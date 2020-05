Cybersicherheit in Unternehmen: Maßnahmen auf allen Ebenen

Daten, Daten, Daten … Kein modernes Unternehmen kommt ohne sie aus. Der Aktenordner ist zwar noch nicht völlig abgeschafft, aber längst sind die meisten Informationen digital gespeichert und werden auch entsprechend virtuell transferiert. Das meiste Material ist dabei nicht für Außenstehende bestimmt, sondern es handelt sich um firmeninterne Daten, teilweise sogar mit hohem Geheimhaltungsbedarf. Die Cybersicherheit muss also ganz vorn im Programm stehen, wenn ein Unternehmen seine sensiblen Daten für sich behalten möchte. Dabei ist es nötig, auf breiter Spur zu fahren.

Virtual Private Network sichert die Kommunikation ab

Alle technisch möglichen Maßnahmen zur IT-Sicherheit auf einmal zu realisieren ist im Normalfall gar nicht möglich. Das wäre zu aufwendig und sicher auch viel zu teuer. Aber jede Firma kann schon mit relativ einfachen Mitteln ihre Angriffsfläche stark reduzieren und sich auf diese Weise wirkungsvoll virtuell einigeln. Ein firmeninternes VPN (Virtual Private Network) gehört zum Beispiel zu den Schutzmöglichkeiten, die sich relativ leicht realisieren lassen. Damit lässt sich die Kommunikation und der Datentransfer nach außen hin verschlüsseln, die gesamten digitalen Abläufe finden in einer Art abgeschlossenem Tunnel statt. VPNs sind jedoch nie vollständig sicher, darum sollte immer mindestens eine zweite Sicherungsmaßnahme hinzugeschaltet werden.

Zwei-Faktor-Authentifizierung für besonders sensible Daten

Bei besonders sensiblen Daten ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu empfehlen: Es handelt sich um eine zweite Zugangsbarriere, die das übliche Passwortsystem unterstützt. Ein Zahlencode wird hierbei auf ein weiteres Gerät gesendet, zum Beispiel auf das Firmenhandy oder einen speziellen RSA-Token. Diese zusätzlichen Sicherheitshelfer kommen heute in vielen Branchen zum Einsatz. Bei Skrill, einem der bekanntesten E-Wallets, werden die Nutzerkonten durch diese doppelte Identifizierung effektiv geschützt. Der führende Online-Pokeranbieter PokerStars bietet diese zusätzliche Sicherheit durch RSA-Token ebenfalls an. In vielen weiteren IT-Unternehmen gewährleisten die Mini-Geräte einen abgesicherten Zugriff auf die Unternehmenssoftware.

Die Probe aufs Exempel mit dem Penetrationstest

Um herauszufinden, wo sich jetzt noch Schwachstellen im System befinden, hat sich ein sogenannter Penetrationstest als hilfreich erwiesen. Ein Fachmann nutzt dafür sämtliche Methoden eines Hackers, um auf das Unternehmensnetzwerk Zugriff zu nehmen. Gelangt er tatsächlich an die eigentlich geschützten Daten, besteht deutlicher Verbesserungsbedarf. Was genau verändert werden muss, ist von Fall zu Fall verschieden, aber der »Fake-Hacker« wird sein Einfallstor sicher verraten und auch schließen können. Im Zuge einer professionellen Risikoabschätzung lässt sich eruieren, welche Angriffsszenarien realistisch sind und welche Schäden sie mit sich bringen. Dazu gehört es auch, den Worst Case zu eruieren und sich mit den Folgen auseinanderzusetzen. Ziel ist es, alle in Frage kommenden Maßnahmen ins richtige Verhältnis zum tatsächlichen Risiko zu setzen. Anschließend können Unternehmen auf realistischer Datengrundlage auswählen, welche Investitionen sie für sinnvoll halten – und welche nicht.

Das Data Center vor unbefugtem Zutritt schützen

Eine Firma, die ein eigenes Rechenzentrum unterhält, wie zum Beispiel Facebook oder Amazon, muss auch analoge Sicherungen einbauen, um Unbefugten den Zutritt zu den Servern zu verwehren. Die Abläufe sind in diesem Bereich streng strukturiert, es werden keine Ausnahmen zugelassen. Mehrere parallel geschaltete Verfahren gewährleisten eine engmaschige Zugangskontrolle: Die ID-Karte wird zum Beispiel mit einem PIN-Code und einem Iris-Scan kombiniert. Sämtliche Identifikationsvorgänge, ob sie nun erfolgreich waren oder nicht, müssen digital protokolliert werden, um alle Abläufe auch noch im Nachhinein überprüfen zu können. Ein intelligentes System ist sogar in der Lage, selbstständig eine Zugangsberechtigung zu widerrufen, wenn im Zusammenhang mit einer bestimmten Person Unregelmäßigkeiten auftreten. Die KI denkt also mit und gibt den verdächtigen Fall zur weiteren Bearbeitung an einen menschlichen Mitarbeiter weiter.

Arbeiten in der Cloud: Auch hier geht Sicherheit vor

Immer mehr Unternehmen lagern ihre Daten zur Bearbeitung in die Cloud aus. Das ist sehr praktisch, da alle berechtigten Mitarbeiter jederzeit auf sämtliche wichtige Informationen Zugriff nehmen und diese verändern oder ergänzen können. Aber auch die Datenwolke hat ihre Tücken, es handelt sich um ein angreifbares System, das seinen eigenen Schutz benötigt. Es ist wichtig, genau im Auge zu behalten, welche Firmendaten nach außen zugänglich sind. Potenzielle Angreifer sammeln gern zuerst die frei verfügbaren Security- und Netzwerkinformationen, um eine Lücke zu finden. Experten empfehlen, den Perimeter regelmäßig zu scannen, DNS-Einträge zu analysieren und zu bereinigen sowie alle Cloud-Instanzen und Dienste zu deaktivieren, die nicht mehr benötigt werden. Wie immer gilt es, strukturiert und unter fachkundiger Anleitung vorzugehen, um die höchstmögliche Sicherheitsstufe zu erlangen.

Datensicherheit kostet Geld und Zeit, aber ist dringend nötig

Cyberkriminalität ist leider allgegenwärtig, und zwar auf allen angesprochenen Ebenen. Trotzdem agieren noch immer einige Unternehmen nach dem Motto: »Uns wird schon nichts passieren«. Durch Wirtschaftsspionage gehen aus diesem Grund der deutschen Wirtschaft jedes Jahr geschätzte 30 bis 60 Millionen Euro verloren. Dabei gibt es mehr als genug Möglichkeiten, den Hackern und Spionen ein Schnippchen zu schlagen, doch auch das kostet Geld – und zusätzlich Zeit. Jedes Unternehmen muss hier seinen eigenen Weg finden, nicht nur, um sich selbst vor Schäden maximal abzusichern, sondern auch um das Vertrauen seiner Kunden und Geschäftspartner zu erhalten. Denn auch die Daten dieser beiden externen Gruppen stehen auf dem Spiel, wenn eine Firma die IT-Sicherheit vernachlässigt. Im Grunde kommt deshalb niemand darum herum, sich um dieses Thema zu kümmern, wenn der Unternehmenserfolg nicht nur von kurzer Dauer sein soll.

