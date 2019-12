DeskCenter ist Teil des DiALOG Award 2019

Langjähriger DeskCenter Kunde engelbert strauss GmbH & Co. KG wird mit der DeskCenter Management Suite für zentrales und individuelles IT-Management ausgezeichnet.

Der Leipziger Softwarehersteller DeskCenter Solutions AG wurde im Rahmen des DiALOG Award 2019 mit honoriert. Der Hersteller für Berufs- und Industriebekleidung engelbert strauss ist mit der DeskCenter Management Suite in diesem Jahr Preisträger des Enterprise-Informations-Management-Award geworden und erhielt eine Auszeichnung für zukunftsorientierte Struktur- und Anwenderkonzepte innerhalb der Unternehmensadministration. engelbert strauss setzt die DeskCenter Management Suite schon seit 2011 ein.

Die engelbert strauss GmbH & Co. KG gilt als eines der am schnellsten wachsenden mittelständischen Unternehmen. Deren Standorte und Mitarbeiterzahlen steigen stetig an und mit ihnen die Zahl der IT-Assets. Damit letztere auch effizient und sicher verwaltet werden können, hat sich der Berufsbekleidungshersteller bereits im Jahr 2011 für die DeskCenter Management Suite als vollumfängliche IT-Management-Lösung entschieden. Mittlerweile können so über 1.400 Systeme und 1.600 Komponenten unkompliziert und effizient verwaltet werden und sorgen für die Umsetzung einer flexiblen und nachhaltigen IT-Infrastruktur.

Es galt die verschiedenen IT-Bereiche zentral und individuell nach konkreten Kriterien zu verwalten, um Prozesse standortspezifisch und standortübergreifend zu integrieren. Dabei spielten die Komponenten Software-Asset-Management (SAM), Lizenzmanagement, Softwareverteilung und Helpdesk inklusive eines Ticketsystems eine große Rolle. Auch die Verwaltung von Betriebssystemen setzt engelbert strauss mit der DeskCenter Management Suite um, wodurch das Aufsetzten neuer Computer anhand vordefinierter Regeln automatisch erfolgt. Insgesamt wurden durch den Einsatz der DeskCenter Management Suite viele Prozesse und Arbeitsabläufe im Unternehmen engelbert strauss optimiert, standardisiert, automatisiert und vereinfacht. Darüber hinaus sorgt die IT-Management-Lösung für Flexibilität, Zeitersparnis und Skalierbarkeit, um die Beständigkeit des IT-Betriebs sicherzustellen sowie Kosten langfristig zu senken.

»Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, die hervorragend unsere Philosophie als innovatives und nachhaltiges Unternehmen widerspiegelt. Eine Lösung wie die DeskCenter Management Suite, mit welcher die verschiedenen Bereiche unserer IT zentral und dazu noch an die eigenen Bedürfnisse angepasst, gemanagt werden können, passt da einfach perfekt dazu.«, Mareike Fuchs, engelbert strauss GmbH & Co. KG

NEWS | EFFIZIENZ | LÖSUNGEN SONAX vertraut beim Lizenzmanagement auf DeskCenter Hersteller von Autopflegeprodukten verwaltet Lizenzen revisionssicher und realisiert Kostenvorteile. Die SONAX GmbH, weltweit führender Hersteller von Produkten für die Autopflege, baut bei Inventarisierung und Lizenzmanagement auf die DeskCenter Management Suite. Seit der Einführung reduzierte sich der Zeitaufwand für die Erstellung von Lizenzbilanzen erheblich. Zudem konnte SONAX die Kosten für Softwarebeschaffung und -bereitstellung deutlich reduzieren. Die… Weiterlesen →