ausbau eines Rund-um-die-Uhr-Services sind geplant.

Wo in Zukunft die Musik spielt

Das Bild von den aufstrebenden asiatischen Märkten gehört seit vielen Jahren zu den Stereotypen in der wirtschaftlichen Berichterstattung. Aber es wird zunehmend von der Realität überholt, denn aus den sogenannten Schwellenländern Asiens sind inzwischen starke Volkswirtschaften geworden, die weltweit die vorderen Plätze belegen und in naher Zukunft mit China die größte Wirtschaftsnation in ihren Reihen haben werden.

Naturgemäß haben Unternehmen längst erkannt, wie wichtig der asiatische Wirtschaftsraum für die Weiterentwicklung des eigenen Geschäfts ist. Die Etablierung von Handels- und Produktionsstandorten in Asien gehört seit vielen Jahren zum Standard-Repertoire westlicher Firmen. Aber auch der rasant wachsende Konsumsektor innerhalb Asiens wird für internationale Anbieter zunehmend attraktiv.

Das Tor zum asiatischen Markt

Gleichzeitig entwickeln sich vor Ort die regionalen Industrie- und Dienstleistungsangebote mit atemberaubender Geschwindigkeit. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach modernen digitalen Business-Technologien, die Unternehmen aller Größenklassen dabei unterstützen, intelligente Geschäftsentscheidungen zu treffen und Marktchancen zu erkennen und bestmöglich zu nutzen.

Dieser Nachfrage kommt der zu den Top-10 der führenden Technologie- und Serviceanbieter gehörende Microsoft-Gold-Partner COSMO CONSULT jetzt mit der Eröffnung eigener Dependancen in mehreren asiatischen Ländern nach. Den Anfang macht die neue COSMO CONSULT-Zentrale in Hongkong – Hauptstandort vieler internationaler Unternehmen und nach wie vor einer der wichtigsten Wirtschaftsräume Gesamt-Chinas.

Technologie für Menschen

Dabei folgt COSMO CONSULT dem strategischen Pfad, der von einem der wichtigsten Erfolgsfaktoren des Unternehmens vorgezeichnet ist: die Nähe zu den Kunden. Gemeint ist damit sowohl das Verständnis für die spezifischen Kunden-Anforderungen als auch der persönliche Kontakt vor Ort. »Wichtig ist, dass man die Spielregeln eines Marktes beherrscht«, erläutert Rex Yu, Managing Director der neuen COSMO CONSULT-Division in Asien. »Aber es geht noch um mehr, nämlich um die kulturellen Aspekte. Und das heißt: Es geht um die beteiligten Menschen.«

Dass die Menschen im Mittelpunkt stehen, ist für den Microsoft Dynamics-Experten und Digitalisierungsspezialisten COSMO CONSULT der gemeinsame Nenner aller Projekte und das Fundament des Wachstums, das sich in den letzten Jahren von Osteuropa bis nach Lateinamerika erstreckte. »Digitale Technologien spielen schon heute eine zentrale Rolle in den Unternehmen«, erklärt der Vorstandsvorsitzende Uwe Bergmann. »Aber es sind nach wie vor die Menschen, denen diese Technologien dabei helfen, ihre Kreativität und ihre Leidenschaft zu verwirklichen.«

»Das Potenzial ist gewaltig«

Von den modernsten Cloud- und KI-unterstützten Business-Lösungen über Expertensysteme für Industrie, Handel und Dienstleistung bis hin zur umfassenden Digitalisierungsberatung: Ab sofort bietet COSMO CONSULT sein gesamtes Portfolio lokalen Unternehmen und internationalen Kunden mit eigenen Niederlassungen im asiatischen Raum vor Ort. Um schnelle Reaktionszeiten zu gewährleisten wird zudem ein globales 24-Stunden-Service- und Support-Angebot eingerichtet.

»Wir haben es derzeit mit einer Krise zu tun, die sowohl wirtschaftlich als auch menschlich mit großen Herausforderungen verbunden ist«, so Uwe Bergmann. »In dieser Situation haben wir uns entschieden, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern uns für unsere Kunden bestmöglich aufzustellen. Der asiatische Markt hat ein gewaltiges Potenzial. Und es wird eine Zeit nach der Krise geben, in der sich dieses Potenzial voll entfalten kann.«

