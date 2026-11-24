Die IT-Budgets erreichen Rekordhöhen, doch in den Abteilungen wächst der Kostendruck: Cloud, KI und Cybersicherheit treiben die Betriebskosten, qualifizierte Fachkräfte fehlen. Wer effizienter werden will, muss bei den Daten ansetzen – mit KI- und AR-gestützter Asset-Erfassung.
Management Summary
- Das Paradox: Gartner erwartet für 2026 ein weltweites IT-Ausgabenwachstum von 14,2 Prozent, trotzdem stehen IT-Abteilungen unter Kosten- und Effizienzdruck.
- Die Kostentreiber: Cloudkosten inklusive KI-Workloads und Ausgaben für Cybersicherheit lassen die Betriebskosten steigen; 85 Prozent nennen das Cloud-Kostenmanagement als große Herausforderung.
- Der Engpass: Erfahrene IT-Fachleute fehlen, besonders im Bereich Sicherheit; mehr als die Hälfte der Unternehmen findet nur schwer Personal.
- Der Hebel: Verlässliche Assetdaten sind das Fundament für sicheren und effizienten IT-Betrieb, doch Prozesse der Datenerfassung sind oft manuell und lückenhaft.
- Die Lösung: KI- und AR-gestützte Erfassung spart Zeit, reduziert Nacharbeiten, erhöht die Ausfallsicherheit und macht Asset-Erfassung zum strategischen Hebel.
Führende Marktanalyseunternehmen wie Gartner und IDC berichten in ihren jüngsten Studien von deutlich steigenden IT-Budgets. Gartner prognostiziert in einer Pressemitteilung vom Juli 2026, dass die weltweiten Ausgaben für IT im Jahr 2026 um 14,2 Prozent steigen werden [1]. IDC betrachtet im Enterprise Digital Transformation Spending Forecast 2026 die Steigerungsraten der Budgets gezielt für die Digitale Transformation [2]. Das Unternehmen geht von einem Zuwachs von 2025 auf 2026 von 17 Prozent aus. In einer komfortablen Ausgangslage befinden sich die meisten IT-Leiter jedoch nicht, wie Jörg Hesselink, CEO von DC Smarter, berichtet: »Es klingt zunächst paradox. Die IT-Budgets waren insgesamt nie höher als in diesem Jahr und doch stehen die IT-Abteilungen unter einem enormen Kosten- und Effizienzdruck.«
Herausforderungen und Kosten steigen rasant
Doch woraus resultiert dieser Kostendruck? Die Ursachen sind vielfältig, wie der erfahrende IT-Experte erklärt: »Früher waren die Betriebskosten für die IT-Infrastruktur vergleichsweise stabil. Ein höheres Budget ermöglichte in der Regel Investitionen in ein neues Projekt. Cloudkosten inklusive KI-Workloads und Ausgaben für Cybersicherheit lassen aktuell die Betriebskosten in die Höhe schnellen.« Das bestätigt auch der Flexera State of the Cloud Report 2026 [3]. Zahlreiche Unternehmen haben demzufolge die steigenden Ausgaben für ihre Cloudsysteme unterschätzt. 85 Prozent der befragten Unternehmen geben an, dass das Management von Cloud-Ausgaben eine ihrer größten Herausforderungen sei – übrigens gefolgt vom Thema Sicherheit mit 82 Prozent. Häufig fehlt es zudem an Transparenz über Ressourcennutzung und Kostenverantwortung. CIOs kämpfen beispielsweise mit vergessenen Testumgebungen, überdimensionierten virtuellen Maschinen, unkontrolliertem Speicherwachstum oder explodierenden Datenmengen. Hinzu kommen die deutlich höheren Aufwände, die erforderlich sind, um die IT-Systeme zu schützen und – in Hinblick auf die weltweite geopolitische Situation – ein Mindestmaß an Resilienz herzustellen.
Experten sind Mangelware
Widersprüchlich wirken die Meldungen zum Thema Fachkräfte. Immer wieder reduzieren große Unternehmen – darunter auch führende IT-Unternehmen ihr Personal. Tausende Menschen verlieren auf einen Schlag ihren Job. Junge Menschen mit IT-Studium suchen geeignete Stellen. Gleichzeitig berichtet das Uptime Institut basierend auf der Annual Global Data Center Survey 2026 von einem eklatanten Mangel an erfahrenen IT-Fachleuten [4]. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen geben in der Studie an, dass sie erhebliche Probleme bei der Besetzung offener Stellen haben. Am eklatantesten ist der Engpass im Bereich Sicherheit. Vor allem auf diesem Gebiet werden Experten mit Fachwissen dringend gesucht. Die US-amerikanische ISC2, mit rund 270.000 zertifizierten Mitgliedern die weltweit größte Fachorganisation für Cybersicherheit, kommt in ihrer 2025 ISC2 Cybersecurity Workforce Study zu einem alarmierenden Ergebnis: 95 Prozent der Befragten berichten von fehlendem Know-how in mindestens einem sicherheitsrelevanten Bereich [5]. 30 Prozent geben an, dass sie Personen mit den erforderlichen Kenntnissen nicht finden, und weitere 29 Prozent berichten, dass das Budget dafür fehlt. Und hier schließt sich der Kreis. Für die IT-Leiter bedeutet das: Trotz Rekordbudget müssen die Teams müssen effizienter werden.
Das Problem an den Daten packen
Für Jörg Hesselink bieten ineffiziente Prozesse der Datenerfassung das größte Optimierungspotenzial: »Assetdaten sind das Fundament für einen sicheren und effizienten IT-Betrieb. Nahezu jede Entscheidung und jeder nachgelagerte Prozess basiert auf diesen Informationen. Die Qualität der Assetdaten entscheidet damit maßgeblich über die Qualität der gesamten IT-Organisation. Doch im Tagesgeschäft werden die Prozesse oft vernachlässigt oder durch Medienbrüche erschwert.« Viele IT- und Rechenzentrumsbetreiber kämpfen mit historisch gewachsenen System- und Prozesslandschaften. Der Aufwand, diese Systeme zu warten und Änderungen zu dokumentieren ist enorm. Insbesondere im Vorfeld von Audits werden Assets händisch mit Excellisten überprüft. Nach dem Audit werden die Änderungen nicht konsequent aktualisiert. Einige Monate später muss der gleiche Aufwand erneut betrieben werden. Kommt es in der Zwischenzeit zu Ausfällen, zieht sich die Fehlersuche unnötig in die Länge. Entscheidungen werden auf Basis fehlerhafter Daten getroffen. Infolgedessen steigen die Kosten, die Mitarbeitenden sind überlastet und stehen nicht für ihre eigentlichen Aufgaben zur Verfügung; oder Mitarbeitende von Managed Service Providern leisten mehr Stunden und die Kosten schnellen in die Höhe.
Sofort spürbarer Effizienzgewinn
Jörg Hesselink plädiert deshalb für den gezielten Einsatz von smarten Werkzeugen zur Datenerfassung, die Künstliche Intelligenz und Augmented Reality nutzen. Entscheidend ist für ihn, dass Verbesserungen sofort spürbar werden: »Die Mitarbeitenden müssen in ihrem Alltag durch bessere Prozesse entlastet werden. Die automatisierte, KI-gestützte und visuelle Erfassung aller Informationen bei Änderungen am Rack spart signifikant Zeit, reduziert teure Nacharbeiten und erhöht die Ausfallsicherheit.« Wer also das IT-Paradoxon überwinden möchte, benötigt vor allem eines: verlässliche Daten. KI- und AR-gestützte Verfahren zur Asset-Erfassung schaffen diese Datengrundlage deutlich schneller als klassische manuelle Prozesse. Sie helfen dabei, Expertenwissen zu skalieren, die Qualität von Asset-Daten nachhaltig zu verbessern und die vorhandenen personellen Ressourcen deutlich effizienter einzusetzen. So wird die Asset-Erfassung vom administrativen Pflichtprogramm zum strategischen Hebel für einen sicheren und wirtschaftlichen IT-Betrieb.
Jörg Hesselink, Gründer und CEO von DC Smarter
Tipps für IT-Leiter
- Transparenz herstellen: Vergessene Testumgebungen, überdimensionierte virtuelle Maschinen und unkontrolliertes Speicherwachstum aufspüren und abschalten [3].
- Verantwortung klären: Cloud-Kosten einem Team zuordnen, etwa über eine FinOps-Funktion; 63 Prozent der Unternehmen nutzen bereits ein FinOps-Team [3].
- Excel ablösen: Assetdaten zentral und strukturiert statt in Tabellen und Zeichnungen pflegen [6].
- Laufend dokumentieren: Änderungen sofort erfassen, nicht erst vor dem nächsten Audit [6][7].
- Erfassung automatisieren: KI- und AR-gestützte Verfahren sowie Automatisierung sparen Zeit und senken die Fehlerquote [8].
- Wissen aufbauen: In die Weiterbildung vorhandener Mitarbeitender investieren, statt nur neu zu rekrutieren [5].
FAQ
1. Warum steigen die Kosten trotz Rekordbudgets?
Laut Gartner steigen die weltweiten IT-Ausgaben 2026 um 14,2 Prozent, die Budgets werden aber durch Inflation, Lieferengpässe, steigende Hardware- und Speicherkosten sowie KI-Investitionen belastet [1].
2. Wie viel Cloud-Budget wird verschwendet?
Laut Flexera gelten 29 Prozent der Cloud-Ausgaben als verschwendet; erstmals seit fünf Jahren steigt dieser Anteil wieder, getrieben durch KI-Workloads [3].
3. Was ist die größte Herausforderung bei Cloud-Kosten?
85 Prozent der befragten Unternehmen nennen das Management der Cloud-Ausgaben als eine der größten Herausforderungen [3].
4. Wie ausgeprägt ist der Fachkräftemangel in Rechenzentren?
Mehr als die Hälfte der Befragten der Uptime-Studie berichtet, dass es schwerfällt, qualifizierte Kandidaten für offene Stellen zu finden; zudem bleibt die Fluktuation hoch [4].
5. Fehlen eher Mitarbeitende oder Kompetenzen?
Die ISC2-Studie rückt Kompetenzen vor die reine Personalzahl: 88 Prozent berichten von mindestens einer wesentlichen Cybersecurity-Folge durch Skill-Mangel [5].
6. Was gehört zu Assetdaten im Rechenzentrum?
Dazu zählen Standort bis zur Höheneinheit im Rack, Netzwerkanbindung, Stromaufnahme, Garantiestatus, zugewiesene Workloads und der Lebenszyklusstatus. Weicht die CMDB vom tatsächlichen Rack ab, entstehen Geisterassets und ungenutzte Kapazitäten [7].
7. Was ist DCIM?
DCIM (Data Center Infrastructure Management) bezeichnet die strukturierte Erfassung, Visualisierung und Verwaltung der physischen Rechenzentrumsinfrastruktur wie Racks, Server, Verkabelung sowie Energie und Kühlung [6].
8. Worin unterscheiden sich CMDB und DCIM?
Eine CMDB verwaltet Konfigurationselemente über die gesamte IT-Landschaft, DCIM konzentriert sich auf die physische Infrastruktur. Beide können sich ergänzen [6].
9. Welche Risiken entstehen durch lückenhafte Dokumentation?
Nach Angaben des Uptime Institute gingen fast 40 Prozent der schwerwiegenden Ausfälle in drei Jahren auf menschliches Versagen zurück. Ein falsch dokumentiertes Patchkabel kann einen ungeplanten Ausfall auslösen [6].
10. Wie hilft Automatisierung bei der Bestandsführung?
Automatisierung reduziert manuelle Dateneingaben und damit Fehler, ermöglicht bessere Kapazitätsplanung und entlastet Teams von repetitiven Aufgaben [8].
Quellen
[1] https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-07-27-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-14-point-2-percent-in-2026-totaling-6-point-37-trillion
[2] https://www.16idc.com/en-us/article-detail/enterprise-digital-transformation-spending-2026
[3] https://info.flexera.com/CM-REPORT-State-of-the-Cloud
[4] https://uptimeinstitute.com/resources/research-and-reports/uptime-institute-global-data-center-survey-results-2026
[5] https://www.isc2.org/Insights/2025/12/2025-ISC2-Cybersecurity-Workforce-Study
[6] https://www.i-doit.com/pwr/blog/dcim-software-f%C3%BCrs-rechenzentrum-infrastruktur-management
[7] https://cpcongroup.com/insights/article/data-center-asset-inventory/
[8] https://netboxlabs.com/blog/open-source-dcim-tools/
Tags
IT-Budget, IT-Paradoxon, Kostendruck, Cloud-Kosten, FinOps, Fachkräftemangel, Assetdaten, Asset-Management, Rechenzentrum, Künstliche Intelligenz
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Ausgabe 5-6-2025 | Cloud Computing | Künstliche Intelligenz | News
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Kostenfalle Microsoft Cloud: Warum die Preiserhöhungen eine Kostenwelle auslösen – und wie Unternehmen gegensteuern können
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Cloud-Trends 2025: Flexibilität, Kostenkontrolle und digitale Souveränität
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Ausgabe 11-12-2024 | Business | Lösungen | News | Services
Herausforderungen und Lösungen für eine ganzheitliche Kostenkontrolle – IT Financial Management im Zeitalter der Cloud
Ein ganzheitliches ITFM-Tool führt sämtliche Kosten, die mit einem Business-Service verbunden sind – On-Premises- und Cloud-Infrastrukturen sowie Personalkosten – in einer zentralen Datenbank zusammen und bildet sie in einem einheitlichen Kostenmodell ab.
Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Lösungen | News | Services | Tipps
Microsoft-Lizenzkosten des Bundes auf Rekordniveau: Eine kritische Analyse von M365 und der Cloud-Strategie
Die Lizenzkosten des Bundes für Microsoft-Produkte haben ein neues Rekordhoch erreicht. Laut Berichten von Heise belaufen sich die Ausgaben auf bisher nie dagewesene Summen. Diese Entwicklung wirft ernste Fragen nach der Nachhaltigkeit der IT-Strategie des Bundes auf, insbesondere in Hinblick auf die zunehmende Abhängigkeit von Microsoft 365 (M365) und anderen Cloud-Diensten. Kritiker befürchten, dass diese…
Ausgabe 5-6-2024 | Business | Cloud Computing | News
Strategien gegen Verschwendung und Ineffizienz in der Cloud – Mit Cloud Cost Management raus aus der Kostenfalle
Keine Frage: KI & Automatisierung ist das Hype-Thema, an dem aktuell niemand vorbeikommt. Bei aller Euphorie sollte man allerdings ein brisantes Thema nicht aus den Augen verlieren: Cloud Computing, und hierbei insbesondere das Management von Cloud-Kosten.
Cloud Computing | Effizienz | News
Höhere Leistung, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz in der Cloud durch Serverless Computing
Im Zuge eines immer stärkeren Wachstums des traditionellen Cloud-Computing-Marktes hat sich mit Serverless Computing ein innovativer neuer Ansatz entwickelt, der die Verwaltung physischer Server überflüssig macht. Er ermöglicht es Unternehmen – ohne sich um die eigene Infrastruktur kümmern zu müssen – ihren Fokus gänzlich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen zu richten. Marktforschungsinstitute erwarten,…
Cloud Computing | Infrastruktur | News | Trends 2024 | Trends Cloud Computing
Globale Cloud-Kosten steigen – Es fehlt an proaktiven Strategien auf der Architekturebene
Zahlreiche Unternehmen scheitern daran Transparenz auf der Architekturebene zu erlangen – dies treibt ihre Cloud-Kosten in die Höhe. Unternehmen haben mit unkontrollierten und verschwenderischen Cloud-Ausgaben zu kämpfen und Taktiken zur Kostensenkung werden zu spät oder ohne ein vollständiges Bild der Umgebung eingeführt. Die unabhängige Studie von Forrester im Auftrag von Boomi ergab, dass 72…
Cloud Computing | Effizienz | News | Services
Cloud Computing: Versteckte Kostentreiber erkennen und umgehen
Der Umstieg in die Cloud verspricht Skalierbarkeit, Effizienz und Einsparungen. Doch gerade letzteres ist nicht per se der Fall: Denn immer wieder schätzen Unternehmen die Migrations- und Betriebskosten falsch ein und tappen in die Kostenfalle, weil die Posten entweder unbekannt sind oder in der Kalkulation nicht berücksichtigt werden. Deswegen ist eine genaue Überprüfung des…
Cloud Computing | News | Trends 2024 | Trends Cloud Computing
Cloud im Spannungsfeld steigender Kosten und neuer IT-Initiativen
Flexera, Anbieter von SaaS-Managementlösungen für Cloud und hybride IT-Infrastrukturen, hat den State of the Cloud Report 2024 veröffentlicht [1]. Die Umfrage unter 753 Teilnehmern offenbart die momentane Zwickmühle vieler Unternehmen. Die angespannte Wirtschaftslage drängt zu Digitalisierung und Investitionen in KI. Gleichzeitig hält der Kostendruck die IT-Verantwortlichen im Schwitzkasten. Die Cloud bleibt in diesem Spannungsfeld die…
Cloud Computing | Infrastruktur | News | Trends 2024 | Trends Infrastruktur
Die Kosten und der Wert von Cloud-Speicherdiensten steigen
Die Hälfte der Cloud-Speicherkosten in EMEA entfallen auf Gebühren – trotzdem planen die meisten Organisationen, ihre Cloud-Speicherkapazität im Jahr 2024 zu erhöhen. 53 % der befragten Organisationen in EMEA haben ihr Budget für Cloud-Speicher im Jahr 2023 überschritten 91 % erwarten, dass sie ihr Budget für Cloud-Speicher im Jahr 2024 erhöhen werden 92 % planen…
Business | Cloud Computing | News | Services | Whitepaper
Explodierende Cloud-Kosten? Jetzt auf FinOps setzen
In den letzten Jahren hat sich die IT-Infrastruktur immer stärker in Richtung der Cloud bewegt. Unternehmen verlagern ihre Daten auch in der Überzeugung, dass dieser Schritt ihnen erhebliche Kosteneinsparungen bringen wird. Die Kosten für die IT-Infrastruktur können jedoch stark schwanken. Das heißt, Unternehmen haben in dieser Hinsicht keine finanzielle Planungssicherheit. Es gibt hierfür aber eine…
Business | Cloud Computing | News | Services | Whitepaper
Cloud first-Strategie 2024: So behalten Unternehmen die Kosten im Blick
Unternehmen setzen auf die Cloud, um ihren IT-Betrieb flexibler, effizienter und sicherer zu gestalten – dies wird auch im kommenden Jahr so bleiben. Einige Unternehmen, die sich mit der Migration beeilt haben, wurden jedoch enttäuscht und stellen nun zukünftige Cloud-Investitionen in Frage. Unsere Experten Klaus Stephan, Practice Leader Cloud und Benedikt Ernst, Consult Leader bei…