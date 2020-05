Ein digitaler Arbeitsplatz ist eines der Vorteile unserer heutigen Zeit. Was muss der digitale Arbeitsplatz erfüllen, um digital zu sein und wettbewerbsfähig zu sein. In unserem Blog liest du alles über den digitalen Arbeitsplatz und was dieser für Vorteile für dein Unternehmen bietet.

Arbeitest du lieber von zuhause oder im Büro?

Keine Sorge! Du musst dich nicht entscheiden, denn mit einem digitalen Arbeitsplatz kannst du von überall arbeiten. Hauptsache du hast eine stabile Internetverbindung. Das Konzept des digitalen Arbeitsplatzes bringt deinem Unternehmen mehrere Vorteile. Außerdem bleibst du mit einem digitalen Arbeitsplatz konkurrenzfähig.

Doch was ist ein digitaler Arbeitsplatz überhaupt?

Bei dieser Methode zu arbeiten finden Mitarbeiter, ganz egal an welchem Ort diese sich momentan befinden, alle Dateien und Informationen, welche sie für die Arbeit benötigen. Man kann auch sagen, dass es eine digitale Online-Arbeitsumgebung ist, durch die deine Mitarbeiter miteinander arbeiten können. Für diese Art zu arbeiten, müssen verschiedene Mittel zur Kommunikation bereitgestellt werden. So können deine Mitarbeiter einfach miteinander kommunizieren.

Doch nicht nur die Kommunikation ist bei einem digitalen Arbeitsplatz besonders wichtig, auch der Zugriff auf alle notwendigen Dateien und Tools ist besonders bei dieser Art zu arbeiten wichtig. Sollte dies nicht sichergestellt werden können, können deine Mitarbeiter schlecht arbeiten und die Motivation lässt nach. So wird der digitale Arbeitsplatz zu einem Albtraum für Mitarbeiter und Vorgesetzte.

Ist diese Art zu arbeiten etwas für dich?

Glaubst du, dass der digitale Arbeitsplatz auch etwas für dich ist? Dann solltest du auf jeden Fall über eine stabile Internetverbindung verfügen. Auch solltest du dich mit den verschiedenen Tools auskennen, die dein Arbeitgeber die zu Verfügung stellt. Sollte es für dich kein Problem darstellen, ohne deine Kollegen zu arbeiten und es dir nichts ausmacht, dass dein Arbeitsplatz jeden Tag ein anderer sein kann. Dann ist der digitale Arbeitsplatz genau richtig für dich.

Welche Vorteile hat der digitale Arbeitsplatz?

In erster Linie ist der digitale Arbeitsplatz der Schlüssel für zufriedene und engagierte Mitarbeiter. Durch die Art und Weise, wie man am digitalen Arbeitsplatz kommuniziert, ist es leichter, Dateien und Dokumente auszutauschen. Auch zusammen an einem Dokument lässt sich besser arbeiten.

Ein wichtiger Vorteil am digitalen Arbeitsplatz ist, dass deine Mitarbeiter die Freiheit haben, den Arbeitsort frei zu wählen. So bekommen deine Mitarbeiter Abwechslung in ihren Alltag und die Produktivität wird gesteigert. Diese Art zu Arbeiten ist vor allem bei den jüngeren Generationen beliebt. Deshalb kann der digitale Arbeitsplatz schnell ein ausschlaggebender Punkt sein, um sich für ein Unternehmen zu entscheiden.

Das Arbeiten in der sogenannten Cloud ermöglicht es deinen Mitarbeitern alle Dokumente online zu speichern, sodass jeder Zugriff auf die Dateien haben kann. Dies ist ein großer Vorteil und bietet viel Flexibilität. Doch diese Flexibilität benötigt auch eine besondere Sicherheit. Stelle deshalb sicher, dass du über eine gute Firewall verfügst und gute Sicherheitsvorkehrungen getroffen hast.

Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Datensicherheit in Gefahr. Kümmere dich daher schnell um eine gute Software, die dir den benötigten Schutz vor Datenraub gibt. Heutzutage geht der Datenraub ziemlich schnell. Oftmals wird der Datenraub gar nicht bemerkt. Schütze dich daher genau vor der Internetkriminalität.

Warum solltest du dich dann für einen digitalen Arbeitsplatz entscheiden?

Wir haben in diesem Blog bereits erwähnt, dass ein digitaler Arbeitsplatz für glücklichere und kreativere Mitarbeiter sorgt. Aber auch die Zeitersparnis ist ein großer Faktor bei dem digitalen Arbeitsplatz. Du brauchst keine langen Anfahrten mehr, um ins Büro zu kommen, oder musst lange nach bestimmten Dokumenten suchen. Ist die Cloud gut geordnet und verfügen die Dokumente über die richtigen Schlagwörter kannst du mit einem einzelnen Suchwort direkt auf das Dokument zugreifen.

Auch mehr Spaß steht im Vordergrund, denn durch den digitalen Arbeitsplatz werden deine Mitarbeiter positiv beeinflusst und dadurch steigt die Motivation. Aufgrund von der einfacheren Zusammenarbeit steigt nämlich die Motivation. Deine Mitarbeiter können nun zusammen online an Projekten arbeiten, dadurch entsteht ein großer Mix von Wissen. Jeder leistet seinen Beitrag und teilt sein Wissen auf eine unkomplizierte Art und Weise. Mithilfe des digitalen Arbeitsplatzes können deine Mitarbeiter effektiver voneinander lernen.

Besitzt dein Unternehmen bereits einen digitalen Arbeitsplatz?

Es gibt einige Faktoren, die bestimmen, ob dein Arbeitsplatz bereits digital ist. Wir haben einige Faktoren für dich aufgelistet. So kannst du herausfinden, ob du bereits einen digitalen Arbeitsplatz besitzt.

– Ein Cloud-Programm

– Software für die digitale Sicherheit

– Verschiedene Tools zum Kommunizieren

– Unabhängiger Datenzugriff

Entscheide dich noch heute für den digitalen Arbeitsplatz

Du möchtest nun ganz oder halb umsteigen auf den digitalen Arbeitsplatz? Das ist natürlich möglich, sobald du die bereits genannten Faktoren einhältst. Deine Mitarbeiter werden dir äußerst dankbar sein über die gegebene Flexibilität. Solltest du noch gar nicht wissen, wo du zunächst einmal anfangen musst, hilft dir SKEPP weiter. Hier findest du alles rund um das Büro. Vom Mieten bis zum Einrichten kannst du hier alles finden.

447 Artikel zu „Digitaler Arbeitsplatz“

NEWS | EFFIZIENZ | INFRASTRUKTUR Stromfresser Internet: Was kostet unser digitaler Konsum? Geht es um den Kampf gegen den immer spürbareren Klimawandel, so setzen viele Experten auf die Digitalisierung. Doch leider wird dabei eine Sache, die sehr wohl nicht unwesentlich ist, vergessen: Der Datenverkehr verbraucht Unmengen an Strom. Ist die Digitalisierung letztlich sogar der Brandbeschleuniger und nicht die erhoffte Rettung? Digitalisierung belastet die Umwelt Surft man… Weiterlesen →

TRENDS WIRTSCHAFT | NEWS | BUSINESS | TRENDS 2019 Diskriminierung am Arbeitsplatz Diversität am Arbeitsplatz ist mittlerweile für viele Unternehmen ein Thema. Doch Wunsch und Wirklichkeit stimmen in vielen Fällen nicht überein: In einer aktuellen Umfrage der Jobbörse und Bewertungsplattform Glassdoor in vier Ländern geben 37 Prozent der deutschen Befragten an, schon einmal selber von Diskriminierung betroffen gewesen oder Zeuge davon gewesen zu sein [1]. Am häufigsten… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS Sichere Arbeitsplätze vor allem in technischen und sozialen Branchen Deutschlands beste Jobs mit Zukunft: Studie identifiziert 676 Großunternehmen mit den sichersten Arbeitsplätzen. Berufstätige wollen sich an ihrem Arbeitsplatz nicht nur wohlfühlen – ihnen ist vor allem wichtig, dass er ihnen eine sichere Stelle in einem zukunftsfähigen Job bietet. Die besten Chancen auf Arbeitsplätze mit so einer guten langfristigen Perspektive finden sich vor allem in… Weiterlesen →

TRENDS WIRTSCHAFT | NEWS | BUSINESS 300.000 Arbeitsplätze in Deutschland durch Robotor bedroht Bis zu 300.000 Arbeitsplätze in Deutschland sind laut einer Studie der Boston Consulting Group (BCG) durch moderne Robotertechnologie (Advanced Robotics) bedroht. Konkret wurden rund 1.300 internationale Unternehmen gefragt, in welchem Umfang sie mit einem Stellenabbau durch moderne Robotertechnologie rechnen. An der Spitze der Automatisierungsentwicklung steht demnach China: 67 Prozent der teilnehmenden Führungskräfte und Betriebsleiter gehen… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS INFRASTRUKTUR | Investitionsstau bremst Unternehmen bei der Digitalisierung von Arbeitsplätzen Die unternehmensweite Bereitstellung innovativer digitaler Devices und Clients wie Multifunktionssysteme oder digitale Whiteboards ist elementar für den Digitalisierungserfolg. Die Einrichtung digitaler Arbeitsstrukturen in allen Bereichen ist heute nicht mehr unternehmerische Zukunftsaufgabe, viele Organisationen befinden sich bereits in der strategischen Umsetzungsphase. Doch zugleich sind noch viele Unternehmen nicht die Triebfeder ihres eigenen Wandels, sondern die… Weiterlesen →